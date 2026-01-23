EDUCAÇÃO
Calendário escolar 2026: veja quando começam as aulas na Bahia
Ano letivo da rede estadual começa em 9 de fevereiro e terá três unidades, recessos e seis sábados letivos
Por Iarla Queiroz
O calendário escolar da rede estadual de ensino da Bahia para 2026 já foi divulgado pela Secretaria da Educação (SEC) e traz as principais datas do ano letivo. As aulas começam no dia 9 de fevereiro, e o documento serve como guia para estudantes, pais e responsáveis acompanharem avaliações, recessos e atividades ao longo do ano.
Ano letivo dividido em três unidades
Assim como em anos anteriores, o calendário da rede estadual é organizado em três unidades, dentro de um sistema trimestral. Durante cada período, são realizadas avaliações, cujas datas são definidas por cada escola, respeitando o intervalo estabelecido pela Secretaria de Educação e a realidade de cada unidade.
Ao final de cada unidade, acontecem os conselhos de classe, momentos em que professores, coordenação e direção analisam o desempenho acadêmico e comportamental dos estudantes.
Confira as datas de cada unidade
I Unidade: de 9 de fevereiro a 15 de maio Conselho de Classe: 16 de maio
II Unidade: de 18 de maio a 28 de agosto Conselho de Classe: 29 de agosto
III Unidade: de 31 de agosto a 16 de dezembro Conselho de Classe Final: 22 de dezembro
Recuperações ao longo do ano
As recuperações parciais ocorrem ao final de cada unidade, conforme o planejamento pedagógico de cada escola. Já a recuperação final está prevista para os dias 17, 18 e 21 de dezembro, de acordo com o calendário oficial da SEC.
Seis sábados letivos em 2026
O calendário de 2026 prevê seis sábados letivos, todos com o tema “Dia da Família na Escola”, com o objetivo de fortalecer a integração entre escola, estudantes e responsáveis. As atividades incluem apresentações culturais, oficinas e palestras.
Veja as datas:
- 11 de abril
- 13 de junho
- 18 de julho
- 15 de agosto
- 19 de setembro
- 17 de outubro
Avaliações externas
Além das provas internas, os estudantes da rede estadual participam de avaliações externas padronizadas, aplicadas por equipes especializadas para medir a qualidade da aprendizagem.
Em 2026, as provas do SABE (Sistema de Avaliação Baiano da Educação) estão previstas para o período de 9 a 19 de novembro.
Recessos e feriados ao longo do ano
O calendário também permite o planejamento dos períodos de descanso. O recesso de Carnaval acontece entre 12 e 18 de fevereiro, com retorno às aulas no dia 19.
As atividades seguem até 2 de abril, véspera da Paixão de Cristo (3) e da Páscoa (5). Já o recesso junino, tradicional no Nordeste, ocorre de 22 de junho a 3 de julho.
Antes disso, o ano conta ainda com os feriados de Tiradentes (21 de abril), Dia do Trabalho (1º de maio) e Corpus Christi (4 de junho).
Feriados previstos no calendário letivo de 2026
- 21 de abril (terça-feira) – Tiradentes
- 1º de maio (sexta-feira) – Dia do Trabalho
- 4 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi
- 7 de setembro (segunda-feira) – Independência do Brasil
- 12 de outubro (segunda-feira) – Nossa Senhora Aparecida
- 15 de outubro (quinta-feira) – Dia do Professor
- 28 de outubro (quarta-feira) – Dia do Servidor Público
- 2 de novembro (segunda-feira) – Finados
- 15 de novembro (domingo) – Proclamação da República
- 20 de novembro (sexta-feira) – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (sexta-feira) – Natal
Encontro Estudantil acontece em dezembro
O Encontro Estudantil da Rede Estadual da Educação está marcado para os dias 8 a 10 de dezembro. O evento reúne projetos de iniciação científica e apresentações artísticas desenvolvidas por estudantes de todo o estado, valorizando o protagonismo juvenil e a diversidade das práticas pedagógicas.
Renovação de matrícula para 2027
O período de renovação de matrícula para o ano letivo de 2027 ocorre entre 16 e 27 de novembro. O estudante ou responsável deve comparecer à secretaria da escola para assinar a lista de renovação e atualizar dados como endereço, telefone e e-mail, além de entregar documentos pendentes, se necessário.
