EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

Calendário escolar 2026: veja quando começam as aulas na Bahia

Ano letivo da rede estadual começa em 9 de fevereiro e terá três unidades, recessos e seis sábados letivos

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

23/01/2026 - 18:09 h
Secretaria de Educação divulga calendário escolar de 2026
O calendário escolar da rede estadual de ensino da Bahia para 2026 já foi divulgado pela Secretaria da Educação (SEC) e traz as principais datas do ano letivo. As aulas começam no dia 9 de fevereiro, e o documento serve como guia para estudantes, pais e responsáveis acompanharem avaliações, recessos e atividades ao longo do ano.

Ano letivo dividido em três unidades

Assim como em anos anteriores, o calendário da rede estadual é organizado em três unidades, dentro de um sistema trimestral. Durante cada período, são realizadas avaliações, cujas datas são definidas por cada escola, respeitando o intervalo estabelecido pela Secretaria de Educação e a realidade de cada unidade.

Ao final de cada unidade, acontecem os conselhos de classe, momentos em que professores, coordenação e direção analisam o desempenho acadêmico e comportamental dos estudantes.

Confira as datas de cada unidade

I Unidade: de 9 de fevereiro a 15 de maio Conselho de Classe: 16 de maio

II Unidade: de 18 de maio a 28 de agosto Conselho de Classe: 29 de agosto

III Unidade: de 31 de agosto a 16 de dezembro Conselho de Classe Final: 22 de dezembro

Recuperações ao longo do ano

As recuperações parciais ocorrem ao final de cada unidade, conforme o planejamento pedagógico de cada escola. Já a recuperação final está prevista para os dias 17, 18 e 21 de dezembro, de acordo com o calendário oficial da SEC.

Seis sábados letivos em 2026

O calendário de 2026 prevê seis sábados letivos, todos com o tema “Dia da Família na Escola”, com o objetivo de fortalecer a integração entre escola, estudantes e responsáveis. As atividades incluem apresentações culturais, oficinas e palestras.

Veja as datas:

  • 11 de abril
  • 13 de junho
  • 18 de julho
  • 15 de agosto
  • 19 de setembro
  • 17 de outubro

Avaliações externas

Além das provas internas, os estudantes da rede estadual participam de avaliações externas padronizadas, aplicadas por equipes especializadas para medir a qualidade da aprendizagem.

Em 2026, as provas do SABE (Sistema de Avaliação Baiano da Educação) estão previstas para o período de 9 a 19 de novembro.

Recessos e feriados ao longo do ano

O calendário também permite o planejamento dos períodos de descanso. O recesso de Carnaval acontece entre 12 e 18 de fevereiro, com retorno às aulas no dia 19.

As atividades seguem até 2 de abril, véspera da Paixão de Cristo (3) e da Páscoa (5). Já o recesso junino, tradicional no Nordeste, ocorre de 22 de junho a 3 de julho.

Antes disso, o ano conta ainda com os feriados de Tiradentes (21 de abril), Dia do Trabalho (1º de maio) e Corpus Christi (4 de junho).

Feriados previstos no calendário letivo de 2026

  • 21 de abril (terça-feira) – Tiradentes
  • 1º de maio (sexta-feira) – Dia do Trabalho
  • 4 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi
  • 7 de setembro (segunda-feira) – Independência do Brasil
  • 12 de outubro (segunda-feira) – Nossa Senhora Aparecida
  • 15 de outubro (quinta-feira) – Dia do Professor
  • 28 de outubro (quarta-feira) – Dia do Servidor Público
  • 2 de novembro (segunda-feira) – Finados
  • 15 de novembro (domingo) – Proclamação da República
  • 20 de novembro (sexta-feira) – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (sexta-feira) – Natal

Encontro Estudantil acontece em dezembro

O Encontro Estudantil da Rede Estadual da Educação está marcado para os dias 8 a 10 de dezembro. O evento reúne projetos de iniciação científica e apresentações artísticas desenvolvidas por estudantes de todo o estado, valorizando o protagonismo juvenil e a diversidade das práticas pedagógicas.

Renovação de matrícula para 2027

O período de renovação de matrícula para o ano letivo de 2027 ocorre entre 16 e 27 de novembro. O estudante ou responsável deve comparecer à secretaria da escola para assinar a lista de renovação e atualizar dados como endereço, telefone e e-mail, além de entregar documentos pendentes, se necessário.

