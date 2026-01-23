Calendário escolar 2026: veja quando começam as aulas na Bahia

Secretaria de Educação divulga calendário escolar de 2026 - Foto: Manu Dias/GOVBA

O calendário escolar da rede estadual de ensino da Bahia para 2026 já foi divulgado pela Secretaria da Educação (SEC) e traz as principais datas do ano letivo. As aulas começam no dia 9 de fevereiro, e o documento serve como guia para estudantes, pais e responsáveis acompanharem avaliações, recessos e atividades ao longo do ano.

Ano letivo dividido em três unidades

Assim como em anos anteriores, o calendário da rede estadual é organizado em três unidades, dentro de um sistema trimestral. Durante cada período, são realizadas avaliações, cujas datas são definidas por cada escola, respeitando o intervalo estabelecido pela Secretaria de Educação e a realidade de cada unidade.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao final de cada unidade, acontecem os conselhos de classe, momentos em que professores, coordenação e direção analisam o desempenho acadêmico e comportamental dos estudantes.

Confira as datas de cada unidade

I Unidade: de 9 de fevereiro a 15 de maio Conselho de Classe: 16 de maio

II Unidade: de 18 de maio a 28 de agosto Conselho de Classe: 29 de agosto

III Unidade: de 31 de agosto a 16 de dezembro Conselho de Classe Final: 22 de dezembro

Recuperações ao longo do ano

As recuperações parciais ocorrem ao final de cada unidade, conforme o planejamento pedagógico de cada escola. Já a recuperação final está prevista para os dias 17, 18 e 21 de dezembro, de acordo com o calendário oficial da SEC.

Seis sábados letivos em 2026



O calendário de 2026 prevê seis sábados letivos, todos com o tema “Dia da Família na Escola”, com o objetivo de fortalecer a integração entre escola, estudantes e responsáveis. As atividades incluem apresentações culturais, oficinas e palestras.

Veja as datas:

11 de abril

13 de junho

18 de julho

15 de agosto

19 de setembro

17 de outubro

Avaliações externas

Além das provas internas, os estudantes da rede estadual participam de avaliações externas padronizadas, aplicadas por equipes especializadas para medir a qualidade da aprendizagem.

Em 2026, as provas do SABE (Sistema de Avaliação Baiano da Educação) estão previstas para o período de 9 a 19 de novembro.

Recessos e feriados ao longo do ano

O calendário também permite o planejamento dos períodos de descanso. O recesso de Carnaval acontece entre 12 e 18 de fevereiro, com retorno às aulas no dia 19.

As atividades seguem até 2 de abril, véspera da Paixão de Cristo (3) e da Páscoa (5). Já o recesso junino, tradicional no Nordeste, ocorre de 22 de junho a 3 de julho.

Antes disso, o ano conta ainda com os feriados de Tiradentes (21 de abril), Dia do Trabalho (1º de maio) e Corpus Christi (4 de junho).

Feriados previstos no calendário letivo de 2026

21 de abril (terça-feira) – Tiradentes

1º de maio (sexta-feira) – Dia do Trabalho

4 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi

7 de setembro (segunda-feira) – Independência do Brasil

12 de outubro (segunda-feira) – Nossa Senhora Aparecida

15 de outubro (quinta-feira) – Dia do Professor

28 de outubro (quarta-feira) – Dia do Servidor Público

2 de novembro (segunda-feira) – Finados

15 de novembro (domingo) – Proclamação da República

20 de novembro (sexta-feira) – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

25 de dezembro (sexta-feira) – Natal

Encontro Estudantil acontece em dezembro

O Encontro Estudantil da Rede Estadual da Educação está marcado para os dias 8 a 10 de dezembro. O evento reúne projetos de iniciação científica e apresentações artísticas desenvolvidas por estudantes de todo o estado, valorizando o protagonismo juvenil e a diversidade das práticas pedagógicas.

Renovação de matrícula para 2027

O período de renovação de matrícula para o ano letivo de 2027 ocorre entre 16 e 27 de novembro. O estudante ou responsável deve comparecer à secretaria da escola para assinar a lista de renovação e atualizar dados como endereço, telefone e e-mail, além de entregar documentos pendentes, se necessário.