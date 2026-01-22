Fies 2026 mantém reserva de 50% das vagas para Fies Social

Resultado da chamada única vai ser divulgado no dia 19 de fevereiro - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) publicou o edital para o primeiro semestre de 2026 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os estudantes interessados em financiar cursos de graduação em instituições privadas devem realizar a inscrição entre os dias 3 e 6 de fevereiro, exclusivamente pela página oficial do programa (FiesSeleção), utilizando as credenciais da conta gov.br.

Nesta edição, o governo mantém a política do Fies Social, instituída em 2024. O modelo reserva metade das vagas para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) que possuam renda familiar per capita de até meio salário-mínimo.

Para este grupo, o programa possibilita o financiamento de até 100% dos encargos educacionais.

Critérios e seleção

Para concorrer a uma das vagas, é necessário ter participado de qualquer edição do Enem desde 2010, com média aritmética mínima de 450 pontos nas cinco provas e nota superior a zero na redação. Além disso, a renda bruta familiar mensal per capita não deve ultrapassar três salários mínimos.

No ato da inscrição, o candidato pode indicar até três opções de curso, turno e instituição. O sistema de classificação prioriza estudantes que ainda não possuem diploma de ensino superior e que não foram beneficiados anteriormente pelo financiamento.

Fique atento

A aprovação no Fies não garante automaticamente a matrícula na instituição de ensino, uma vez que os processos seletivos são independentes. Após a pré-seleção no dia 19 de fevereiro, os candidatos deverão complementar suas informações no sistema entre os dias 20 e 24 de fevereiro para dar prosseguimento à contratação do crédito.