Colônia de Férias promove aprendizado e lazer para estudantes de Lauro - Foto: Divulgação/Prefeitura de Lauro de Freitas

As unidades de ensino de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, abriram as portas para a ‘Colônia de Férias’, iniciativa voltada aos estudantes da rede municipal. A programação reuniu atividades recreativas e socioeducativas, como futebol, judô, skate, boxe, aulas de pintura e palestras educativas, promovendo o desenvolvimento físico, social e cultural dos participantes.

O estudante Davi dos Santos, de 13 anos, da Escola Fênix, destacou a oportunidade de vivenciar novas experiências. “Gosto muito de esporte e tive a chance de andar de skate, algo que eu nunca tinha feito. Foi emocionante e desafiador. Já pratico futebol, mas me apaixonei pelo skate e pretendo continuar”, contou.

Uma das organizadoras da ação, a arte-educadora Paula Madalena, voluntária da Instituição Bahá’í, explicou que a Colônia de Férias ofereceu vivências diferenciadas.

“As crianças participaram de atividades educativas, esportivas e culturais fora da rotina escolar, como oficinas de artesanato com material reciclável e noções básicas de primeiros socorros em ambientes doméstico e de praia. Ao todo, cerca de 80 crianças participaram da colônia, chegando a aproximadamente 100 participantes em alguns dias, o que nos deixa muito satisfeitos”, afirmou.

Para Henderson Ayres, diretor da Secretaria de Cultura, Lazer, Juventude e Esporte (SECULJE), a iniciativa vai além do entretenimento.

“As crianças estão vivenciando uma experiência completa, que une esporte e cultura. Além das atividades esportivas na Escola Fênix, elas também participaram de ações culturais, como a visita guiada ao teatro, conhecendo camarim, plateia, palco e vivenciando, na prática, o universo da arte teatral”, destacou.

As atividades foram realizadas pelas secretarias municipais de Educação (SEMED) e de Cultura, Lazer, Juventude e Esporte (SECULJE), em parceria com a Instituição Religiosa Comunitária Bahá’í.