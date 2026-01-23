Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RECESSO ESCOLAR

Colônia de Férias promove aprendizado e lazer para estudantes de Lauro

Projeto ofereceu experiências fora da sala de aula durante o recesso escolar

Redação

Por Redação

23/01/2026 - 14:09 h
Colônia de Férias promove aprendizado e lazer para estudantes de Lauro
Colônia de Férias promove aprendizado e lazer para estudantes de Lauro -

As unidades de ensino de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, abriram as portas para a ‘Colônia de Férias’, iniciativa voltada aos estudantes da rede municipal. A programação reuniu atividades recreativas e socioeducativas, como futebol, judô, skate, boxe, aulas de pintura e palestras educativas, promovendo o desenvolvimento físico, social e cultural dos participantes.

Leia Também:

Quase 3 mil vagas temporárias são abertas no serviço público da Bahia
Sisu 2026: prazo de inscrição termina nesta sexta-feira
Fies 2026 mantém reserva de 50% das vagas para Fies Social

O estudante Davi dos Santos, de 13 anos, da Escola Fênix, destacou a oportunidade de vivenciar novas experiências. “Gosto muito de esporte e tive a chance de andar de skate, algo que eu nunca tinha feito. Foi emocionante e desafiador. Já pratico futebol, mas me apaixonei pelo skate e pretendo continuar”, contou.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Uma das organizadoras da ação, a arte-educadora Paula Madalena, voluntária da Instituição Bahá’í, explicou que a Colônia de Férias ofereceu vivências diferenciadas.

“As crianças participaram de atividades educativas, esportivas e culturais fora da rotina escolar, como oficinas de artesanato com material reciclável e noções básicas de primeiros socorros em ambientes doméstico e de praia. Ao todo, cerca de 80 crianças participaram da colônia, chegando a aproximadamente 100 participantes em alguns dias, o que nos deixa muito satisfeitos”, afirmou.

Para Henderson Ayres, diretor da Secretaria de Cultura, Lazer, Juventude e Esporte (SECULJE), a iniciativa vai além do entretenimento.

“As crianças estão vivenciando uma experiência completa, que une esporte e cultura. Além das atividades esportivas na Escola Fênix, elas também participaram de ações culturais, como a visita guiada ao teatro, conhecendo camarim, plateia, palco e vivenciando, na prática, o universo da arte teatral”, destacou.

As atividades foram realizadas pelas secretarias municipais de Educação (SEMED) e de Cultura, Lazer, Juventude e Esporte (SECULJE), em parceria com a Instituição Religiosa Comunitária Bahá’í.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Educação Férias na Escola Lauro de Freitas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Colônia de Férias promove aprendizado e lazer para estudantes de Lauro
Play

Vereador destaca impacto do Concurso Jovem Jornalista na educação baiana

Colônia de Férias promove aprendizado e lazer para estudantes de Lauro
Play

Conselheiro do TCE parabeniza e propõe homenagem ao Grupo A TARDE

Colônia de Férias promove aprendizado e lazer para estudantes de Lauro
Play

Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

Colônia de Férias promove aprendizado e lazer para estudantes de Lauro
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

x