HOME > EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

Sisu 2026: prazo de inscrição termina nesta sexta-feira

Serão ofertadas 274,8 mil vagas distribuídas em 7.399 cursos de graduação

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

23/01/2026 - 6:52 h
O resultado da chamada regular está previsto para o dia 29 de janeiro
As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 seguem abertas até 23h59 desta sexta-feira, 23. Nesta edição, serão ofertadas 274,8 mil vagas distribuídas em 7.399 cursos de graduação, em 136 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do Brasil.

Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pelo Portal Acesso Único. Em 2026, o Sisu terá apenas uma edição no ano, selecionando estudantes para ingresso no primeiro ou no segundo semestre letivo, conforme a organização das turmas por cada instituição.

O Sisu é o programa do governo federal que seleciona estudantes com base no desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O resultado da chamada regular será divulgado no dia 29 de janeiro.

Novidades desta edição

A partir de 2026, o programa passa a aceitar as notas das três edições mais recentes do Enem: 2023, 2024 e 2025. Até então, apenas a última edição do exame era considerada.

Para participar, o candidato deve:

  • Ter realizado o Enem em uma das três edições válidas;
  • Ter obtido nota acima de zero na redação;
  • Ter concluído o ensino médio.

Fies 2026 mantém reserva de 50% das vagas para Fies Social
SEC abre seleção interna com bolsa de R$ 2,1 mil para professores
SAC Educação chega a nova Rodoviária de Salvador; entenda como funciona

Escolha de cursos e vagas

Cada candidato pode escolher até dois cursos em instituições públicas localizadas em 26 unidades federativas. Rondônia é o único estado que não ofertará vagas via Sisu nesta edição.

Os interessados ainda podem consultar, pela última vez, as notas de corte e todas as vagas disponíveis no site oficial do programa.

Cronograma do Sisu 2026

  • Inscrições: 19 a 23 de janeiro
  • Resultado da chamada regular: 29 de janeiro
  • Matrículas: a partir de 2 de fevereiro
  • Manifestação de interesse na lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro

