EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

SEC abre seleção interna com bolsa de R$ 2,1 mil para professores

Processo integra programa do MEC e oferta 983 vagas na Bahia

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

22/01/2026 - 11:26 h
Programa Mais Professores
Programa Mais Professores

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) abriu inscrições para o Processo Seletivo Interno da Bolsa Mais Professores, voltado a docentes da rede estadual. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 22, por meio das redes sociais da pasta.

"Através da oferta da bolsa e formação, numa especialização do Censo EaD, vai incentivar o professor à permanência nas unidades escolares selecionadas, incentivar o professor também a fazer sua formação continuada e reconhecer com isso o papel central do docente para a aprendizagem, para a melhoria do ensino no país todo", afirmou a superintendente de Recursos Humanos da SEC, Emily Laurentino.

A seleção integra uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC), por meio do Programa Mais Professores para o Brasil, e vai beneficiar 983 professores que atuam em 166 unidades escolares da rede estadual, localizadas em 122 municípios baianos.

De acordo com a SEC, os profissionais selecionados participarão de um curso de formação continuada, com direito a bolsa mensal de R$ 2.100, paga pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), fundação vinculada ao MEC, como complemento à remuneração.

As inscrições seguem abertas até 2 de fevereiro, exclusivamente no site. O processo é voltado a professores da Educação Básica que atuam no Ensino Fundamental - Anos Finais e no Ensino Médio, especialmente em escolas inseridas em contextos que demandam maior fortalecimento do quadro docente.

Podem participar professores efetivos, indígenas e contratados pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), desde que estejam em efetiva regência, possuam licenciatura plena na área de atuação e atendam aos critérios estabelecidos no edital. O resultado final será homologado no dia 10 de fevereiro.

O curso de especialização será ofertado na modalidade Educação à Distância, com carga horária de 360 horas e duração de 24 meses, com foco na prática pedagógica. A permanência no curso, a frequência e a continuidade no exercício da docência na unidade vinculada são condições para o recebimento da bolsa.

