HOME > EDUCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO

Quase 3 mil vagas temporárias são abertas no serviço público da Bahia

Seleções pelo Reda contemplam áreas administrativas, técnicas e da saúde

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

23/01/2026 - 10:17 h
Professor em sala de aula
Professor em sala de aula -

A partir da próxima segunda-feira, 26, profissionais que buscam uma oportunidade no serviço público estadual poderão se inscrever em três processos seletivos simplificados da Secretaria da Educação da Bahia (SEC), por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). Estão sendo ofertadas cerca de três mil vagas temporárias em diferentes áreas.

Os editais foram publicados nesta sexta-feira, 23, no Diário Oficial do Estado (DOE). As inscrições seguem abertas até o dia 23 de fevereiro e devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.ibfc.org.br.

As seleções contemplam seguintes funções:

  • Técnico administrativo temporário;
  • Professor orientador de estágio em saúde, nas áreas de enfermagem e radiologia;
  • Técnico de nível superior, nas áreas de engenharia, arquitetura, contábeis e administração para atuação na rede pública estadual.

Ao todo, são oferecidas 2.500 vagas para técnico administrativo temporário, 228 para professor orientador de estágio em saúde e 49 para técnico de nível superior. Todos os cargos serão preenchidos por meio de processo seletivo com aplicação de provas.

Em nota, a SEC informou que os técnicos administrativos temporários atuarão em unidades escolares dos 417 municípios baianos e nos órgãos administrativos, como os Núcleos Territoriais de Educação (NTEs) e o Órgão Central, em Salvador.

Já os professores orientadores de estágio serão lotados nos cursos técnicos de enfermagem e radiologia da rede estadual de Educação Profissional, enquanto os Técnicos de Nível Superior trabalharão nos NTEs 01, 03, 11, 16, 17, 22, 26 e 27.

Mais informações sobre os processos seletivos estão disponíveis no site oficial da Secretaria da Educação da Bahia, no endereço: www.ba.gov.br/educacao/selecoes-e-concursos.

