Bahia abre inscrição para seleção de quase 3 mil vagas nesta segunda

Vagas estão abertas para várias funções. - Foto: Emerson Santos / SEC

As inscrições para os processos seletivos em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) da Rede Estadual de Ensino da Bahia começam nesta segunda-feira, 26, e seguem até o dia 23 de fevereiro.

São quase três mil vagas para as funções de técnico administrativo temporário, professor orientador de estágio em Saúde nas áreas de Enfermagem e Radiologia e técnico de nível superior, nas áreas de Engenharia, Arquitetura, Contábeis e Administração para atuação na rede pública estadual. Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, no endereço eletrônicowww.ibfc.org.br.

Os três editais foram publicados pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), na sexta-feira, 23, no Diário Oficial do Estado. O REDA é uma modalidade de contratação temporária utilizada pelo Governo do Estado para atender demandas específicas e garantir o funcionamento das escolas e dos setores administrativos da rede estadual de ensino.

Ao todo, estão sendo ofertadas 2.500 vagas para técnico administrativo temporário, 228 para professor orientador de estágio nas áreas de Enfermagem e Radiologia e 49 para técnico de nível superior nas áreas de Engenharia, Arquitetura, Contabilidade e Administração. A seleção será realizada por meio de provas, conforme critérios estabelecidos nos editais.

Os técnicos administrativos temporários atuarão em unidades escolares dos 417 municípios baianos e, também, nos setores administrativos da SEC, incluindo os Núcleos Territoriais de Educação (NTEs) e o órgão central, em Salvador. Já os professores orientadores de estágio serão lotados nos cursos técnicos de Enfermagem e Radiologia da rede estadual de Educação Profissional, enquanto os técnicos de nível superior irão atuar nos NTEs 1, 3, 11, 16, 17, 22, 26 e 27. Mais informações estão disponíveis em www.ba.gov.br/educacao/selecoes-e-concursos.