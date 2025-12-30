Reda: veja quando começam as convocações e quem será chamado

Professor de geografia com alunos em sala de aula - Foto: Olga Leiria/Ag. A TARDE

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) confirmou que as convocações dos aprovados nos processos seletivos simplificados realizados por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) - referentes aos Editais 03/2025, 04/2025 e 13/2025 - terão início a partir do dia 15 de janeiro de 2026, com publicação dos nomes no Diário Oficial do Estado.

O chamamento já havia sido antecipado pela secretária da Educação, Rowenna Brito, no dia 20 de dezembro, por meio das redes sociais.

Em resposta à A TARDE, a SEC informou que os convocados irão atuar como professores da educação básica, educação profissional e mediadores do Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITEC). O número exato de profissionais a serem chamados, no entanto, não foi detalhado, mas a expectativa é que as chamadas atendam às necessidades das diferentes modalidades da educação pública estadual.

Convocações serão feitas por etapas

Ao contrário do que muitos aguardavam, a convocação não chamará todos os aprovados de uma vez. Segundo a Secretaria, o processo está sendo organizado por etapas para que o ano letivo comece de forma organizada e com profissionais devidamente habilitados em sala de aula.

“Para garantir o bom andamento do ciclo de contratação, que inclui a convocação, verificação documental, encaminhamento às unidades escolares até a geração de matrículas, é importante que a convocação aconteça por etapas. Dessa forma, os candidatos devem acompanhar todos os Editais de Convocação a serem publicados”, destacou a SEC em comunicado.

Cadastro de reserva segue válido por dois anos

Os candidatos que não forem chamados neste primeiro momento permanecem no cadastro de reserva. Conforme a Secretaria da Educação, os processos seletivos têm validade de dois anos a partir da homologação dos resultados, o que possibilita novas convocações ao longo desse período conforme necessidade da rede.

Envio da documentação tem prazo definido

Após a publicação do edital de convocação, os profissionais chamados terão prazo de até 10 dias para encaminhar a documentação exigida e dar continuidade ao processo de contratação.

Os documentos deverão ser enviados em formato digital para o email: [email protected], onde passarão por análise preliminar da Coordenação de Provimento e Movimentação (CPM).

Entre os documentos exigidos estão:

Diploma de conclusão do curso exigido para a função;

Documentos pessoais (RG e CPF);

Comprovante de residência;

Declaração de não acúmulo de cargos;

Certidões negativas.

Novos processos seletivos e concursos seguem em análise

Questionada sobre a possibilidade de abertura de novos processos Reda ou concursos públicos em 2026, a Secretaria informou que acompanha continuamente o crescimento e as demandas da rede estadual de educação. A avaliação leva em conta tanto a necessidade de reforço do quadro pedagógico quanto de funções administrativas, podendo resultar em futuras seleções.