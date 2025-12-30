Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Reda: veja quando começam as convocações e quem será chamado

Secretaria da Educação detalha áreas atendidas e etapas do processo

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

30/12/2025 - 11:52 h
Professor de geografia com alunos em sala de aula
Professor de geografia com alunos em sala de aula -

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) confirmou que as convocações dos aprovados nos processos seletivos simplificados realizados por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) - referentes aos Editais 03/2025, 04/2025 e 13/2025 - terão início a partir do dia 15 de janeiro de 2026, com publicação dos nomes no Diário Oficial do Estado.

O chamamento já havia sido antecipado pela secretária da Educação, Rowenna Brito, no dia 20 de dezembro, por meio das redes sociais.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Inscrições Sisu 2026 começam em 19 de janeiro; veja como participar
Congresso libera acúmulo de cargos para professores da rede pública
Educação profissional na Bahia terá 100 mil novas vagas em 2026

Em resposta à A TARDE, a SEC informou que os convocados irão atuar como professores da educação básica, educação profissional e mediadores do Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITEC). O número exato de profissionais a serem chamados, no entanto, não foi detalhado, mas a expectativa é que as chamadas atendam às necessidades das diferentes modalidades da educação pública estadual.

Convocações serão feitas por etapas

Ao contrário do que muitos aguardavam, a convocação não chamará todos os aprovados de uma vez. Segundo a Secretaria, o processo está sendo organizado por etapas para que o ano letivo comece de forma organizada e com profissionais devidamente habilitados em sala de aula.

“Para garantir o bom andamento do ciclo de contratação, que inclui a convocação, verificação documental, encaminhamento às unidades escolares até a geração de matrículas, é importante que a convocação aconteça por etapas. Dessa forma, os candidatos devem acompanhar todos os Editais de Convocação a serem publicados”, destacou a SEC em comunicado.

Cadastro de reserva segue válido por dois anos

Os candidatos que não forem chamados neste primeiro momento permanecem no cadastro de reserva. Conforme a Secretaria da Educação, os processos seletivos têm validade de dois anos a partir da homologação dos resultados, o que possibilita novas convocações ao longo desse período conforme necessidade da rede.

Envio da documentação tem prazo definido

Após a publicação do edital de convocação, os profissionais chamados terão prazo de até 10 dias para encaminhar a documentação exigida e dar continuidade ao processo de contratação.

Os documentos deverão ser enviados em formato digital para o email: [email protected], onde passarão por análise preliminar da Coordenação de Provimento e Movimentação (CPM).

Entre os documentos exigidos estão:

  • Diploma de conclusão do curso exigido para a função;
  • Documentos pessoais (RG e CPF);
  • Comprovante de residência;
  • Declaração de não acúmulo de cargos;
  • Certidões negativas.

Novos processos seletivos e concursos seguem em análise

Questionada sobre a possibilidade de abertura de novos processos Reda ou concursos públicos em 2026, a Secretaria informou que acompanha continuamente o crescimento e as demandas da rede estadual de educação. A avaliação leva em conta tanto a necessidade de reforço do quadro pedagógico quanto de funções administrativas, podendo resultar em futuras seleções.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Convocação professores educação Bahia processos seletivos reda Rowenna Brito SEC Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Professor de geografia com alunos em sala de aula
Play

Vereador destaca impacto do Concurso Jovem Jornalista na educação baiana

Professor de geografia com alunos em sala de aula
Play

Conselheiro do TCE parabeniza e propõe homenagem ao Grupo A TARDE

Professor de geografia com alunos em sala de aula
Play

Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

Professor de geografia com alunos em sala de aula
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

x