Chamamento de professores via Reda na Bahia tem data confirmada

As convocações para o Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) terão início a partir do dia 15 de janeiro de 2026. O anúncio foi feito pela secretária da Educação da Bahia, Rowenna Brito, por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais no final da tarde deste sábado, 20.

No comunicado, a secretária tranquilizou os candidatos que participaram do processo seletivo e confirmou a aprovação de todos os inscritos. “Esse recado é para você que fez o Reda. Vocês estão me perguntando que dia vai sair a convocação. Já estou dizendo, a partir do dia 15 de janeiro, no Diário Oficial”, afirmou.

Após a divulgação oficial, os convocados terão um prazo de 10 dias para enviar a documentação exigida. A etapa é fundamental para garantir a participação dos profissionais na jornada pedagógica, que integra o planejamento da Secretaria da Educação para o ano letivo de 2026.

“Vocês serão nomeados dia 15 e participarão da jornada pedagógica com a gente. É toda parte do nosso planejamento de 2026”, reforçou Rowenna Brito.

A secretária também esclareceu a situação dos profissionais que tiveram o vínculo encerrado por término de contrato. Segundo ela, os valores referentes a férias e demais direitos trabalhistas serão pagos ainda no mês de janeiro.

