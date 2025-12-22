Congresso libera acúmulo de cargos para professores da rede pública

Professora na sala de aula do Colégio Estadual Senhor do Bonfim - Foto: Olga Leiria/Ag. A TARDE

Os professores da educação pública brasileira já podem acumular outro cargo público de qualquer natureza se não houver conflito de horários. A mudança foi promulgada pelo Congresso Nacional na última sexta-feira, 19, durante sessão solene, e já tem aplicação imediata.

Segundo informações da Agência Brasil, a emenda constitucional 138/2025 aprovada altera o artigo 37 da Carta Magna. Para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a alteração elimina inseguranças jurídicas e corrige uma distorção que levava docentes a enfrentar ações judiciais ou até a abandonar a sala de aula após aprovação em concurso para outros cargos.

"Melhorar a qualidade de vida do professor por sua remuneração e suas condições de trabalho é um dever de todos nós. Legisladores e governantes, a alteração do artigo 37 da Constituição que hoje promulgamos contribui de maneira concreta neste sentido", declarou, acrescentando que o texto antigo era limitado e impreciso, ao permitir o acúmulo apenas com cargos técnicos ou científicos.

"Valorizar o magistério é investir no futuro do país. Esta emenda amplia direitos, corrige uma distorção jurídica e fortalece a educação brasileira", disse.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), ressaltou o simbolismo da promulgação como reconhecimento ao papel exercido pelos professores na construção de uma sociedade mais justa e com mais oportunidades.

“Hoje, o Senado e a Câmara dão mais uma prova de reconhecimento à importância desses homens e mulheres que, todos os dias, trabalham por uma educação de mais qualidade e por um país mais igual”, concluiu.