Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVA REGRA

Congresso libera acúmulo de cargos para professores da rede pública

Com a promulgação, a aplicação da nova regra é imediata

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

22/12/2025 - 15:39 h
Professora na sala de aula do Colégio Estadual Senhor do Bonfim
Professora na sala de aula do Colégio Estadual Senhor do Bonfim -

Os professores da educação pública brasileira já podem acumular outro cargo público de qualquer natureza se não houver conflito de horários. A mudança foi promulgada pelo Congresso Nacional na última sexta-feira, 19, durante sessão solene, e já tem aplicação imediata.

Leia Também:

Chamamento de professores via Reda na Bahia tem data confirmada
Educação profissional na Bahia terá 100 mil novas vagas em 2026
Novos incentivos e gratificações prometem valorizar servidores da educação na Bahia

Segundo informações da Agência Brasil, a emenda constitucional 138/2025 aprovada altera o artigo 37 da Carta Magna. Para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a alteração elimina inseguranças jurídicas e corrige uma distorção que levava docentes a enfrentar ações judiciais ou até a abandonar a sala de aula após aprovação em concurso para outros cargos.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Melhorar a qualidade de vida do professor por sua remuneração e suas condições de trabalho é um dever de todos nós. Legisladores e governantes, a alteração do artigo 37 da Constituição que hoje promulgamos contribui de maneira concreta neste sentido", declarou, acrescentando que o texto antigo era limitado e impreciso, ao permitir o acúmulo apenas com cargos técnicos ou científicos.

"Valorizar o magistério é investir no futuro do país. Esta emenda amplia direitos, corrige uma distorção jurídica e fortalece a educação brasileira", disse.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), ressaltou o simbolismo da promulgação como reconhecimento ao papel exercido pelos professores na construção de uma sociedade mais justa e com mais oportunidades.

“Hoje, o Senado e a Câmara dão mais uma prova de reconhecimento à importância desses homens e mulheres que, todos os dias, trabalham por uma educação de mais qualidade e por um país mais igual”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara dos Deputados congresso nacional Davi Alcolumbre Educação hugo motta

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Professora na sala de aula do Colégio Estadual Senhor do Bonfim
Play

Vereador destaca impacto do Concurso Jovem Jornalista na educação baiana

Professora na sala de aula do Colégio Estadual Senhor do Bonfim
Play

Conselheiro do TCE parabeniza e propõe homenagem ao Grupo A TARDE

Professora na sala de aula do Colégio Estadual Senhor do Bonfim
Play

Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

Professora na sala de aula do Colégio Estadual Senhor do Bonfim
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

x