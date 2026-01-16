Reda: 1.890 professores são convocados para rede estadual

- Foto: Viviane Macêdo/GOV-BA

Candidatos aprovados no Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), referentes aos Editais 03/2025, 04/2025 e 13/2025, foram convocados nesta quinta-feira, 15. A portaria foi publicada no Diário Oficial do Estado pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC).

Ao todo, foram 1.890 profissionais da Educação Profissional, mediador do Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITEC) e da Educação Básica.

Esta é a quinta convocação do edital nº 3 e a terceira convocação do Edital nº 4, totalizando o chamado de 1.307 professores da Educação Profissional e 699 mediadores. É a primeira convocação do último Processo Seletivo Simplificado para Professor da Educação Básica.

Professores convocados

Educação Profissional: 649

Mediador: 340

Educação Básica: 901

Próximos passos

Agora, os profissionais convocados devem enviar a documentação exigida entre os dias 16 e 26 de janeiro.

Os candidatos convocados devem encaminhar, dentro do período estabelecido na portaria, os documentos digitalizados para o correio eletrônico [email protected], para análise preliminar a ser realizada pela Coordenação de Provimento e Movimentação (CPM).

Entre os documentos exigidos estão:

Diploma de conclusão do curso exigido para a função;

Documentos pessoais (RG e CPF);

Comprovante de residência;

Declaração de não acúmulo de cargos e certidões negativas, conforme previsto em edital.

Além do envio eletrônico, os convocados devem realizar a entrega presencial da documentação, em original e fotocópia, para conferência.

Os aprovados no Núcleo Territorial de Educação (NTE) 26 – Salvador precisam comparecer à Secretaria da Educação do Estado da Bahia, localizada na Avenida Luiz Viana Filho, nº 550, 5ª Avenida, Centro Administrativo da Bahia (CAB), 1º andar, sala 117, no horário das 8h30 às 11h e das 14h às 17h.

Já os candidatos aprovados para atuação no interior do Estado devem comparecer às sedes dos Núcleos Territoriais de Educação (NTEs) correspondentes, respeitando os horários estabelecidos para atendimento em cada unidade.

Quem não se apresentar no prazo, seja por ausência ou envio incompleto da documentação, perderá o direito ao ingresso na função temporária, independentemente do motivo alegado.