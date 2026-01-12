Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONCURSOS

Prefeitura baiana abre concurso com mais de 150 vagas e salários altos

Edital foi publicado para cargos de ensino médio e superior

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

12/01/2026 - 14:33 h
Prefeitura de Vitória da Conquista abre concurso com mais de 150 vagas
Prefeitura de Vitória da Conquista abre concurso com mais de 150 vagas -

A prefeitura de Vitória da Conquista, estado na Bahia, lançou um novo edital anunciando a abertura de uma nova seleção temporária de 153 vagas e formação de cadastro de reserva em vários cargos de ensino médio e superior.

Os cargos oferecidos pela prefeitura envolvem diversas áreas de atuação, confira a seguir as seguintes vagas:

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Atendente de programas sociais;
  • Instrutor de música;
  • Mobilizador social;
  • Técnico administrativo;
  • Tradutor e Intérprete de Libras;
  • Administrador;
  • Advogado;
  • Antropólogo;
  • Assistente Social;
  • Design Gráfico;
  • Engenheiro Civil;
  • Estatístico;
  • Jornalista;
  • Nutricionista;
  • Pedagogo;
  • Psicólogo.

Inscrições

Para participar da seleção, o candidato deve se inscrever entre os dias 12 a 20 de janeiro de 2026, somente pela internet, por meio do site oficial do concurso, com taxas de inscrições diferentes:

  • Médio: R$ 67,20;
  • Superior: R$ 76,80.

Leia Também:

Prefeitura anuncia concurso com vagas imediatas para diferentes níveis
Prefeitura abre 150 vagas para gari; inscrições abertas
Salário de R$ 9 mil: inscrições para concurso da Marinha terminam nesta quinta
Prefeitura baiana abre vagas com salários de até R$ 21 mil

Provas

A seleção dos candidatos vai ser feita por meio de provas objetivas para todos, além disso, algumas funções ainda vão precisar de uma prova prática e de títulos.

Os testes objetivos estão previstos para acontecer no dia 8 de fevereiro de 2026.

Veja como serão compostas as provas objetivas:

  • Língua portuguesa: 10 questões valendo dois pontos, totalizando 20 pontos;
  • Matemática: 10 questões valendo 1,5 ponto, totalizando 15 pontos;
  • Informática: cinco questões valendo 1,5 ponto, totalizando 7,5 pontos;
  • Princípios da Administração Pública: 10 questões valendo dois pontos, totalizando 20 pontos;
  • Legislação: cinco questões valendo 2,5 pontos, totalizando 12,5 pontos;
  • Conhecimentos específicos: 10 questões valendo 2,5 pontos, totalizando 25 pontos.

No total a prova terá 50 questões com o valor máximo de 100 pontos.

Salário

Os salários ofertados pela prefeitura de Vitória da Conquista variam de R$ 1.569,03 a R$ 3.431,42 para atuar em jornada de trabalho de 30 a 40 horas semanais.

Validade

O processo seletivo vai valer por dois anos, contando da data oficial da homologação do resultado final no Diário Oficial da União (DOU), podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

concurso emprego vagas vitória da conquista

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prefeitura de Vitória da Conquista abre concurso com mais de 150 vagas
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x