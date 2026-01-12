Prefeitura baiana abre concurso com mais de 150 vagas e salários altos

Prefeitura de Vitória da Conquista abre concurso com mais de 150 vagas - Foto: Freepik

A prefeitura de Vitória da Conquista, estado na Bahia, lançou um novo edital anunciando a abertura de uma nova seleção temporária de 153 vagas e formação de cadastro de reserva em vários cargos de ensino médio e superior.

Os cargos oferecidos pela prefeitura envolvem diversas áreas de atuação, confira a seguir as seguintes vagas:

Atendente de programas sociais;

Instrutor de música;

Mobilizador social;

Técnico administrativo;

Tradutor e Intérprete de Libras;

Administrador;

Advogado;

Antropólogo;

Assistente Social;

Design Gráfico;

Engenheiro Civil;

Estatístico;

Jornalista;

Nutricionista;

Pedagogo;

Psicólogo.

Inscrições

Para participar da seleção, o candidato deve se inscrever entre os dias 12 a 20 de janeiro de 2026, somente pela internet, por meio do site oficial do concurso, com taxas de inscrições diferentes:

Médio: R$ 67,20;

Superior: R$ 76,80.

Provas

A seleção dos candidatos vai ser feita por meio de provas objetivas para todos, além disso, algumas funções ainda vão precisar de uma prova prática e de títulos.

Os testes objetivos estão previstos para acontecer no dia 8 de fevereiro de 2026.

Veja como serão compostas as provas objetivas:

Língua portuguesa : 10 questões valendo dois pontos, totalizando 20 pontos;

: 10 questões valendo dois pontos, totalizando 20 pontos; Matemática : 10 questões valendo 1,5 ponto, totalizando 15 pontos;

: 10 questões valendo 1,5 ponto, totalizando 15 pontos; Informática : cinco questões valendo 1,5 ponto, totalizando 7,5 pontos;

: cinco questões valendo 1,5 ponto, totalizando 7,5 pontos; Princípios da Administração Pública : 10 questões valendo dois pontos, totalizando 20 pontos;

: 10 questões valendo dois pontos, totalizando 20 pontos; Legislação : cinco questões valendo 2,5 pontos, totalizando 12,5 pontos;

: cinco questões valendo 2,5 pontos, totalizando 12,5 pontos; Conhecimentos específicos : 10 questões valendo 2,5 pontos, totalizando 25 pontos.

No total a prova terá 50 questões com o valor máximo de 100 pontos.

Salário

Os salários ofertados pela prefeitura de Vitória da Conquista variam de R$ 1.569,03 a R$ 3.431,42 para atuar em jornada de trabalho de 30 a 40 horas semanais.

Validade

O processo seletivo vai valer por dois anos, contando da data oficial da homologação do resultado final no Diário Oficial da União (DOU), podendo ser prorrogado uma vez por igual período.