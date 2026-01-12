CONCURSOS
Prefeitura baiana abre concurso com mais de 150 vagas e salários altos
Edital foi publicado para cargos de ensino médio e superior
A prefeitura de Vitória da Conquista, estado na Bahia, lançou um novo edital anunciando a abertura de uma nova seleção temporária de 153 vagas e formação de cadastro de reserva em vários cargos de ensino médio e superior.
Os cargos oferecidos pela prefeitura envolvem diversas áreas de atuação, confira a seguir as seguintes vagas:
- Atendente de programas sociais;
- Instrutor de música;
- Mobilizador social;
- Técnico administrativo;
- Tradutor e Intérprete de Libras;
- Administrador;
- Advogado;
- Antropólogo;
- Assistente Social;
- Design Gráfico;
- Engenheiro Civil;
- Estatístico;
- Jornalista;
- Nutricionista;
- Pedagogo;
- Psicólogo.
Inscrições
Para participar da seleção, o candidato deve se inscrever entre os dias 12 a 20 de janeiro de 2026, somente pela internet, por meio do site oficial do concurso, com taxas de inscrições diferentes:
- Médio: R$ 67,20;
- Superior: R$ 76,80.
Provas
A seleção dos candidatos vai ser feita por meio de provas objetivas para todos, além disso, algumas funções ainda vão precisar de uma prova prática e de títulos.
Os testes objetivos estão previstos para acontecer no dia 8 de fevereiro de 2026.
Veja como serão compostas as provas objetivas:
- Língua portuguesa: 10 questões valendo dois pontos, totalizando 20 pontos;
- Matemática: 10 questões valendo 1,5 ponto, totalizando 15 pontos;
- Informática: cinco questões valendo 1,5 ponto, totalizando 7,5 pontos;
- Princípios da Administração Pública: 10 questões valendo dois pontos, totalizando 20 pontos;
- Legislação: cinco questões valendo 2,5 pontos, totalizando 12,5 pontos;
- Conhecimentos específicos: 10 questões valendo 2,5 pontos, totalizando 25 pontos.
No total a prova terá 50 questões com o valor máximo de 100 pontos.
Salário
Os salários ofertados pela prefeitura de Vitória da Conquista variam de R$ 1.569,03 a R$ 3.431,42 para atuar em jornada de trabalho de 30 a 40 horas semanais.
Validade
O processo seletivo vai valer por dois anos, contando da data oficial da homologação do resultado final no Diário Oficial da União (DOU), podendo ser prorrogado uma vez por igual período.
