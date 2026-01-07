Menu
CONCURSOS
CONCURSOS

Prefeitura baiana abre vagas com salários de até R$ 21 mil

Município publicou edital para vagas temporárias

Por Gustavo Zambianco

07/01/2026 - 13:51 h | Atualizada em 07/01/2026 - 14:40
Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 21 mil
A Prefeitura de Antas, estado na Bahia, lançou um novo edital para a seleção temporária para 69 vagas, além de formação de cadastro de reserva em vários cargos de ensino fundamental, médio/técnico e superior na administração.

As vagas são válidas para duas áreas de atuação, sendo elas a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Saúde.

Veja as vagas do edital

Secretaria Municipal de Educação

  • Agente de portaria;
  • Arte Educador;
  • Fonoaudiólogo;
  • Neuropediatra;
  • Neuropsicopedagogo;
  • Nutricionista;
  • Professor de Braile;
  • Professor de Dança;
  • Professor de Libras;
  • Professor de Música;
  • Psicomotricista;
  • Psicopedagogo;
  • Terapeuta Ocupacional;

Secretaria Municipal de Saúde

  • Condutor de Veículo Especial;
  • Enfermeiro;
  • Médico Clínico Geral;
  • Odontólogo;
  • Técnico de Enfermagem.

Inscrições

O candidato precisa se inscrever no período de 05 a 15 de janeiro de 2026, somente pela internet, por meio do site oficial do concurso.

Uma taxa de participação nos valores de R$ 50,00, R$ 51,00 e R$ 70,00. será cobrada aos candidatos.

Caso necessário, existe a possibilidade de solicitação de isenção total da taxa de inscrição para o candidato que estiver inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal).

Salário

Os salários ofertados pela prefeitura variam de R$ 1.621,00 a R$ 21.400,39 para atuar em uma jornada de trabalho de 20 a 44 horas semanais.

Validade

O prazo de validade do processo seletivo será de um ano, contando a partir da data da homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por um período igual, ficando a critério da administração.

Provas

A seleção dos candidatos vai ser realizada por meio de uma análise de documentos e prova de títulos para cargos de nível fundamental e prova objetiva e de títulos para cargos de nível médio/técnico e superior.

As provas estão marcadas para acontecer no primeiro dia de fevereiro.

Composição das provas

Nível Médio/Técnico

  • Língua Portuguesa: nove questões valendo dois pontos cada;
  • Matemática: nove questões valendo dois pontos cada;
  • Conhecimentos do município: nove questões valendo dois pontos cada;
  • Noções de informática: três questões valendo dois pontos cada.

No total, a prova soma 30 questões com o valor total de 60 pontos.

Nível Superior

  • Língua Portuguesa: nove questões valendo dois pontos cada;
  • Conhecimentos específicos: nove questões valendo dois pontos cada;
  • Conhecimentos do município: nove questões valendo dois pontos cada;
  • Conhecimentos gerais e atualidades: três questões valendo dois pontos cada.

No total, a prova também soma 30 questões com o valor total de 60 pontos.

O gabarito preliminar e o caderno de questões da prova objetiva serão divulgados em até um dia após a aplicação da prova objetiva, no endereço eletrônico www.ibptec.org.br.

