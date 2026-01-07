Prefeitura baiana abre vagas com salários de até R$ 21 mil

Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 21 mil - Foto: Reprodução / Agência Brasil

A Prefeitura de Antas, estado na Bahia, lançou um novo edital para a seleção temporária para 69 vagas, além de formação de cadastro de reserva em vários cargos de ensino fundamental, médio/técnico e superior na administração.

As vagas são válidas para duas áreas de atuação, sendo elas a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Saúde.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Veja as vagas do edital

Secretaria Municipal de Educação

Agente de portaria;

Arte Educador;

Fonoaudiólogo;

Neuropediatra;

Neuropsicopedagogo;

Nutricionista;

Professor de Braile;

Professor de Dança;

Professor de Libras;

Professor de Música;

Psicomotricista;

Psicopedagogo;

Terapeuta Ocupacional;

Secretaria Municipal de Saúde

Condutor de Veículo Especial;

Enfermeiro;

Médico Clínico Geral;

Odontólogo;

Técnico de Enfermagem.

Inscrições

O candidato precisa se inscrever no período de 05 a 15 de janeiro de 2026, somente pela internet, por meio do site oficial do concurso.

Uma taxa de participação nos valores de R$ 50,00, R$ 51,00 e R$ 70,00. será cobrada aos candidatos.

Caso necessário, existe a possibilidade de solicitação de isenção total da taxa de inscrição para o candidato que estiver inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal).

Salário

Os salários ofertados pela prefeitura variam de R$ 1.621,00 a R$ 21.400,39 para atuar em uma jornada de trabalho de 20 a 44 horas semanais.

Validade

O prazo de validade do processo seletivo será de um ano, contando a partir da data da homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por um período igual, ficando a critério da administração.

Provas

A seleção dos candidatos vai ser realizada por meio de uma análise de documentos e prova de títulos para cargos de nível fundamental e prova objetiva e de títulos para cargos de nível médio/técnico e superior.

As provas estão marcadas para acontecer no primeiro dia de fevereiro.

Composição das provas

Nível Médio/Técnico

Língua Portuguesa: nove questões valendo dois pontos cada;

Matemática: nove questões valendo dois pontos cada;

Conhecimentos do município: nove questões valendo dois pontos cada;

Noções de informática: três questões valendo dois pontos cada.

No total, a prova soma 30 questões com o valor total de 60 pontos.

Nível Superior

Língua Portuguesa: nove questões valendo dois pontos cada;

Conhecimentos específicos: nove questões valendo dois pontos cada;

Conhecimentos do município: nove questões valendo dois pontos cada;

Conhecimentos gerais e atualidades: três questões valendo dois pontos cada.

No total, a prova também soma 30 questões com o valor total de 60 pontos.

O gabarito preliminar e o caderno de questões da prova objetiva serão divulgados em até um dia após a aplicação da prova objetiva, no endereço eletrônico www.ibptec.org.br.