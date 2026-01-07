CONCURSOS
Prefeitura baiana abre vagas com salários de até R$ 21 mil
Município publicou edital para vagas temporárias
A Prefeitura de Antas, estado na Bahia, lançou um novo edital para a seleção temporária para 69 vagas, além de formação de cadastro de reserva em vários cargos de ensino fundamental, médio/técnico e superior na administração.
As vagas são válidas para duas áreas de atuação, sendo elas a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Saúde.
Veja as vagas do edital
Secretaria Municipal de Educação
- Agente de portaria;
- Arte Educador;
- Fonoaudiólogo;
- Neuropediatra;
- Neuropsicopedagogo;
- Nutricionista;
- Professor de Braile;
- Professor de Dança;
- Professor de Libras;
- Professor de Música;
- Psicomotricista;
- Psicopedagogo;
- Terapeuta Ocupacional;
Secretaria Municipal de Saúde
- Condutor de Veículo Especial;
- Enfermeiro;
- Médico Clínico Geral;
- Odontólogo;
- Técnico de Enfermagem.
Inscrições
O candidato precisa se inscrever no período de 05 a 15 de janeiro de 2026, somente pela internet, por meio do site oficial do concurso.
Uma taxa de participação nos valores de R$ 50,00, R$ 51,00 e R$ 70,00. será cobrada aos candidatos.
Caso necessário, existe a possibilidade de solicitação de isenção total da taxa de inscrição para o candidato que estiver inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal).
Salário
Os salários ofertados pela prefeitura variam de R$ 1.621,00 a R$ 21.400,39 para atuar em uma jornada de trabalho de 20 a 44 horas semanais.
Validade
O prazo de validade do processo seletivo será de um ano, contando a partir da data da homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por um período igual, ficando a critério da administração.
Provas
A seleção dos candidatos vai ser realizada por meio de uma análise de documentos e prova de títulos para cargos de nível fundamental e prova objetiva e de títulos para cargos de nível médio/técnico e superior.
As provas estão marcadas para acontecer no primeiro dia de fevereiro.
Composição das provas
Nível Médio/Técnico
- Língua Portuguesa: nove questões valendo dois pontos cada;
- Matemática: nove questões valendo dois pontos cada;
- Conhecimentos do município: nove questões valendo dois pontos cada;
- Noções de informática: três questões valendo dois pontos cada.
No total, a prova soma 30 questões com o valor total de 60 pontos.
Nível Superior
- Língua Portuguesa: nove questões valendo dois pontos cada;
- Conhecimentos específicos: nove questões valendo dois pontos cada;
- Conhecimentos do município: nove questões valendo dois pontos cada;
- Conhecimentos gerais e atualidades: três questões valendo dois pontos cada.
No total, a prova também soma 30 questões com o valor total de 60 pontos.
O gabarito preliminar e o caderno de questões da prova objetiva serão divulgados em até um dia após a aplicação da prova objetiva, no endereço eletrônico www.ibptec.org.br.
