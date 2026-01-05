Menu
CONCURSOS
CONCURSOS

Concurso da Aeronáutica abre 188 vagas; edital já está disponível

Poderão se inscrever homens e mulheres com idade entre 17 e 24 anos, com ensino médio completo

Carla Melo

Por Carla Melo

05/01/2026 - 12:47 h
O curso será sob regime de internato, com duração aproximada de um ano -

O Ministério da Defesa divulgou o edital do concurso da Aeronáutica para o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento (EAGS). Estão sendo oferecidas 188 vagas para a Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR).

As inscrições para o concurso começam na quinta-feira, 8, e vão até 23 de janeiro, pelo site de Exame de Admissão para Militares da Carreira da Aeronáutica.

O curso será sob regime de internato, com duração aproximada de um ano. Ao longo desse tempo, os candidatos aprovados terão remuneração de R$ 1.300, além de receber alimentação, alojamento, fardamento e assistências médico-hospitalar e dentária. Depois da formatura, os estudantes, já elevados ao posto de terceiro-sargento, receberão salário de R$ 4.100, mais adicionais.

Câmara dos Deputados abre concurso com salários de até R$ 30 mil
Salários de até R$ 32 mil: veja editais previstos para o começo do ano
Câmara divulga edital de novo concurso com salários de até R$ 30 mil

Poderão se inscrever homens e mulheres com idade entre 17 e 24 anos (completados até 31 de dezembro de 2027), ensino médio completo e, em alguns casos, formação técnica.

As vagas estarão distribuídas da seguinte forma:

  • 50 vagas para Eletrônica
  • 50 vagas para Administração
  • 40 vagas para Informática
  • 20 vagas para Enfermagem
  • 20 vagas para Eletricidade
  • 10 vagas para música - clarinete Bb (baixo-soprano)
  • 2 vagas para música - trombones (tenor-baixo)
  • 2 vagas para música - trompete (flugelhorn)
  • 2 vagas para Laboratório

A taxa de inscrição será de R$ 100 e deverá ser paga entre os dias 6 de janeiro e 3 de fevereiro. Há isenção para candidatos inscritos no CadÚnico, pertencentes a família de baixa renda, ou doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Os pedidos deverão ser apresentados entre os dias 26 de janeiro e 8 de janeiro.

Quando serão as provas?

A prova está marcada para o dia 12 de abril. Será objetiva, com a resolução de questões sobre Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos. O exame será aplicado em 16 municípios.

x