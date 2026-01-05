Câmara dos Deputados abre concurso com salários de até R$ 30 mil

Concursos oferecem vagas para níveis fundamental, médio e superior - Foto: Freepik

Os concursos públicos abrem o ano com novas inscrições e salários que podem ultrapassar R$ 30 mil. O destaque inicial é o concurso da Câmara dos Deputados, que abre inscrições nesta segunda-feira, 5, e oferece 70 vagas para os cargos de analista legislativo e técnico legislativo, com remuneração de até R$ 30.853,99.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 8 de março de 2026 e serão aplicadas em todas as capitais do país. A organização do certame é do Cebraspe.

Outros concursos de destaque também iniciam inscrições nos próximos dias. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Amazonas abre seleção no dia 10 de janeiro, com 159 vagas e salários de até R$ 11.079,52. Já o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte inicia inscrições em 14 de janeiro, com 55 vagas e remuneração que chega a R$ 15.553,30.

Há ainda seleções com inscrições em fase final, como o concurso da Câmara de Caraguatatuba, que oferece 87 vagas e salários de até R$ 14.045,76.

Para 2026, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) prevê a criação de 78.674 novos cargos públicos, sendo 75.509 no Executivo, 2.565 no Judiciário e 600 na Defensoria Pública da União, reforçando a expectativa de novos certames ao longo do ano.

Além dos concursos legislativos e administrativos, há oportunidades em áreas como Ministério Público, Polícia Militar, universidades estaduais e órgãos federais como Ibama e Incra, com salários que variam de R$ 3,7 mil a mais de R$ 34 mil, conforme o cargo.