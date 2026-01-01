OPORTUNIDADE
Salários de até R$ 32 mil: veja editais previstos para o começo do ano
Há vagas brangendo todos os níveis de escolaridade e diferentes áreas de atuação
Por Leilane Teixeira
Com a virada para 2026, também chega um novo ciclo de oportunidades para quem sonha com a estabilidade do serviço público.
O início do ano já promete ser movimentado para os concurseiros: ao longo de janeiro, a expectativa é de que diversos editais sejam publicados em todo o país, abrangendo todos os níveis de escolaridade e diferentes áreas de atuação:
- administrativa;
- segurança;
- jurídica;
- fiscal;
- e educação.
A projeção inicial indica que cerca de 8 mil vagas devem ser abertas, contemplando tanto cargos efetivos quanto oportunidades para formação de cadastro reserva. Os salários também chamam atenção: em alguns casos, a remuneração inicial pode ultrapassar os R$ 32 mil, dependendo do órgão e da carreira escolhida.
Para quem deseja começar o ano focado nos estudos, essa é uma excelente oportunidade de se organizar e acompanhar os editais que serão divulgados ao longo do mês.
Confira oportunidades
Na reportagem completa do Direção Concursos, é possível conferir a lista detalhada de seleções previstas, com informações sobre número de vagas, requisitos, benefícios e etapas do processo seletivo.
