OPORTUNIDADE

Salários de até R$ 32 mil: veja editais previstos para o começo do ano

Há vagas brangendo todos os níveis de escolaridade e diferentes áreas de atuação

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

01/01/2026 - 16:49 h
Concursos oferecem vagas para níveis fundamental, médio e superior
Concursos oferecem vagas para níveis fundamental, médio e superior -

Com a virada para 2026, também chega um novo ciclo de oportunidades para quem sonha com a estabilidade do serviço público.

O início do ano já promete ser movimentado para os concurseiros: ao longo de janeiro, a expectativa é de que diversos editais sejam publicados em todo o país, abrangendo todos os níveis de escolaridade e diferentes áreas de atuação:

  • administrativa;
  • segurança;
  • jurídica;
  • fiscal;
  • e educação.

A projeção inicial indica que cerca de 8 mil vagas devem ser abertas, contemplando tanto cargos efetivos quanto oportunidades para formação de cadastro reserva. Os salários também chamam atenção: em alguns casos, a remuneração inicial pode ultrapassar os R$ 32 mil, dependendo do órgão e da carreira escolhida.

Para quem deseja começar o ano focado nos estudos, essa é uma excelente oportunidade de se organizar e acompanhar os editais que serão divulgados ao longo do mês.

Confira oportunidades

Na reportagem completa do Direção Concursos, é possível conferir a lista detalhada de seleções previstas, com informações sobre número de vagas, requisitos, benefícios e etapas do processo seletivo.

