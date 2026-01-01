Salários de até R$ 32 mil: veja editais previstos para o começo do ano

Concursos oferecem vagas para níveis fundamental, médio e superior - Foto: Freepik

Com a virada para 2026, também chega um novo ciclo de oportunidades para quem sonha com a estabilidade do serviço público.

O início do ano já promete ser movimentado para os concurseiros: ao longo de janeiro, a expectativa é de que diversos editais sejam publicados em todo o país, abrangendo todos os níveis de escolaridade e diferentes áreas de atuação:

administrativa;

segurança;

jurídica;

fiscal;

e educação.

A projeção inicial indica que cerca de 8 mil vagas devem ser abertas, contemplando tanto cargos efetivos quanto oportunidades para formação de cadastro reserva. Os salários também chamam atenção: em alguns casos, a remuneração inicial pode ultrapassar os R$ 32 mil, dependendo do órgão e da carreira escolhida.

Para quem deseja começar o ano focado nos estudos, essa é uma excelente oportunidade de se organizar e acompanhar os editais que serão divulgados ao longo do mês.

