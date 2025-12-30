Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONCURSO PÚBLICO

Câmara divulga edital de novo concurso com salários de até R$ 30 mil

Inscrições estarão abertas no dia 5 de janeiro

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

30/12/2025 - 17:02 h | Atualizada em 30/12/2025 - 17:30
Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados -

O edital de um novo concurso da Câmara dos Deputados foi publicado nesta terça-feira, 30, no Diário Oficial da União (DOU). Ao todo, são previstas 140 vagas para analista e técnico legislativo, com salários que podem chegar a R$ 30,8 mil.

As inscrições para o concurso estarão abertas entre os dias 5 e 26 de janeiro, com o dia 28 como o prazo final para o pagamento das inscrições. No entanto, a previsão é que as provas sejam realizadas somente no dia 8 de março de 2026.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A banca organizadora será o Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos).

Leia Também:

Cidade com estatua de Lúcifer abre concurso com salário de R$ 19.8 mil
Grande franquia de alimentos abre concurso para quase 70 vagas
Justiça lança mais de 300 vagas para concurso em cartórios na Bahia

Para o edital divulgado nesta terça-feira, estão contemplados os cargos de analista legislativo, especialidade Processo Legislativo e Gestão, e de técnico legislativo, especialidade assistente legislativo e administrativo, com 35 vagas imediatas para cada cargo. Ambos exigem nível superior.

A Câmara também informou que ainda será elaborado o edital para o cargo de Técnico Legislativo, especialidade Policial Legislativo Federal (PLF), com exigência de nível superior.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara dos Deputados concurso público edital

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Câmara dos Deputados
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x