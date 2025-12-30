Câmara divulga edital de novo concurso com salários de até R$ 30 mil

Câmara dos Deputados - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

O edital de um novo concurso da Câmara dos Deputados foi publicado nesta terça-feira, 30, no Diário Oficial da União (DOU). Ao todo, são previstas 140 vagas para analista e técnico legislativo, com salários que podem chegar a R$ 30,8 mil.

As inscrições para o concurso estarão abertas entre os dias 5 e 26 de janeiro, com o dia 28 como o prazo final para o pagamento das inscrições. No entanto, a previsão é que as provas sejam realizadas somente no dia 8 de março de 2026.

A banca organizadora será o Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos).

Para o edital divulgado nesta terça-feira, estão contemplados os cargos de analista legislativo, especialidade Processo Legislativo e Gestão, e de técnico legislativo, especialidade assistente legislativo e administrativo, com 35 vagas imediatas para cada cargo. Ambos exigem nível superior.

A Câmara também informou que ainda será elaborado o edital para o cargo de Técnico Legislativo, especialidade Policial Legislativo Federal (PLF), com exigência de nível superior.