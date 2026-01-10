Prefeitura abre 150 vagas para gari; inscrições abertas

Salário é de R$ 1.621,00 - Foto: Reprodução

A Prefeitura de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, abriu um novo processo seletivo para reforçar os serviços de limpeza urbana e manutenção de espaços públicos no município. O edital nº 001/2026, publicado pela Secretaria Municipal de Gestão, prevê a contratação temporária de profissionais para o cargo de gari, por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (REDA).

Ao todo, estão disponíveis 150 vagas, destinadas a atividades como capina, jardinagem, poda, limpeza geral, varrição de ruas e apoio logístico no transporte de materiais e resíduos. As oportunidades abrangem tanto a sede de Eunápolis quanto localidades da zona rural, a exemplo de Colônia, Gabiarra, Mundo Novo, Roça do Povo e Projeto Maravilha.

Para concorrer, é exigida apenas escolaridade mínima de alfabetização. O salário oferecido é de R$ 1.621,00, com carga horária semanal definida conforme a necessidade da administração municipal. Parte das vagas é reservada a pessoas com deficiência.

A escolha dos candidatos ocorrerá em uma única fase, baseada na análise curricular, com critérios eliminatórios e classificatórios. Os aprovados passarão a compor a lista de classificados e o cadastro de reserva, sendo convocados conforme a necessidade da administração municipal, dentro do prazo de validade do processo seletivo, que é de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses.

As inscrições acontecerão em duas etapas. A pré-inscrição será feita exclusivamente de forma online, no site oficial da Prefeitura de Eunápolis, entre os dias 9 e 12 de janeiro de 2026. Já a inscrição presencial, com entrega de documentos e currículo, ocorrerá de 14 a 16 de janeiro, no CEMEI Flora Sales, localizado na Rua do Comércio, nº 24, bairro Centauro, das 8h às 14h.

O resultado final do processo seletivo está previsto para ser divulgado até o final de janeiro. O edital completo, com todas as regras, cronograma e requisitos, pode ser consultado no Diário Oficial do Município e no site oficial da Prefeitura.