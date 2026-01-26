Menu
HOME > EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

Escolas públicas com inglês e tempo integral na Bahia; veja quem pode participar

Projeto pioneiro promete impactar a formação de crianças e adolescentes

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

26/01/2026 - 11:24 h
Estudantes da rede municipal de LEM
Estudantes da rede municipal de LEM -

A prefeitura de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, anunciou a implantação do programa de ensino bilíngue (português-inglês) em duas escolas da rede municipal. A iniciativa alia o aprendizado de um segundo idioma à jornada escolar em tempo integral.

As unidades contempladas pelo programa são:

  • Escola Municipal Caio Felippe Miranda de Oliveira, que atenderá os alunos do Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º ano;
  • Escola Municipal Adélia de Moraes Cassins, destinada aos estudantes do Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano.

Segundo o prefeito Júnior Marabá , o investimento em educação é uma das prioridades da gestão. “É através da educação que iremos formar os futuros líderes - sejam políticos ou empresariais, do nosso município”, afirmou.

Transferências e matrículas

Em nota, a prefeitura informou que as transferências por interesse próprio poderão ser realizadas entre quinta-feira, 29, e sexta-feira, 30, exclusivamente pelo aplicativo CONECTALEM, mediante disponibilidade de vagas.

Já a matrícula de novos alunos terá início no dia 6 de fevereiro, também pelo aplicativo CONECTALEM, caso existam vagas remanescentes após o período de transferências.

Critérios de seleção

A matrícula na modalidade de Ensino em Tempo Integral será realizada apenas para os candidatos que atenderem, de forma cumulativa, aos critérios socioeconômicos estabelecidos. É necessário comprovar:

  • Renda familiar per capita de até R$ 706,00;
  • Ser beneficiário do Programa Bolsa Família.

Além disso, o estudante deve ter cursado toda a trajetória escolar em escola pública ou, no caso de escola privada, ter sido bolsista integral (100%), mediante comprovação.

Documentos necessários

Toda a documentação deverá ser enviada exclusivamente pelo aplicativo CONECTALEM.

Documentos do aluno

  • Cadastro Único – NIS;
  • Foto atualizada.

Documentos do responsável beneficiário do Bolsa Família:

  • Cadastro Único – NIS;
  • Comprovante de residência atualizado;
  • CPF;
  • Documento de identificação com foto;
  • Extrato atualizado do Bolsa Família ou declaração emitida pelo SIBEC.

Documentos do responsável não beneficiário do Bolsa Família

  • Comprovante de residência atualizado;
  • Documento de identificação com foto;
  • CPF;
  • Cópia da Carteira de Trabalho (CTPS);
  • Certidão de casamento;
  • Declaração de isenção do Imposto de Renda;
  • Declaração de composição familiar.

