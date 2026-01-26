EDUCAÇÃO
Escolas públicas com inglês e tempo integral na Bahia; veja quem pode participar
Projeto pioneiro promete impactar a formação de crianças e adolescentes
A prefeitura de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, anunciou a implantação do programa de ensino bilíngue (português-inglês) em duas escolas da rede municipal. A iniciativa alia o aprendizado de um segundo idioma à jornada escolar em tempo integral.
As unidades contempladas pelo programa são:
- Escola Municipal Caio Felippe Miranda de Oliveira, que atenderá os alunos do Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º ano;
- Escola Municipal Adélia de Moraes Cassins, destinada aos estudantes do Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano.
Segundo o prefeito Júnior Marabá , o investimento em educação é uma das prioridades da gestão. “É através da educação que iremos formar os futuros líderes - sejam políticos ou empresariais, do nosso município”, afirmou.
Transferências e matrículas
Em nota, a prefeitura informou que as transferências por interesse próprio poderão ser realizadas entre quinta-feira, 29, e sexta-feira, 30, exclusivamente pelo aplicativo CONECTALEM, mediante disponibilidade de vagas.
Já a matrícula de novos alunos terá início no dia 6 de fevereiro, também pelo aplicativo CONECTALEM, caso existam vagas remanescentes após o período de transferências.
Critérios de seleção
A matrícula na modalidade de Ensino em Tempo Integral será realizada apenas para os candidatos que atenderem, de forma cumulativa, aos critérios socioeconômicos estabelecidos. É necessário comprovar:
- Renda familiar per capita de até R$ 706,00;
- Ser beneficiário do Programa Bolsa Família.
Além disso, o estudante deve ter cursado toda a trajetória escolar em escola pública ou, no caso de escola privada, ter sido bolsista integral (100%), mediante comprovação.
Documentos necessários
Toda a documentação deverá ser enviada exclusivamente pelo aplicativo CONECTALEM.
Documentos do aluno
- Cadastro Único – NIS;
- Foto atualizada.
Documentos do responsável beneficiário do Bolsa Família:
- Cadastro Único – NIS;
- Comprovante de residência atualizado;
- CPF;
- Documento de identificação com foto;
- Extrato atualizado do Bolsa Família ou declaração emitida pelo SIBEC.
Documentos do responsável não beneficiário do Bolsa Família
- Comprovante de residência atualizado;
- Documento de identificação com foto;
- CPF;
- Cópia da Carteira de Trabalho (CTPS);
- Certidão de casamento;
- Declaração de isenção do Imposto de Renda;
- Declaração de composição familiar.
