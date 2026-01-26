Escolas públicas com inglês e tempo integral na Bahia; veja quem pode participar

Estudantes da rede municipal de LEM - Foto: Reprodução/Redes sociais

A prefeitura de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, anunciou a implantação do programa de ensino bilíngue (português-inglês) em duas escolas da rede municipal. A iniciativa alia o aprendizado de um segundo idioma à jornada escolar em tempo integral.

As unidades contempladas pelo programa são:

Escola Municipal Caio Felippe Miranda de Oliveira, que atenderá os alunos do Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º ano;

Escola Municipal Adélia de Moraes Cassins, destinada aos estudantes do Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano.

Segundo o prefeito Júnior Marabá , o investimento em educação é uma das prioridades da gestão. “É através da educação que iremos formar os futuros líderes - sejam políticos ou empresariais, do nosso município”, afirmou.

Transferências e matrículas

Em nota, a prefeitura informou que as transferências por interesse próprio poderão ser realizadas entre quinta-feira, 29, e sexta-feira, 30, exclusivamente pelo aplicativo CONECTALEM, mediante disponibilidade de vagas.

Já a matrícula de novos alunos terá início no dia 6 de fevereiro, também pelo aplicativo CONECTALEM, caso existam vagas remanescentes após o período de transferências.

Critérios de seleção

A matrícula na modalidade de Ensino em Tempo Integral será realizada apenas para os candidatos que atenderem, de forma cumulativa, aos critérios socioeconômicos estabelecidos. É necessário comprovar:

Renda familiar per capita de até R$ 706,00;

Ser beneficiário do Programa Bolsa Família.

Além disso, o estudante deve ter cursado toda a trajetória escolar em escola pública ou, no caso de escola privada, ter sido bolsista integral (100%), mediante comprovação.

Documentos necessários

Toda a documentação deverá ser enviada exclusivamente pelo aplicativo CONECTALEM.

Documentos do aluno

Cadastro Único – NIS;

Foto atualizada.

Documentos do responsável beneficiário do Bolsa Família:

Cadastro Único – NIS;

Comprovante de residência atualizado;

CPF;

Documento de identificação com foto;

Extrato atualizado do Bolsa Família ou declaração emitida pelo SIBEC.

Documentos do responsável não beneficiário do Bolsa Família