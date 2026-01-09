Menu
INFRAESTRUTURA

LEM adota cancelas inteligentes para isolar áreas de risco nas chuvas

Gestão aplica R$ 80 milhões em infraestrutura para combater danos históricos das chuvas

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

09/01/2026 - 11:25 h
Imagem ilustrativa da imagem LEM adota cancelas inteligentes para isolar áreas de risco nas chuvas
-

A Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, gestão do prefeito Junior Marabá (PP), tem intensificado os investimentos em infraestrutura com um objetivo central: reduzir os danos históricos causados pelas chuvas sazonais.

De acordo com o governo municipal, as ações, iniciadas ainda em 2021, já somam mais de R$ 80 milhões aplicados em drenagem, bacias de contenção e manutenção de canais.

Leia Também:

Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM
Vice-prefeito de Jussari usa tribuna para expor crise com gestor atual

O vice-prefeito e ex-secretário de Infraestrutura, Franklin Willer, relembra que o cenário no início da gestão do prefeito Junior Marabá era crítico.

“Começamos 2021 com a cidade alagada, lama e canais entupidos. O prefeito decidiu priorizar a prevenção desde o primeiro dia”, afirma.

Eficiência no escoamento

Os resultados dos investimentos em micro e macrodrenagem são sentidos no tempo de resposta da cidade após fortes temporais. Locais que antes permaneciam alagados por dias, hoje apresentam escoamento total em um intervalo de 20 a 30 minutos.

Imagem ilustrativa da imagem LEM adota cancelas inteligentes para isolar áreas de risco nas chuvas
| Foto: Divulgação

Para o atual secretário de Infraestrutura, Guelson Channakian, o desafio é constante devido à expansão urbana.

“A cada ano as condições mudam. Luís Eduardo cresce todo dia, o que requer novas soluções para novos pontos que possam concentrar grandes volumes de água”, explica o secretário, reforçando que o trabalho preventivo é permanente.

Imagem ilustrativa da imagem LEM adota cancelas inteligentes para isolar áreas de risco nas chuvas
| Foto: Divulgação

Segurança no trânsito

Uma das inovações deste período é a instalação de cancelas preventivas pela Superintendência de Transportes e Trânsito (Sutrans) para o fechamento de vias alagadas. A medida é inspirada em modelos de gestão de cidades como Goiânia (GO) e Petrópolis (RJ).

De acordo com o superintendente do órgão, Adriano Silva, o foco é a preservação de vidas.

“Áreas como a frente do Dia-a-Dia, por estarem em posição baixa, enchem muito rápido. As cancelas evitam que o motorista desavisado seja pego de surpresa”, destaca.

As três cancelas instaladas (na alça da BR, na Av. Eduardo Campos e em frente à Coelba) têm caráter provisório e serão operadas apenas durante os picos de chuva.

