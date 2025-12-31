Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Luís Eduardo Magalhães: prefeito destaca avanços da gestão em 2025

Júnior Marabá, do PP, concedeu entrevista exclusiva ao Portal A TARDE

Ane Catarine

Por Ane Catarine

31/12/2025 - 10:46 h
Prefeito Júnior Marabá
Prefeito Júnior Marabá -

O primeiro ano do segundo mandato consecutivo do prefeito de Luís Eduardo Magalhães,Júnior Marabá (PP), foi concluído com resultados que apontam avanços em áreas estratégicas para a população, como infraestrutura, habitação, urbanização e educação.

Ao Portal A TARDE, o gestor afirmou que uma das principais marcas da administração neste ano foi a entrega de mais de 100 casas reformadas por meio do programa Meu Lar, além das ações voltadas a impulsionar, valorizar e consolidar o município como referência estadual em educação.

Acredito que o nosso projeto de urbanização foi uma marca deste ano. Com o Programa Meu Lar, chegamos a 110 casas reformadas e entregues a famílias chefiadas por mulheres. Agora, quando falamos de impacto direto dentro das famílias, o grande destaque foi a educação.
Júnior Marabá - Prefeito de LEM

Em novembro, a educação de Luís Eduardo Magalhães alcançou um patamar inédito na Bahia.

Dados divulgados pelo Instituto Aquila classificaram o município como destaque no Prêmio Cidade Excelente da Bahia 2025, na categoria de cidades com mais de 100 mil habitantes, graças a investimentos no setor.

Atualmente, 95% dos estudantes da rede municipal estão alfabetizados, índice que representa uma mudança estrutural no ensino local.

“Isso é fruto natural de um segundo mandato, em que as ações seguem sem interrupções. Nos tornamos referência em educação na Bahia”, reforçou Marabá, ao destacar o empenho da gestão na oferta de merenda com desjejum e kits de material escolar.

Parceria com o governo do Estado

Apesar de ter apoiado ACM Neto (União Brasil) na eleição para o governo da Bahia em 2022, Júnior Marabá destaca que a relação institucional com o atual governador, Jerônimo Rodrigues (PT), tem gerado resultados concretos para o município.

Entre os principais avanços, o prefeito cita a inauguração e o funcionamento do Hospital Municipal Miriam Borges (HMMB), unidade 24 horas que oferece atendimento de urgência e emergência, além de diversas especialidades cirúrgicas e exames.

“Nós sempre acreditamos que o município deve estar em primeiro lugar, acima de qualquer condição política. O grande resultado dessa parceria foi a inauguração e o funcionamento do Hospital Municipal Miriam Borges. Foi uma promessa do ex-governador Rui Costa, entregue pelo governador Jerônimo Rodrigues”, afirmou.

Foco em 2026

Para o próximo ano, a principal meta do prefeito Júnior Marabá é manter os avanços na educação. Segundo ele, é nas escolas que começa o processo de transformação social, com impacto direto na redução de desigualdades.

Nossa prioridade sempre será a educação. Se conseguirmos oferecer ensino de qualidade e igualdade nas condições de aprendizado, já teremos entregue algo de grande valor para o futuro do município. É dentro das escolas, sejam públicas ou particulares, que surgirão os próximos líderes e profissionais da nossa terra.
Júnior Marabá

x