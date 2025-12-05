"Luís Eduardo aconteceu por conta do agro", destaca Júnior Marabá

Júnior Marabá, prefeito de Luís Eduardo Magalhães - Foto: José Simões | AG, A TARDE

Convidado do podcast A TARDE Fenagro 2025, nesta sexta-feira, 5, o prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP), ressaltou a força do agronegócio para o impulsionamento da economia do jovem município. O gestor reforçou, durante a entrevista, a necessidade da atuação do poder público para a criação de um ambiente de segurança e fortalecimento da economia.

Segundo Marabá, LEM, como é chamada a cidade, só 'aconteceu' por conta da força do agro na região Oeste.

"Seja um governo municipal, estadual ou federal, é uma questão específica. A nação tem que avaliar que setor mais impulsiona o país, o estado e os municípios também. No nosso caso, que nós temos esse entendimento a nível nacional, eu sou de uma cidade que o que impulsiona a economia local é o agronegócio, então eu tenho que ter uma atenção total com o agronegócio", destacou Marabá.

"Nossa cidade iniciou nas décadas de 1980 e 1990, com os pioneiros chegando e acreditando naquela terra. No ano de 2000 ela foi emancipada [...] Hoje temos 25 anos aí, e Luís Eduardo só aconteceu por conta do agronegócio [...] Fico muito feliz de participar da Fenagro, saber que essa feira existe já faz muito tempo, acolhe aqueles que acreditam na terra", destacou.

Outros setores

Júnior Marabá ressaltou a necessidade de incentivo a outros setores da economia, embora o agronegócio seja o principal vetor. Um dos pontos mencionados pelo gestor foi a construção civil, tida como um dos pilares para o fomento econômico.

"Luís Eduardo surgiu por conta do agro, mas o agro impulsiona vários outros setores econômicos. Temos lá uma construção civil muito grande, Luís Eduardo recebe investidores de vários estados, que vão e fazem grandes edifícios, grandes comércios. A construção civil tem recebido civil tem recebido uma atenção especial, tenho acelerado muito os processos para de alvarás para a construção civil [...] Luís Eduardo é a quinta economia do estado", afirmou o prefeito.

Fenagro 2025

