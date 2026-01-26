Universidade abre 850 vagas em cursos on-line gratuitos; saiba como fazer

Siga o A TARDE no Google

Universidade abre vagas para cursos gratuitos - Foto: Reprodução

A Universidade Estadual Paulista (UNESP) anunciou a abertura de 850 vagas para cursos de especialização gratuitos. As formações são oferecidas integralmente na modalidade a distância (EaD), com início das aulas previsto para o primeiro semestre de 2026.

A iniciativa faz parte do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e visa qualificar profissionais em setores estratégicos, como a saúde pública e a educação básica.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Áreas de atuação e cursos disponíveis

As especializações combinam atividades ao vivo, via webconferência, com conteúdos gravados disponíveis em ambiente virtual. Ao todo, são cinco cursos que abrangem diferentes frentes de conhecimento:

Gestão em Saúde: O curso com o maior número de vagas e abrangência nacional.

Educação de Jovens e Adultos (EJA): Focado em práticas pedagógicas inclusivas.

Gestão Escolar: Voltado para a administração e liderança em instituições de ensino.

Educação em Direitos Humanos: Abordagem social e ética para o ambiente educacional.

Ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana: Especialização para fortalecer o ensino da lei 10.639/03.

Como funciona a seleção?

Um dos grandes atrativos deste processo seletivo é a ausência de provas. A escolha dos candidatos será feita exclusivamente por meio de análise documental, o que torna a disputa mais acessível.

Para concorrer, é necessário possuir graduação completa e comprovar atuação ou interesse na área escolhida. A classificação levará em conta:

Títulos acadêmicos (outras pós-graduações, cursos de extensão, etc.);

Experiência profissional comprovada na área.

Cotas: A universidade reserva parte das vagas para ações afirmativas, incluindo pessoas negras, com deficiência (PcD), quilombolas e pessoas trans.

Inscrições e prazos

Os interessados devem ficar atentos ao cronograma, que se encerra logo no início de fevereiro. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de fevereiro de 2026, pelo sistema on-line da UNESP. A taxa de inscrição é de R$ 20.