EDUCAÇÃO
Universidade abre 850 vagas em cursos on-line gratuitos; saiba como fazer
Oportunidade da UNESP foca em especializações para profissionais da saúde e educação; inscrições seguem até fevereiro de 2026
Por Luiz Almeida
Siga o A TARDE no Google
A Universidade Estadual Paulista (UNESP) anunciou a abertura de 850 vagas para cursos de especialização gratuitos. As formações são oferecidas integralmente na modalidade a distância (EaD), com início das aulas previsto para o primeiro semestre de 2026.
A iniciativa faz parte do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e visa qualificar profissionais em setores estratégicos, como a saúde pública e a educação básica.
Áreas de atuação e cursos disponíveis
As especializações combinam atividades ao vivo, via webconferência, com conteúdos gravados disponíveis em ambiente virtual. Ao todo, são cinco cursos que abrangem diferentes frentes de conhecimento:
- Gestão em Saúde: O curso com o maior número de vagas e abrangência nacional.
- Educação de Jovens e Adultos (EJA): Focado em práticas pedagógicas inclusivas.
- Gestão Escolar: Voltado para a administração e liderança em instituições de ensino.
- Educação em Direitos Humanos: Abordagem social e ética para o ambiente educacional.
- Ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana: Especialização para fortalecer o ensino da lei 10.639/03.
Como funciona a seleção?
Um dos grandes atrativos deste processo seletivo é a ausência de provas. A escolha dos candidatos será feita exclusivamente por meio de análise documental, o que torna a disputa mais acessível.
Leia Também:
Para concorrer, é necessário possuir graduação completa e comprovar atuação ou interesse na área escolhida. A classificação levará em conta:
- Títulos acadêmicos (outras pós-graduações, cursos de extensão, etc.);
- Experiência profissional comprovada na área.
- Cotas: A universidade reserva parte das vagas para ações afirmativas, incluindo pessoas negras, com deficiência (PcD), quilombolas e pessoas trans.
Inscrições e prazos
Os interessados devem ficar atentos ao cronograma, que se encerra logo no início de fevereiro. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de fevereiro de 2026, pelo sistema on-line da UNESP. A taxa de inscrição é de R$ 20.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes