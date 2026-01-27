Lula homenageia vítimas do Holocausto após ser chamado de antissemita

Lula publicou mensagem nas redes sociais. - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou uma mensagem, nesta terça-feira, 27, para marcar o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. O texto, compartilhado em rede social, afirma que "é preciso recordar os horrores que a humanidade é capaz de cometer contra o próprio ser humano".

"E lembrar que o autoritarismo, os discursos de ódio e o preconceito étnico e religioso foram as peças com as quais essa grande tragédia do século XX foi construída", observou.

O genocídio cometido pelos nazistas da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945 do século passado, ceifou milhões de pessoas judias e de outras etnias, incluindo ciganos e poloneses, além homossexuais, pessoas com deficiência e comunistas.

Na mensagem, Lula lembra que em 2004, em encontro com Israel Singer, do Congresso Judaico Mundial, assinou uma petição endereçada à Organização das Nações Unidas (ONU) para estabelecer oficialmente a data, aprovada no ano seguinte.

A escolha da data de 27 de janeiro se refere ao dia em que as atrocidades do campo de concentração de Auschwitz, na Alemanha, foram reveladas. O ano era 1945.

"Um dia de recordar os que perderam suas vidas e prestar solidariedade às milhões de famílias destruídas e ao sofrimento de todo um povo. Um dia de defesa dos Direitos Humanos, da convivência pacífica e das instituições democráticas, elementos fundamentais do mundo mais justo que queremos deixar para as próximas gerações", afirmou o presidente.

Resposta a Flávio

Mais cedo, o senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) acusou chamou Lula de “antissemita”. Segundo o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro acusou o petista de alimentar discursos anti-Israel desde os ataques do Hamas, em outubro de 2023.

"Sob o governo do presidente Lula, a política brasileira sofreu uma profunda falha moral. Deixe-me ser bem claro: Lula é antissemita. Isso não é um slogan, não é um exagero. Isso se baseia em suas ideias, suas palavras e suas ações", disse o senador durante a Conferência Internacional de Combate ao Antissemitismo, em Jerusalém.

Em declaração no início de 2024, Lula comparou ações tomadas por Israel na Faixa de Gaza com praticas da Alemanha nazista contra os judeus, na Segunda Guerra Mundial. A ação levou à convocação do embaixador brasileiro em Israel para prestar explicações.