Kassab reage à adesão de Ronaldo Caiado ao PSD: "Projeto para futuro"
Governador de Goiás deixou União Brasil e depois postou vídeo ao lado dos governadores Eduardo Leite e Ratinho Júnior, ambos do PSD
Por Yuri Abreu
O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, reagiu após o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, aderir ao partido depois de deixar o União Brasil.
A decisão do gestor goiano foi tomada após não conseguir espaço, dentro do União Brasil, para a sua candidatura à Presidência da República — o lançamento, inclusive, ocorreu durante um evento em Salvador.
Na noite de terça-feira, 27, Caiado postou um vídeo ao lados governadores Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e Ratinho Jr (Paraná), ambos do PSD, para oficializar a mudança de legenda.
Na publicação, justificou a mudança como um passo necessário para a viabilização de uma alternativa ao Palácio do Planalto.
“Chegou a hora de dar um passo adiante e hoje, com total desprendimento, nos juntamos para construir um projeto de verdadeira mudança para um novo Brasil”, declarou.
"Projeto para futuro"
Kassab, também através das redes sociais, celebrou a adesão de Caiado, chamando o ingresso do governador de Goiás “um projeto para o futuro do nosso País”.
"Ao lado dos governadores Ronaldo Caiado, Eduardo Leite e Ratinho Jr., que passam a trabalhar juntos no PSD na busca de uma candidatura a presidente da República que traga um projeto para o futuro do nosso País”, disse Kassab em suas redes sociais.
