POLÍTICA
ELEIÇÕES

Kassab reage à adesão de Ronaldo Caiado ao PSD: "Projeto para futuro"

Governador de Goiás deixou União Brasil e depois postou vídeo ao lado dos governadores Eduardo Leite e Ratinho Júnior, ambos do PSD

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

28/01/2026 - 8:38 h

Eduardo Leite, Ratinho Jr e Gilberto Kassab recepcionam Ronaldo Caiado no PSD
Eduardo Leite, Ratinho Jr e Gilberto Kassab recepcionam Ronaldo Caiado no PSD -

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, reagiu após o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, aderir ao partido depois de deixar o União Brasil.

A decisão do gestor goiano foi tomada após não conseguir espaço, dentro do União Brasil, para a sua candidatura à Presidência da República — o lançamento, inclusive, ocorreu durante um evento em Salvador.

Na noite de terça-feira, 27, Caiado postou um vídeo ao lados governadores Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e Ratinho Jr (Paraná), ambos do PSD, para oficializar a mudança de legenda.

Leia Também:

Caiado anuncia ida para o PSD ao lado de Ratinho Jr. e Eduardo Leite
Caiado decide deixar União Brasil para derrotar Lula: "Vou até o fim"
Caiado nega embate com ACM Neto e mantém candidatura ao Planalto

Na publicação, justificou a mudança como um passo necessário para a viabilização de uma alternativa ao Palácio do Planalto.

“Chegou a hora de dar um passo adiante e hoje, com total desprendimento, nos juntamos para construir um projeto de verdadeira mudança para um novo Brasil”, declarou.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado)

"Projeto para futuro"

Kassab, também através das redes sociais, celebrou a adesão de Caiado, chamando o ingresso do governador de Goiás “um projeto para o futuro do nosso País”.

"Ao lado dos governadores Ronaldo Caiado, Eduardo Leite e Ratinho Jr., que passam a trabalhar juntos no PSD na busca de uma candidatura a presidente da República que traga um projeto para o futuro do nosso País”, disse Kassab em suas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Gilberto Kassab (@gilbertokassab_)

Eduardo Leite Gilberto Kassab Ratinho Jr Ronaldo Caiado

x