Kassab reage à adesão de Ronaldo Caiado ao PSD: "Projeto para futuro"

Eduardo Leite, Ratinho Jr e Gilberto Kassab recepcionam Ronaldo Caiado no PSD - Foto: Reprodução/Instagram @gilbertokassab_

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, reagiu após o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, aderir ao partido depois de deixar o União Brasil.

A decisão do gestor goiano foi tomada após não conseguir espaço, dentro do União Brasil, para a sua candidatura à Presidência da República — o lançamento, inclusive, ocorreu durante um evento em Salvador.

Na noite de terça-feira, 27, Caiado postou um vídeo ao lados governadores Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e Ratinho Jr (Paraná), ambos do PSD, para oficializar a mudança de legenda.

Na publicação, justificou a mudança como um passo necessário para a viabilização de uma alternativa ao Palácio do Planalto.

“Chegou a hora de dar um passo adiante e hoje, com total desprendimento, nos juntamos para construir um projeto de verdadeira mudança para um novo Brasil”, declarou.

"Projeto para futuro"

Kassab, também através das redes sociais, celebrou a adesão de Caiado, chamando o ingresso do governador de Goiás “um projeto para o futuro do nosso País”.

"Ao lado dos governadores Ronaldo Caiado, Eduardo Leite e Ratinho Jr., que passam a trabalhar juntos no PSD na busca de uma candidatura a presidente da República que traga um projeto para o futuro do nosso País”, disse Kassab em suas redes sociais.