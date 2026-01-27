Caiado decide deixar União Brasil para derrotar Lula: "Vou até o fim"

Ronaldo Caiado (UB) governador de Goiás, em Salvador - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), pretende deixar o seu partido para ganhar mais fôlego para disputar a cadeira de presidente nas eleições, que serão decididas em outubro.

A mudança foi confirmada pelo próprio chefe do Executivo goiano, nesta terça-feira, 27, que já comunicou a possibilidade aos caciques da sua sigla. Para Caiado, a migração é crucial para a sua sobrevivência eleitoral.

“Já disse para o ACM Neto [vice-presidente nacional do União Brasil] que estou procurando outro partido para me candidatar. Isso é uma realidade que não posso esperar mais. Eu vou até o fim, minha história de vida credencia isso”, disse o governador, em entrevista à rádio Novabrasil.

Na contramão do que defendem os seus aliados na Bahia, o gestor estadual diz que abre mão da unidade e defende a pluralidade de candidaturas para enfrentar o presidente Lula (PT), virtual candidato à reeleição, nas urnas eletrônicas.

“O que Lula quer é um candidato só. Como é que você enfrenta, com um candidato só, uma máquina de governo? Vamos ser realistas. É um governo sem escrúpulos, com uma máquina toda montada para explodir um candidato só”, disse.

Mudanças: qual partido Caiado deve se filiar?

Segundo a coluna Paulo Cappelli, do portal Metrópoles, Caiado já está de olho em ao menos três partidos que podem virar o seu novo lar e torná-lo ainda mais competitivo na disputa. São eles:

Solidariedade;

Podemos

Republicanos, mesma sigla do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que vinha sendo especulado como eventual candidato à Presidência.

Atlas: Lula lidera todos os cenários em primeira pesquisa de 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se mantém firme na busca da reeleição para o seu quarto mandato. O petista lidera todos os cenários simulados na primeira pesquisa eleitoral de 2026 feita pelo instituto AtlasIntel, parceiro do Grupo A TARDE, divulgada nesta quarta-feira, 21, que mede a intenção de votos dos candidatos na corrida ao Palácio do Planalto.

No primeiro cenário mais ampliado com Lula, Flávio Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), o petista leva a melhor com larga vantagem:

enquanto o presidente tem 48,4%;

o senador Flávio Bolsonaro aparece com 28%;

e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com 11%.

Na segunda simulação, Lula tem 48%, enquanto Flávio aparece com 35%. Em seguida surgem:

o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), com 4,3%;

o empresário Renan Santos (Missão), com 3,4%;

os governadores do Paraná Ratinho Jr. (PSD) e de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) empatados com 2,8%;

e por fim Aldo Rebelo (DC), com 1%.

Votos brancos ou nulos representaram 1,5% das respostas dos entrevistados e aqueles que não souberam em quem votar somaram 0,4%.

