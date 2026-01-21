Atlas: Lula lidera todos os cenários em primeira pesquisa de 2026

Lula lidera todos os cenários simulados pela Atlas/Intel. - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se mantém firme na busca da reeleição para o seu quarto mandato. O petista lidera todos os cenários simulados na primeira pesquisa eleitoral de 2026 feita pelo instituto AtlasIntel, parceiro do Grupo A TARDE, divulgada nesta quarta-feira, 21, que mede a intenção de votos dos candidatos na corrida ao Palácio do Planalto.

No primeiro cenário mais ampliado com Lula, Flávio Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), o petista leva a melhor com larga vantagem. Enquanto o presidente tem 48,4%, o senador aparece com 28% e o governador de São Paulo com 11%.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na segunda simulação, Lula tem 48%, enquanto Flávio aparece com 35%. Em seguida surgem o governador de Goiás Ronaldo Caiado (União Brasil) com 4,3%, o empresário Renan Santos (Missão) com 3,4%, os governadores do Paraná Ratinho Jr. (PSD) e de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) empatados com 2,8% e por fim Aldo Rebelo (DC) com 1%. Votos brancos ou nulos representaram 1,5% das respostas dos entrevistados e aqueles que não souberam em quem votar somaram 0,4%.

Em mais um cenário, na qual o governador de São Paulo substitui o senador, a vantagem de Lula aumenta. O presidente tem 48,5% e Tarcísio 28,4%. Completam a lista, Caiado (5%), Ratinho Jr. (3,9%), Zema (3,9%), Renan (3,2%) e Aldo(1,1%). Brancos e nulos foram 5% e 1,1% não souberam em quem votar.

No quarto cenário, com Michelle Bolsonaro (PL), no lugar de Flávio e Tarcísio, Lula aparece com 48,2% das intenções de voto. Michelle tem 30,9%, seguida de Caiado (11,3%), Renan (3,9%), o governador do Rio Grande so Sul, Eduardo Leite (PSD) que pontua com 1,7% e Aldo Rebelo encerra a lista com 0,7%. Brancos e nulos foram 2,8% e aqueles que não souberam 0,5%.

Quando a disputa exclui os nomes de integrantes da família Bolsonaro e de Tarcísio, Lula lidera isolado com 48%, seguido de Caiado (15,2%), Zema (11,4%), Ratinho Jr. (9,4%) , Renan (3,9%) e Aldo (1%). Votos brancos ou nulos representaram 8,1% e 2,2% disseram não saber em quem votar.

Quadro geral das intenções de voto no primeiro turno. | Foto: Reprodução / AtlasIntel

O instituto também questionou os eleitores em que eles votariam se os candidatos fossem os mesmos da eleição de 2022. Neste recorte, Lula lidera com 46,4%, seguido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com 43,4%, o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) com 3,2%, e a atual ministra do Planejamento Simone Tebet (MDB) com 2,3%.

Atualmente, Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por envolvimento na tentativa de golpe de Estado após as últimas eleições presidenciais e está inelegível.

No quesito rejeição, quem lidera é Jair Bolsonaro com 50%, seguido de Lula, com 49,7%. O terceiro nome mais rejeitado é o de Flávio (47,4%). Na lista de 13 nomes, Michele é a quinta mais rejeitada (44,9%), enquanto Tarcísio é o nono (41,1%). O menos rejeitado é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) com apenas 36,9%.

A Atlas/Intel ouviu 5.418 pessoas entre 15 e 20 de janeiro. A margem de erro da pesquisa é de 1 p.p. para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A metodologia utilizada foi a de Recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02804/2026.

2º turno

Em um eventual 2º turno, Lula também venceria todos os adversários. A diferença de votos varia entre 4 p.p. e 25 p.p.. Confira os números:

Cenário 1

Lula: 49%

Jair Bolsonaro: 45%

Cenário 2

Lula: 49%

Tarcísio de Freitas: 45%

Cenário 3

Lula: 49%

Flávio Bolsonaro: 45%

Cenário 4

Lula: 49%

Michelle Bolsonaro: 45%

Cenário 5

Lula: 49%

Ronaldo Caiado: 39%

Cenário 6

Lula: 49%

Romeu Zema: 39%

Cenário 7

Lula: 49%

Ratinho Jr.: 39%

Cenário 8

Lula: 49%

Eduardo Leite: 23%

Quadro geral das intenções de voto no segundo turno. | Foto: Reprodução / AtlasIntel

Haddad surpreende

A pesquisa da Atlas/Intel mostra que o chefe da equipe econômica do governo Lula também tem um bom desempenho na disputa. De acordo com o levantamento, Fernando Haddad venceria tanto Flávio Bolsonaro, quanto Tarcísio de Freitas.

No primeiro cenário, Haddad tem 41,5% contra 35,4% de Flávio. Em seguida aparecem Ronaldo Caiado (5,2%), Renan Santos (3,4%), Romeu Zema (3,3%), Eduardo Leite (2,6%) e Aldo Rebelo (1,1%).

Na segunda simulação, o ministro aparece com 42%, seguido de Tarcísio que tem 28,9%, Ronaldo Caiado com 5%, Ratinho Jr. 4,9%, Romeu Zema com 3,8%, Renan Santos com 3,6% e Aldo Rabelo 0,7%.

AtlasIntel/A TARDE

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT)sobre o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e nos Estados Unidos em 2020.

Em 2024, a Atlasintel continuou sua parceria com A TARDE, tendo divulgado pesquisas em diversas cidades do estado durante as eleições municipais.