Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ELEIÇÕES 2026

Antes de rodar o Brasil, Flávio deve iniciar pré-campanha em Israel

Pré-candidato ao Planalto quer se aproximar de líderes conservadores

Ane Catarine

Por Ane Catarine

18/01/2026 - 17:55 h
Imagem ilustrativa da imagem Antes de rodar o Brasil, Flávio deve iniciar pré-campanha em Israel
-

Antes de iniciar viagens pelos estados brasileiros, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, pretende dar início às atividades no Oriente Médio. Ele deve desembarcar em Israel nesta segunda-feira, 19.

Flávio e o irmão Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que teve o mandato de deputado federal cassado no ano passado, foram convidados a palestrar em uma conferência de combate ao antissemitismo, marcada para os dias 26 e 27 de janeiro, em Jerusalém.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O evento deve contar com a presença do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Leia Também:

Flávio questiona ida do pai para Papuda e alega risco de morte
União Progressista não deve apoiar Flávio e avalia aliança com Lula
Dosimetria: Flávio sobe o tom e promete derrubar veto de Lula
Flávio faz desabafo sobre Bolsonaro e ataca Moraes

Segundo informações do jornal Folha de S.Paulo, o objetivo da viagem é aproximar os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de lideranças conservadoras e da direita internacional, entre elas o próprio Netanyahu.

Após a agenda em Israel, Flávio deve seguir para o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos.

Roteiro nacional

Concluída a etapa internacional, o planejamento da pré-campanha prevê uma extensa agenda pelo Brasil.

O foco inicial será Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país, onde o senador pretende testar sua aceitação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bolsonarismo direita eleições 2026 Flávio Bolsonaro Israel Jair Bolsonaro Política pré-campanha

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

x