Antes de rodar o Brasil, Flávio deve iniciar pré-campanha em Israel
Pré-candidato ao Planalto quer se aproximar de líderes conservadores
Por Ane Catarine
Antes de iniciar viagens pelos estados brasileiros, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, pretende dar início às atividades no Oriente Médio. Ele deve desembarcar em Israel nesta segunda-feira, 19.
Flávio e o irmão Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que teve o mandato de deputado federal cassado no ano passado, foram convidados a palestrar em uma conferência de combate ao antissemitismo, marcada para os dias 26 e 27 de janeiro, em Jerusalém.
O evento deve contar com a presença do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
Segundo informações do jornal Folha de S.Paulo, o objetivo da viagem é aproximar os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de lideranças conservadoras e da direita internacional, entre elas o próprio Netanyahu.
Após a agenda em Israel, Flávio deve seguir para o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos.
Roteiro nacional
Concluída a etapa internacional, o planejamento da pré-campanha prevê uma extensa agenda pelo Brasil.
O foco inicial será Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país, onde o senador pretende testar sua aceitação.
