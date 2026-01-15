Menu
QUESTIONAMENTO

Flávio questiona ida do pai para Papuda e alega risco de morte

Senador afirma que quadro de saúde do ex-presidente exige prisão domiciliar

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

15/01/2026 - 20:44 h | Atualizada em 15/01/2026 - 21:16
Argumento da família contra a transferência está no estado de saúde de Bolsonaro
Argumento da família contra a transferência está no estado de saúde de Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) utilizou as redes sociais para criticar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para o Complexo da Papuda. O ex-presidente vai passar a cumprir o restante de sua pena na unidade conhecida como "Papudinha".

O principal argumento da família contra a transferência reside no estado de saúde de Bolsonaro. De acordo com o senador, o ex-presidente faz uso de medicamentos para controlar crises de soluço, que teriam como efeitos colaterais "desequilíbrio e sonolência".

Flávio defende que a prisão domiciliar é a única forma de mitigar o risco de acidentes. "Concretamente, já teve uma queda em que bateu com a cabeça. Poderia, sim, ter sido encontrado morto — SOZINHO — na cela da Polícia Federal", escreveu o parlamentar.

Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes rebateu as preocupações da defesa, sustentando que as instalações na Papudinha oferecem "condições mais adequadas para a efetivação dos novos pedidos" apresentados pelos advogados de Bolsonaro.

Diferente da custódia anterior na PF, a nova cela destinada ao ex-presidente possui uma área total de 64,83 m². O espaço é composto por 54,76 m² de área coberta — subdividida em quarto, sala, cozinha, banheiro e lavanderia — além de um pátio externo de 10,07 m².

O magistrado entende que a estrutura permite um monitoramento mais eficaz do apenado enquanto os médicos buscam uma solução definitiva para os problemas de saúde relatados.

Carlos Bolsonaro

O ex-vereador Carlos Bolsonaro também se manifestou e classificou como severa a decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, de transferir o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a unidade prisional conhecida como “Papudinha”.

De acordo com ele, a medida extrapola o cumprimento de uma decisão judicial e assume um caráter simbólico de confronto institucional.

“A transferência para um ambiente prisional severo, somada às aberrações jurídicas apontadas e ao estado clínico delicado, passa a representar mais do que o cumprimento de uma decisão judicial: transforma-se em um marco simbólico de confronto institucional, cujo impacto ultrapassa a figura de Jair Bolsonaro e alcança o próprio conceito de justiça, proporcionalidade e Estado de Direito no Brasil”, escreveu em publicação na rede social X.

O ex-parlamentar afirmou ainda que Jair Bolsonaro “jamais” descumpriu a Constituição e que a condenação evidencia, segundo ele, a “fragilização de garantias jurídicas fundamentais”.

Carlos Bolsonaro contestou ainda as decisões judiciais contra o pai e voltou a mencionar o estado de saúde do ex-presidente, alegando que a transferência demonstra “desprezo às condições humanas e de saúde do condenado”.

Michelle Bolsonaro

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) também usou as redes sociais para agradecer à Polícia Federal por todo apoio que deu a Jair Bolsonaro (PL) no período em que ele esteve preso na Superintendência da corporação, em Brasília.

Em seguida, na noite desta quinta-feira, 15, a esposa do ex-presidente informou que estava a caminho da Sala de Estado Maior no 19º Batalhão da Polícia Militar, a chamada Papudinha, onde Bolsonaro passou a cumprir pena.

