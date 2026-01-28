Menu
ALIANÇA MANTIDA

Otto garante apoio a Jerônimo e Lula após filiação de Caiado ao PSD

Movimento do governador de Goiás aqueceu bastidores da política

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

28/01/2026 - 16:24 h | Atualizada em 28/01/2026 - 16:40

Senador Otto Alencar.
Senador Otto Alencar. -

Otto Alencar garantiu que o apoio do PSD da Bahia a Jerônimo Rodrigues e Lula está garantido, mesmo após a filiação do governador e pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado, ao partido.

O senador informou que foi avisado sobre a chegada de Caiado pelo presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, há cerca de uma semana. Segundo ele, o cacique pessedista garantiu que não haverá nenhum tipo de imposição ao diretório baiano para apoiar o goiano.

“Kassab me ligou há quase oito dias salientando que poderia existir a possibilidade e, o próprio Kassab me disse que não haveria qualquer alteração quanto ao apoio na Bahia à reeleição de Lula”, disse Otto ao programa Boa Tarde Bahia, na Band Bahia, nesta quarta-feira, 28.

“Não há a menor chance de ter nenhuma alteração, até porque Kassab sabe minha posição que é de apoio a reeleição de Lula e apoio ao governador Jerônimo Rodrigues”, reforçou o senador, que também é o presidente do PSD na Bahia.

Lista tríplice

Além de Ronaldo Caiado, o PSD tem mais dois pré-candidatos ao Palácio do Planalto. Os governadores do Paraná, Ratinho Jr. e o chefe do Executivo de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite também estão no páreo.

O nome será escolhido por um conselho formado por quatro integrantes. O grupo, liderado por Kassab, contará com Guilherme Afif Domingos, Andrea Matarazzo e Jorge Bornhausen.

x