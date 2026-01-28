Menu
ELEIÇÕES

Zé Ronaldo com Jerônimo e Wagner: O "sim" ao PT está próximo?

Prefeito de Feira de Santana vem sendo cortejado pela base governista

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

28/01/2026 - 14:19 h | Atualizada em 28/01/2026 - 14:55

Prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo (União)
O prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo (União Brasil), teve uma reunião, nesta quarta-feira, 28, com o governador Jerônimo Rodrigues (PT), o senador Jaques Wagner (PT-BA) e o secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola.

O encontro, que aconteceu na governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), se somou a uma série de agendas entre o gestor feirense e a alta cúpula do Palácio de Ondina, seja na capital baiana ou na "Princesinha do Sertão".

A reunião de hoje, inclusive, foi registrada nos stories das redes sociais dos três petistas. Na legenda, a informação é a de que o encontro tratou principalmente das demandas do município.

Procurado pelo Portal A TARDE, o prefeito Zé Ronaldo fez um balanço da reunião e garantiu que nada de política foi tratado.

"Fui convidado pelo governador Jerônimo e atendi ao convite. Conversamos sobre ações na área de infraestrutura para Feira de Santana, nada além disso", afirmou.

Questionado acerca de quando deve tomar a decisão sobre para quem vai o apoio dele na eleição de outubro, o gestor feirense disse não ter pressa para resolver a questão.

"Eu tenho ouvido muitas pessoas, mas tenho focado mais no meu governo, o qual pretendo ir até o final", ressaltou.

Aproximação

A tentativa de aproximação com o prefeito Zé Ronaldo por parte da base governista já rendeu alguns capítulos, especialmente após um dos nomes mais fortes da oposição no estado ter sofrido "derrotas" internas, em 2018 e 2022.

Na primeira eleição, ele acabou sendo alçado a candidato ao governo da Bahia após ACM Neto (União) desistir da disputa contra o então postulante à reeleição na época, Rui Costa.

Já há quatro anos, havia a expectativa de que ele seria vice de ACM Neto, mas acabou sendo preterido na montagem da chapa majoritária por Ana Coelho.

Tags:

JAQUES WAGNER Jerônimo Rodrigues zé ronaldo

x