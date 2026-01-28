Menu
POLÍTICA

PSD adota modelo 'inovador' para escolher candidato ao Planalto

Partido de Kassab possui três nomes na pré-disputa

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

28/01/2026 - 15:24 h

PSD tem três pré-candidato ao Palácio do Planalto
PSD tem três pré-candidato ao Palácio do Planalto -

O PSD adotará um modelo diferente no processo de escolha do candidato à presidência da República. Com Eduardo Leite, Ratinho Jr. e Ronaldo Caiado como pré-postulantes, a legenda comandada por Gilberto Kassab não realizará prévias para chegar ao nome final.

De acordo com Ronaldo Caiado, governador de Goiás e recém-filiado ao partido, um conselho formado por quatro integrantes será responsável pela escolha. O grupo, liderado por Kassab, contará com Guilherme Afif Domingos, Andrea Matarazzo e Jorge Bornhausen.

“A escolha será feita por um colegiado do PSD com nomes como Gilberto Kassab, Jorge Bornhausen, Guilherme Afif e Andrea Matarazzo”, afirmou Caiado, em entrevista para o canal CNN Brasil.

Filiação de Caiado

Ronaldo Caiado anunciou a filiação ao PSD nesta terça-feira, 27, após sinalizar que deixaria o União Brasil, sua antiga legenda, caso não encontrasse espaço para ser candidato, o que acabou ocorrendo.

A definição sobre o nome escolhido pelo PSD deve acontecer nas próximas semanas.

Pré-candidatos a presidente pelo PSD:

  • Ronaldo Caiado: Governador de Goiás
  • Eduardo Leite: Governador do Rio Grande do Sul
  • Ratinho Júnior: Governador do Paraná

