POLÍTICA
ELEIÇÕES

Antônio Rueda quebra o silêncio após Caiado migrar para o PSD

Governador de Goiás, Ronaldo Caiado anunciou filiação ao PSD na noite de terça-feira, 27

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

28/01/2026 - 10:06 h | Atualizada em 28/01/2026 - 11:38

Antonio Rueda se manifestou, através de nota, após a saída de Ronaldo Caiado do União Brasil
O União Brasil, por meio do presidente nacional do partido, Antônio Rueda, se manifestou após o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciar a saída da legenda e, posteriormente, a adesão ao PSD.

No posicionamento, Rueda afirma que respeita a decisão de Caiado de seguir um outro caminho partidário e exalta sua trajetória política com foco em segurança pública e impulsionamento do crescimento do agronegócio.

“Sua contribuição ao debate público nacional e à política brasileira é inegável, assim como sua participação na história e na construção do União Brasil, especialmente no fortalecimento da legenda nos estados e na defesa de uma agenda de responsabilidade institucional”, diz um trecho do texto.

Kassab reage à adesão de Ronaldo Caiado ao PSD: "Projeto para futuro"
Caiado anuncia ida para o PSD ao lado de Ratinho Jr. e Eduardo Leite
Caiado decide deixar União Brasil para derrotar Lula: "Vou até o fim"
Caiado nega embate com ACM Neto e mantém candidatura ao Planalto

Ainda assim, no documento, Antônio Rueda afirmou que o União Brasil "segue dedicado ao projeto de unir o país, com compromisso com a governabilidade, responsabilidade institucional e atenção permanente às demandas da sociedade brasileira".

Veja publicação

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por União Brasil 4️⃣4️⃣ (@uniaobrasil44)

Caiado anuncia ida para o PSD ao lado de Ratinho Jr. e Eduardo Leite

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, oficializou a sua filiação ao PSD na noite de terça-feira, 27. O anúncio foi feito em conjunto com os governadores Ratinho Jr. (Paraná) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul).

Caiado, que deixa o União Brasil após um longo período de militância, justificou a mudança como um passo necessário para a viabilização de uma alternativa ao Palácio do Planalto.

“Chegou a hora de dar um passo adiante e hoje, com total desprendimento, nos juntamos para construir um projeto de verdadeira mudança para um novo Brasil”, declarou o governador.

Tags:

Antônio Rueda PSD Ronaldo Caiado União Brasil

x