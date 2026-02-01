Angelo Coronel revela prazo para mudar de partido após deixar o PSD

Angelo Coronel e Otto Alencar, presidente do PSD - Foto: Edilson Rodrigues | Agência Senado

O senador Angelo Coronel, que anunciou no sábado, 31, o seu desembarque do PSD e, consequentemente, do grupo governista, já trabalha com um prazo para a escolha do seu novo partido, pelo qual disputará a reeleição, já pela oposição, nas eleições de outubro.

Questionado pelo Portal A TARDE, o parlamentar afirmou que deve tratar do assunto apenas depois do Carnaval.

"Ainda não definimos partido. Só após carnaval", afirmou Angelo Coronel ao comentar sobre o assunto e ter seu nome ligado a outros partidos nos últimos dias.

Possíveis casas

Apesar de Coronel manter sob sigilo seu futuro partido, duas legendas aparecem como favoritas diante do cenário colocado com a saída do parlamentar do PSD, partido do qual participou da fundação.

A primeira opção é o União Brasil, sigla do pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, com quem deve marchar na chapa majoritária. Sob anonimato, um importante deputado do partido afirmou, em conversa com o Portal A TARDE, que é desejo da sigla acolher o senador.

"É a minha vontade", comentou o deputado ao falar sobre o destino partidário de Coronel.

Outro possibilidade é o PSDB, partido que também faz parte do arco de alianças da oposição, e busca indicar um quadro para a composição da chapa, o que não ocorreu nas eleições de 2022.