HOME > POLÍTICA
EXCLUSIVO

Angelo Coronel revela prazo para mudar de partido após deixar o PSD

Senador rompeu com o governo e foi para a oposição

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

01/02/2026 - 9:07 h

Angelo Coronel e Otto Alencar, presidente do PSD
Angelo Coronel e Otto Alencar, presidente do PSD -

O senador Angelo Coronel, que anunciou no sábado, 31, o seu desembarque do PSD e, consequentemente, do grupo governista, já trabalha com um prazo para a escolha do seu novo partido, pelo qual disputará a reeleição, já pela oposição, nas eleições de outubro.

Questionado pelo Portal A TARDE, o parlamentar afirmou que deve tratar do assunto apenas depois do Carnaval.

"Ainda não definimos partido. Só após carnaval", afirmou Angelo Coronel ao comentar sobre o assunto e ter seu nome ligado a outros partidos nos últimos dias.

Leia Também:

Ida de Coronel para a oposição resolve impasses das chapas na Bahia
Racha no PSD? Adolfo banca Otto e minimiza saída de Coronel
Angelo Coronel anuncia saída do PSD e ida para a oposição

Possíveis casas

Apesar de Coronel manter sob sigilo seu futuro partido, duas legendas aparecem como favoritas diante do cenário colocado com a saída do parlamentar do PSD, partido do qual participou da fundação.

A primeira opção é o União Brasil, sigla do pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, com quem deve marchar na chapa majoritária. Sob anonimato, um importante deputado do partido afirmou, em conversa com o Portal A TARDE, que é desejo da sigla acolher o senador.

"É a minha vontade", comentou o deputado ao falar sobre o destino partidário de Coronel.

Outro possibilidade é o PSDB, partido que também faz parte do arco de alianças da oposição, e busca indicar um quadro para a composição da chapa, o que não ocorreu nas eleições de 2022.

