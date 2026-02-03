POLÍTICA
VLT de Salvador e Teatro Castro Alves: o plano bilionário para Bahia em 2026
Governador detalhou as principais entregas para Bahia
Por Yuri Abreu e Gabriela Araújo
O governo da Bahia projeta inaugurações e obras históricas para a população neste último ano do mandato de Jerônimo Rodrigues (PT).
Neste ano, o estado conta com orçamento recorde de R$ 77,4 bilhões, como consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Entre as entregas que devem transformar a cidade serão nas seguintes áreas:
- mobilidade e infraestrutura;
- educação;
- cultura e turismo;
- segurança pública.
As principais obras que serão entregues em 2026
Mobilidade e infraestrutura
Veículo Leve sob Trilhos (VLT) de Salvador: Em junho, o governador projeta entrega o modal para a população soteropolitana. No mês citado será entregue:
- Trecho 1 que liga a Calçada à Ilha de São João;
“Estamos trabalhando a todo vapor na implantação de mais modernas linhas do VLT, que vão colocar a nossa malha como a maior do brasil. um investimento de R$ 5,5 bilhões”, disse o governador.
Ponte Salvador-Itaparica: um dos projetos mais robustos do governo Jerônimo, o equipamento segue o seguinte cronograma:
- Conclusão do projeto básico: março;
- Início da obras: junho.
Cultura
- Bahia Filmes: é a primeira empresa estadual de audiovisual do Brasil e conta com investimento anual de R$ 22 milhões.
“Ainda no início de 2026, a Bahia Filmes passa a funcionar e lança os primeiros editais para fortalecer o audiovisual baiano”, contou Jerônimo.
- Requalificação do Teatro Castro Alves: previsão que o equipamento seja entregue no fim deste semestre.
Educação
O governador diz que pretende dar continuidade aos investimentos em obras físicas, que já somam R$ 10 bilhões desde 2023, visando atingir todas as unidades escolares dos 417 municípios.
Combate à fome
O governo pretende consolidar os avanços do programa Bahia Sem Fome, com a seguinte medida:
- expansão das cozinhas comunitárias;
- restaurantes populares;
- além do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Segurança Pública
O governo enviará à Assembleia Legislativa:
- um projeto de lei para criar o Código de Ética da Polícia Militar;
- Além de apoiat a aprovação da PEC da Segurança em âmbito federal para maior integração sistêmica.
“Assegurando prestação de contas à sociedade e valorizando o profissionalismo e a técnica elevada dos nossos policiais”, afirmou o governador, e complementou:
“Nosso posicionamento é firme, claro e equilibrado: defendemos uma polícia forte, moderna, bem estruturada e eficaz, capacitada para enfrentar o crime organizado com inteligência, pela investigação e pelo rigoroso cumprimento da legalidade”, afirmou, ressaltando ainda que o combate ao crime é conduzido “com firmeza implacável, sempre dentro do estrito quadro da lei, rejeitando veementemente qualquer abuso ou desvio de finalidade”.
