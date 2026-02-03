Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

VLT de Salvador e Teatro Castro Alves: o plano bilionário para Bahia em 2026

Governador detalhou as principais entregas para Bahia

Yuri Abreu e Gabriela Araújo

Por Yuri Abreu e Gabriela Araújo

03/02/2026 - 12:04 h

VLT de Salvador faz parte desse conjunto de obras
VLT de Salvador faz parte desse conjunto de obras -

O governo da Bahia projeta inaugurações e obras históricas para a população neste último ano do mandato de Jerônimo Rodrigues (PT).

Neste ano, o estado conta com orçamento recorde de R$ 77,4 bilhões, como consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Entre as entregas que devem transformar a cidade serão nas seguintes áreas:

  • mobilidade e infraestrutura;
  • educação;
  • cultura e turismo;
  • segurança pública.
Governador Jerônimo Rodrigues durante discurso na Alba
Governador Jerônimo Rodrigues durante discurso na Alba | Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

As principais obras que serão entregues em 2026

Mobilidade e infraestrutura

Veículo Leve sob Trilhos (VLT) de Salvador: Em junho, o governador projeta entrega o modal para a população soteropolitana. No mês citado será entregue:

  • Trecho 1 que liga a Calçada à Ilha de São João;

“Estamos trabalhando a todo vapor na implantação de mais modernas linhas do VLT, que vão colocar a nossa malha como a maior do brasil. um investimento de R$ 5,5 bilhões”, disse o governador.

Ponte Salvador-Itaparica: um dos projetos mais robustos do governo Jerônimo, o equipamento segue o seguinte cronograma:

  • Conclusão do projeto básico: março;
  • Início da obras: junho.

Cultura

  • Bahia Filmes: é a primeira empresa estadual de audiovisual do Brasil e conta com investimento anual de R$ 22 milhões.

“Ainda no início de 2026, a Bahia Filmes passa a funcionar e lança os primeiros editais para fortalecer o audiovisual baiano”, contou Jerônimo.

  • Requalificação do Teatro Castro Alves: previsão que o equipamento seja entregue no fim deste semestre.

Educação

O governador diz que pretende dar continuidade aos investimentos em obras físicas, que já somam R$ 10 bilhões desde 2023, visando atingir todas as unidades escolares dos 417 municípios.

Combate à fome

O governo pretende consolidar os avanços do programa Bahia Sem Fome, com a seguinte medida:

  • expansão das cozinhas comunitárias;
  • restaurantes populares;
  • além do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Segurança Pública

O governo enviará à Assembleia Legislativa:

  • um projeto de lei para criar o Código de Ética da Polícia Militar;
  • Além de apoiat a aprovação da PEC da Segurança em âmbito federal para maior integração sistêmica.

“Assegurando prestação de contas à sociedade e valorizando o profissionalismo e a técnica elevada dos nossos policiais”, afirmou o governador, e complementou:

“Nosso posicionamento é firme, claro e equilibrado: defendemos uma polícia forte, moderna, bem estruturada e eficaz, capacitada para enfrentar o crime organizado com inteligência, pela investigação e pelo rigoroso cumprimento da legalidade”, afirmou, ressaltando ainda que o combate ao crime é conduzido “com firmeza implacável, sempre dentro do estrito quadro da lei, rejeitando veementemente qualquer abuso ou desvio de finalidade”.

