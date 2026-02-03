VLT de Salvador e Teatro Castro Alves: o plano bilionário para Bahia em 2026

Siga o A TARDE no Google

VLT de Salvador faz parte desse conjunto de obras

O governo da Bahia projeta inaugurações e obras históricas para a população neste último ano do mandato de Jerônimo Rodrigues (PT).

Neste ano, o estado conta com orçamento recorde de R$ 77,4 bilhões, como consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Entre as entregas que devem transformar a cidade serão nas seguintes áreas:

mobilidade e infraestrutura;

educação;

cultura e turismo;

segurança pública.

Governador Jerônimo Rodrigues durante discurso na Alba

As principais obras que serão entregues em 2026

Mobilidade e infraestrutura

Veículo Leve sob Trilhos (VLT) de Salvador: Em junho, o governador projeta entrega o modal para a população soteropolitana. No mês citado será entregue:

Trecho 1 que liga a Calçada à Ilha de São João;

“Estamos trabalhando a todo vapor na implantação de mais modernas linhas do VLT, que vão colocar a nossa malha como a maior do brasil. um investimento de R$ 5,5 bilhões”, disse o governador.

Ponte Salvador-Itaparica: um dos projetos mais robustos do governo Jerônimo, o equipamento segue o seguinte cronograma:

Conclusão do projeto básico: março;

Início da obras: junho.

Cultura

Bahia Filmes: é a primeira empresa estadual de audiovisual do Brasil e conta com investimento anual de R$ 22 milhões.

“Ainda no início de 2026, a Bahia Filmes passa a funcionar e lança os primeiros editais para fortalecer o audiovisual baiano”, contou Jerônimo.

Requalificação do Teatro Castro Alves: previsão que o equipamento seja entregue no fim deste semestre.

Educação

O governador diz que pretende dar continuidade aos investimentos em obras físicas, que já somam R$ 10 bilhões desde 2023, visando atingir todas as unidades escolares dos 417 municípios.



Combate à fome

O governo pretende consolidar os avanços do programa Bahia Sem Fome, com a seguinte medida:

expansão das cozinhas comunitárias;

restaurantes populares;

além do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Segurança Pública

O governo enviará à Assembleia Legislativa:

um projeto de lei para criar o Código de Ética da Polícia Militar;

Além de apoiat a aprovação da PEC da Segurança em âmbito federal para maior integração sistêmica.

“Assegurando prestação de contas à sociedade e valorizando o profissionalismo e a técnica elevada dos nossos policiais”, afirmou o governador, e complementou:



“Nosso posicionamento é firme, claro e equilibrado: defendemos uma polícia forte, moderna, bem estruturada e eficaz, capacitada para enfrentar o crime organizado com inteligência, pela investigação e pelo rigoroso cumprimento da legalidade”, afirmou, ressaltando ainda que o combate ao crime é conduzido “com firmeza implacável, sempre dentro do estrito quadro da lei, rejeitando veementemente qualquer abuso ou desvio de finalidade”.

