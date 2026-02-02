Menu
ELEIÇÕES 2026

Loyola aguarda Otto para definir chapa após saída de Coronel

Adolpho Loyola fez parte da comitiva do governador Jerônimo Rodrigues (PT) que marcou presença na Festa de Iemanjá, nesta segunda-feira, 2

Cássio Moreira e Yuri Abreu

Por Cássio Moreira e Yuri Abreu

02/02/2026 - 8:18 h

Secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola
Secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola -

O secretário estadual de Relações Institucionais, Adolpho Loyola, afirmou, nesta segunda-feira, 2, que está aguardando um pronunciamento oficial do senador Otto Alencar, presidente do PSD na Bahia, após o também senador Angelo Coronel anunciar que está de saída do partido e da base governista.

O titular da pasta fez parte da comitiva do governador da Bahia, liderada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), que marcou presença nos festejos em homenagem a Iemanjá, nesta segunda-feira, 2, no bairro do Rio Vermelho.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para Adolpho, é importante que o PSD resolva a questão, a qual ele considerou de cunho interno, para poder organizar a chapa governista de olho nas eleições de outubro.

Leia Também:

Loyola reforça aliança com PSD e projeta chapa competitiva nas eleições
Ponte Salvador-Itaparica: Loyola explica decisão por assessor para Seponte
Loyola diz o que falta para iniciar venda do Centro de Convenções
"A gente mostra o jeito Jerônimo de governar", diz Loyola

"Quanto ao senador Angelo Coronel, é uma questão do PSD. Nós estamos conversando. A gente está aguardando o pronunciamento do senador Otto Alencar, nós estamos fazendo as conversas com os partidos. Então, ouvir o senador Coronel, o senador Otto, que é que é presidente do partido, e é quem vai dar o norte", disse ele.

"Nós estamos conversando, nós não tratamos com pessoas somente, tratamos com os partidos. E o senador Otto, que é o responsável pelo PSD, nós estamos conversando, conseguindo diálogo, mas depende do PSD para a gente poder organizar nossa chapa", completou o titular da Serin.

Tags:

adolpho loyola Angelo Coronel Jerônimo Rodrigues otto alencar

x