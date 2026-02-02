ELEIÇÕES 2026
Loyola aguarda Otto para definir chapa após saída de Coronel
Adolpho Loyola fez parte da comitiva do governador Jerônimo Rodrigues (PT) que marcou presença na Festa de Iemanjá, nesta segunda-feira, 2
Por Cássio Moreira e Yuri Abreu
O secretário estadual de Relações Institucionais, Adolpho Loyola, afirmou, nesta segunda-feira, 2, que está aguardando um pronunciamento oficial do senador Otto Alencar, presidente do PSD na Bahia, após o também senador Angelo Coronel anunciar que está de saída do partido e da base governista.
O titular da pasta fez parte da comitiva do governador da Bahia, liderada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), que marcou presença nos festejos em homenagem a Iemanjá, nesta segunda-feira, 2, no bairro do Rio Vermelho.
Para Adolpho, é importante que o PSD resolva a questão, a qual ele considerou de cunho interno, para poder organizar a chapa governista de olho nas eleições de outubro.
"Quanto ao senador Angelo Coronel, é uma questão do PSD. Nós estamos conversando. A gente está aguardando o pronunciamento do senador Otto Alencar, nós estamos fazendo as conversas com os partidos. Então, ouvir o senador Coronel, o senador Otto, que é que é presidente do partido, e é quem vai dar o norte", disse ele.
"Nós estamos conversando, nós não tratamos com pessoas somente, tratamos com os partidos. E o senador Otto, que é o responsável pelo PSD, nós estamos conversando, conseguindo diálogo, mas depende do PSD para a gente poder organizar nossa chapa", completou o titular da Serin.
