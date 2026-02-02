Loyola aguarda Otto para definir chapa após saída de Coronel

Secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola - Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

O secretário estadual de Relações Institucionais, Adolpho Loyola, afirmou, nesta segunda-feira, 2, que está aguardando um pronunciamento oficial do senador Otto Alencar, presidente do PSD na Bahia, após o também senador Angelo Coronel anunciar que está de saída do partido e da base governista.

O titular da pasta fez parte da comitiva do governador da Bahia, liderada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), que marcou presença nos festejos em homenagem a Iemanjá, nesta segunda-feira, 2, no bairro do Rio Vermelho.

Para Adolpho, é importante que o PSD resolva a questão, a qual ele considerou de cunho interno, para poder organizar a chapa governista de olho nas eleições de outubro.

"Quanto ao senador Angelo Coronel, é uma questão do PSD. Nós estamos conversando. A gente está aguardando o pronunciamento do senador Otto Alencar, nós estamos fazendo as conversas com os partidos. Então, ouvir o senador Coronel, o senador Otto, que é que é presidente do partido, e é quem vai dar o norte", disse ele.

"Nós estamos conversando, nós não tratamos com pessoas somente, tratamos com os partidos. E o senador Otto, que é o responsável pelo PSD, nós estamos conversando, conseguindo diálogo, mas depende do PSD para a gente poder organizar nossa chapa", completou o titular da Serin.