Após rompimento com Jerônimo, Coronel se reúne com prefeitos aliados

Após anunciar o rompimento com o grupo governista e a saída do PSD, o senador Angelo Coronel teve uma agenda cheia nesta segunda-feira, 2.

Conforme os registros em suas redes sociais, ele se reuniu com os prefeitos de Brotas de Macaúbas, Dr. Kleber (PSD) e de Pé de Serra, Zeide da Farmácia (União Brasil) e também com o deputado estadual Robinho (União Brasil) e outros aliados.

O movimento aconteceu após um final de semana turbulento para Coronel. No último sábado, 31, o senador confirmou a mudança de rumo na sua trajetória política após viver um impasse nos últimos meses por conta da sua exclusão da chapa encabeçada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Coronel tentou viabilizar sua candidatura ao Senado pela chapa governista, mas perdeu a queda de braço com o também senador Jaques Wagner (PT) e com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), e agora vai buscar abrigo na majoritária da oposição, liderada por ACM Neto (União Brasil).

Nova casa

Em entrevista ao Broadcast Político, Coronel sinalizou que conversa com outros partidos, incluindo o União Brasil. As demais opções são DC, PRD e PSDB.

De acordo com apurações recentes do Portal A TARDE, o destino deve ser o União Brasil, principal partido de oposição ao governo. Coronel também passa a se posicionar contrário ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Fechados com Otto

A bancada do PSD reforçou o apoio ao presidente do partido na Bahia, Otto Alencar, após o movimento de Angelo Coronel. Nesta segunda-feira, 2, um grupo de parlamentares, estaduais e federais gravou um vídeo ao lado de Otto. Entre os presentes estiveram a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), e o deputado federal Sérgio Brito (PSD-BA), que recentemente deixou a Secretaria estadual de Infraestrutura.

Após as palavras dos deputados, Otto agradeceu pela manifestação a qual definiu como "espontânea". "Eu fico muito feliz e me dá uma responsabilidade muito grande de que eu possa, como presidente, como sempre fiz nas eleições, trabalhar intensamente por vocês", afirmou o senador.