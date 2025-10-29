OPORTUNIDADE
Tribunal de Justiça abre concurso com 360 vagas e salários que ultrapassam R$ 10 mil
Edital contará com vagas para nível superior
Por Iarla Queiroz
O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJ-MS) divulgou a abertura do seu novo concurso público, que oferecerá 360 vagas para profissionais de nível superior.
Os aprovados receberão salários que podem chegar a R$ 10.606,97, com benefícios e a possibilidade de construir uma carreira estável com oportunidades de crescimento dentro do Judiciário estadual.
Cargos e vagas
O edital contará com 360 vagas distribuídas entre duas áreas de atuação: Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior – Enfermeiro, cada uma com atribuições específicas.
- Analista Judiciário – área-fim: 350 vagas
- Técnico de Nível Superior – Enfermeiro: 10 vagas
Os aprovados receberão salário-base de R$ 7.960,97, além dos seguintes benefícios:
- Auxílio-transporte: R$ 500,00 (para trabalho presencial)
- Auxílio-alimentação: R$ 2.200,00
Com os adicionais, a remuneração total pode chegar a R$ 10.606,97 mensais.
Inscrições
As inscrições poderão ser realizadas no site da FGV (Fundação Getulio Vargas), empresa responsável pela organização do certame, até o dia 27 de novembro, mediante o pagamento da taxa de R$ 150,00.
Candidatos que se enquadram nas exigências para isenção da taxa poderão solicitar o benefício até o dia 31 de outubro.
Processo seletivo
O processo seletivo contará com uma única etapa, composta por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.
A avaliação será aplicada no dia 25 de janeiro de 2026, das 13h às 16h30, na cidade de Campo Grande (MS).
A prova objetiva terá 60 questões de múltipla escolha, valendo 1 ponto cada, e exigirá um desempenho mínimo para aprovação:
- Pelo menos 20 acertos em Conhecimentos Específicos
- No mínimo 30 acertos no total da prova
Composição da prova
- Língua Portuguesa: 15 questões
- Noções de Legislação: 5 questões
- Conhecimentos Específicos: 40 questões
A avaliação tem como objetivo identificar candidatos com capacidade técnica e analítica, garantindo um melhor desempenho nas funções de alta responsabilidade do Tribunal.
Validade do concurso
O concurso terá validade de dois anos a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, conforme as necessidades do TJ-MS.
Essa prorrogação permitirá ao tribunal preencher futuras vagas sem a necessidade de um novo certame, assegurando planejamento e estabilidade aos candidatos aprovados.
