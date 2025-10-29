Menu
OPORTUNIDADE

Tribunal de Justiça abre concurso com 360 vagas e salários que ultrapassam R$ 10 mil

Edital contará com vagas para nível superior

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

29/10/2025 - 16:44 h
Edital contará com 360 vagas para dois cargos distintos
O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJ-MS) divulgou a abertura do seu novo concurso público, que oferecerá 360 vagas para profissionais de nível superior.

Os aprovados receberão salários que podem chegar a R$ 10.606,97, com benefícios e a possibilidade de construir uma carreira estável com oportunidades de crescimento dentro do Judiciário estadual.

Cargos e vagas

O edital contará com 360 vagas distribuídas entre duas áreas de atuação: Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior – Enfermeiro, cada uma com atribuições específicas.

  • Analista Judiciário – área-fim: 350 vagas
  • Técnico de Nível Superior – Enfermeiro: 10 vagas

Os aprovados receberão salário-base de R$ 7.960,97, além dos seguintes benefícios:

  • Auxílio-transporte: R$ 500,00 (para trabalho presencial)
  • Auxílio-alimentação: R$ 2.200,00

Com os adicionais, a remuneração total pode chegar a R$ 10.606,97 mensais.

Inscrições

As inscrições poderão ser realizadas no site da FGV (Fundação Getulio Vargas), empresa responsável pela organização do certame, até o dia 27 de novembro, mediante o pagamento da taxa de R$ 150,00.

Candidatos que se enquadram nas exigências para isenção da taxa poderão solicitar o benefício até o dia 31 de outubro.

Processo seletivo

O processo seletivo contará com uma única etapa, composta por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

A avaliação será aplicada no dia 25 de janeiro de 2026, das 13h às 16h30, na cidade de Campo Grande (MS).

A prova objetiva terá 60 questões de múltipla escolha, valendo 1 ponto cada, e exigirá um desempenho mínimo para aprovação:

  • Pelo menos 20 acertos em Conhecimentos Específicos
  • No mínimo 30 acertos no total da prova

Composição da prova

  • Língua Portuguesa: 15 questões
  • Noções de Legislação: 5 questões
  • Conhecimentos Específicos: 40 questões

A avaliação tem como objetivo identificar candidatos com capacidade técnica e analítica, garantindo um melhor desempenho nas funções de alta responsabilidade do Tribunal.

Validade do concurso

O concurso terá validade de dois anos a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, conforme as necessidades do TJ-MS.

Essa prorrogação permitirá ao tribunal preencher futuras vagas sem a necessidade de um novo certame, assegurando planejamento e estabilidade aos candidatos aprovados.

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x