Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAIXA SALARIAL

Cargos de concursos na Bahia têm salários de até R$ 33 mil; veja lista

O governo do Estado anunciou quase 900 vagas para oito órgãos

Carla Melo

Por Carla Melo

29/10/2025 - 12:07 h
Sefaz oferece salário de até R$ 33 mil
Sefaz oferece salário de até R$ 33 mil -

Os novos concursos do governo do Estado da Bahia, anunciados nesta terça-feira, 28, pelo governador Jerônimo Rodrigues, vão oportunizar a entrada de quase 900 funcionários públicos até 2028 e gerar um impacto financeiro estimado em mais de R$ 353 milhões.

São oferecidas vagas em diversos órgãos nas mais variadas áreas de atuação do poder público estadual. O setor com maior previsão imediata é a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), com 200 vagas (160 para Fiscal e 40 para Técnico em Fiscalização Agropecuária).

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, os concursos alcançaram:

  • Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA) - 40 vagas
  • Secretaria de Educação (SEDUR) - 40 vagas
  • Secretarias da Administração (SAEB) - 40 vagas
  • Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) - 55 vagas
  • Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) - 55 vagas,
  • Secretaria da Fazenda (SEFAZ),
  • Secretaria de Planejamento (Seplan)
  • Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI)

O Portal A TARDE apurou ainda que os demais concursos autorizados pelo Governo da Bahia devem acontecer até o dia 1º de julho de 2026, com chamamento dos aprovados em 2027.

Leia Também:

Instituto abre 535 vagas imediatas com salários que chegam a R$ 15 mil
Concurso da Polícia Civil da Bahia com mais de 2 mil vagas é esperado na semana que vem
Autorizados! Governo da Bahia anuncia concursos com quase 900 vagas; veja cargos

No concurso da SAEB, por exemplo, o edital será lançado até janeiro de 2026 e as provas aplicadas ainda no primeiro semestre.

Confira a faixa salarial estimada de cada cargo, conforme apuração do A TARDE:

  • Fiscal Estadual Agropecuário (ADAB) - R$ 6.513,00, acrescido de gratificação
  • Técnico em Fiscalização Agropecuária (ADAB) - R$ 2.442,00, acrescido de gratificação
  • Especialista e técnico em obras públicas (SEINFRA/SEDUR/SAEB) - R$ 6.000,00 (estimado)
  • Especialista em Meio Ambiente e Recursos Hidrícos (SEMA/INEMA)- R$ 5.047,99
  • Técnico em Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA/INEMA) - R$ 1.360,55
  • Auditor Fiscal (SEFAZ) - R$ 2.791,29 a R$ 33.820,39, com gratificações e vencimentos
  • Agente de Tributos (SEFAZ) - R$ 2.009,75 a R$ 24.102,21, com gratificações e vencimentos
  • Especialista em regulação (AGERSA) - R$ 1.425,52 entre R$ 1.583,65.
  • Técnico em regulação (AGERSA) - R$ 1.388,35
  • Procurador (PGE) - R$ 26 mil (Inicial)
  • Assistente (PGE) - R$ 1.029,86
  • Analista de Procuradoria (PGE) - R$ 3.592,28.
  • Especialista em Política Pública e Gestão Governamental (SAEB) - R$ 3.387,11.
  • Especialista em produção de informações econômicas, sociais e geoambientais (SEI) - R$ 4.298,26,

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia concursos públicos impacto financeiro salários setor público Vagas de Emprego

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sefaz oferece salário de até R$ 33 mil
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x