FAIXA SALARIAL
Cargos de concursos na Bahia têm salários de até R$ 33 mil; veja lista
O governo do Estado anunciou quase 900 vagas para oito órgãos
Por Carla Melo
Os novos concursos do governo do Estado da Bahia, anunciados nesta terça-feira, 28, pelo governador Jerônimo Rodrigues, vão oportunizar a entrada de quase 900 funcionários públicos até 2028 e gerar um impacto financeiro estimado em mais de R$ 353 milhões.
São oferecidas vagas em diversos órgãos nas mais variadas áreas de atuação do poder público estadual. O setor com maior previsão imediata é a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), com 200 vagas (160 para Fiscal e 40 para Técnico em Fiscalização Agropecuária).
Além disso, os concursos alcançaram:
- Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA) - 40 vagas
- Secretaria de Educação (SEDUR) - 40 vagas
- Secretarias da Administração (SAEB) - 40 vagas
- Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) - 55 vagas
- Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) - 55 vagas,
- Secretaria da Fazenda (SEFAZ),
- Secretaria de Planejamento (Seplan)
- Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI)
O Portal A TARDE apurou ainda que os demais concursos autorizados pelo Governo da Bahia devem acontecer até o dia 1º de julho de 2026, com chamamento dos aprovados em 2027.
No concurso da SAEB, por exemplo, o edital será lançado até janeiro de 2026 e as provas aplicadas ainda no primeiro semestre.
Confira a faixa salarial estimada de cada cargo, conforme apuração do A TARDE:
- Fiscal Estadual Agropecuário (ADAB) - R$ 6.513,00, acrescido de gratificação
- Técnico em Fiscalização Agropecuária (ADAB) - R$ 2.442,00, acrescido de gratificação
- Especialista e técnico em obras públicas (SEINFRA/SEDUR/SAEB) - R$ 6.000,00 (estimado)
- Especialista em Meio Ambiente e Recursos Hidrícos (SEMA/INEMA)- R$ 5.047,99
- Técnico em Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA/INEMA) - R$ 1.360,55
- Auditor Fiscal (SEFAZ) - R$ 2.791,29 a R$ 33.820,39, com gratificações e vencimentos
- Agente de Tributos (SEFAZ) - R$ 2.009,75 a R$ 24.102,21, com gratificações e vencimentos
- Especialista em regulação (AGERSA) - R$ 1.425,52 entre R$ 1.583,65.
- Técnico em regulação (AGERSA) - R$ 1.388,35
- Procurador (PGE) - R$ 26 mil (Inicial)
- Assistente (PGE) - R$ 1.029,86
- Analista de Procuradoria (PGE) - R$ 3.592,28.
- Especialista em Política Pública e Gestão Governamental (SAEB) - R$ 3.387,11.
- Especialista em produção de informações econômicas, sociais e geoambientais (SEI) - R$ 4.298,26,
