Cargos de concursos na Bahia têm salários de até R$ 33 mil; veja lista

Sefaz oferece salário de até R$ 33 mil - Foto: Divulgação

Os novos concursos do governo do Estado da Bahia, anunciados nesta terça-feira, 28, pelo governador Jerônimo Rodrigues, vão oportunizar a entrada de quase 900 funcionários públicos até 2028 e gerar um impacto financeiro estimado em mais de R$ 353 milhões.

São oferecidas vagas em diversos órgãos nas mais variadas áreas de atuação do poder público estadual. O setor com maior previsão imediata é a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), com 200 vagas (160 para Fiscal e 40 para Técnico em Fiscalização Agropecuária).

Além disso, os concursos alcançaram:

Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA) - 40 vagas

Secretaria de Educação (SEDUR) - 40 vagas

Secretarias da Administração (SAEB) - 40 vagas

Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) - 55 vagas

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) - 55 vagas,

Secretaria da Fazenda (SEFAZ),

Secretaria de Planejamento (Seplan)

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI)

O Portal A TARDE apurou ainda que os demais concursos autorizados pelo Governo da Bahia devem acontecer até o dia 1º de julho de 2026, com chamamento dos aprovados em 2027.

No concurso da SAEB, por exemplo, o edital será lançado até janeiro de 2026 e as provas aplicadas ainda no primeiro semestre.

Confira a faixa salarial estimada de cada cargo, conforme apuração do A TARDE: