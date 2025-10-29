Instituto abre 535 vagas imediatas com salários que chegam a R$ 15 mil

Instituto abre vagas para diferentes áreas - Foto: Reprodução | ICEPi

O Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi) anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado com uma grande oferta de vagas. São 535 oportunidades destinadas a profissionais de nível superior no Espírito Santo, com salários iniciais que variam de R$ 4,3 mil a R$ 15 mil. As inscrições são gratuitas e ficam abertas até o dia 2 de novembro.

As vagas são para contratação imediata e formação de cadastro reserva, abrangendo diversas categorias de Formação de Aprimoramento, com foco em atuação estratégica na saúde pública.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Distribuição das vagas do Instituto

O edital concentra a maior parte das oportunidades nas áreas de assistência e atenção primária.

Formação de Aprimoramento em consultório de rua:

Assistente Social (4 vagas);

Cirurgião-dentista (2 vagas);

Enfermeiro (3 vagas);

Médico(a) (3 vagas);

Médico(a) - difícil fixação (50 vagas);

Profissional de Educação Física (1 vaga);

Psicólogo(a) (3 vagas);

Terapeuta Ocupacional (24 vagas);

Formação de Aprimoramento em Interprofissionalidade na Equipe Multiprofissional:

Assistente Social (22 vagas);

Farmacêutico(a) (15 vagas);

Fisioterapeuta (31 vagas);

Fonoaudiólogo(a) (43 vagas);

Nutricionista (22 vagas);

Arte-educador (2 vagas);

Profissional de Educação Física (37 vagas);

Profissional de Gerontologia (7 vagas);

Psicólogo(a) (36 vagas);

Sanitarista (4 vagas);

Terapeuta Ocupacional (24 vagas).

Formação de Aprimoramento em Saúde da Família - Cirurgião-dentista:

Cirurgião-dentista (83 vagas);

Profissional Enfermeiro em Saúde da Família:

Enfermeiro (103 vagas);

Profissional Médico em Saúde da Família:

Médico(a) (40 vagas);

Médico(a) - difícil fixação (50 vagas);

Seleção e contrato

Os candidatos serão selecionados por meio de análise de títulos, sem cobrança de taxa de inscrição. Os critérios de pontuação estão detalhados no edital oficial.

Os contratos iniciais terão validade de quatro meses, a partir da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período. O ICEPi reforça a importância de que os profissionais de nível superior interessados acessem o site para enviar a documentação e garantir a inscrição dentro do prazo final.