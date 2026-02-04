Pipoca de Ivete Sangalo é confirmada no Campo Grande

Ivete Sangalo foi confirmada no Circuito Osmar - Foto: Ag. A TARDE

A pipoca de Ivete Sangalo foi confirmada no Circuito Osmar (Campo Grande). A informação foi anunciada na manhã desta quarta-feira, 4, por Isaac Edington, presidente da Saltur (Empresa Salvador Turismo), uma das organizadoras do Carnaval.

O show será na terça-feira, 17, no último dia da folia. A expectativa era de que "mainha" se apresentasse gratuitamente por dois dias, mas até o momento apenas a pipoca de terça foi confirmada. O prefeito Bruno Reis (União) disse que a negociação segue.

"A gente ainda não pode anunciar, mas o desejo era poder pelo aqui dois dias sem pressão, sem agonias. O fato dela já disponibilizar para tocar aqui na 'superterça' já é, assim, algo que a prefeitura agradece [...] Um dia a mais já é, digamos assim, um diferencial. Seria muito bom para ajudar a fortalecer essa programação aqui do Centro. A gente aguarda".

No Carnaval de 2025, Ivete comandou uma pipoca no Campo Grande. Já para 2026, a artista baiana confirmou presença em dois dias do Bloco Coruja, nos dias 14 e 16, além de participações em camarotes privados.