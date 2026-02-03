FOLIA
Saiba onde levar seu filho para curtir o Carnaval de Salvador
Cidade tem muitas possibilidades para o público infantil nas avenidas
Siga o A TARDE no Google
A folia também chega para os pequenos! Entre inúmeras pipocas para o público da capital, as crianças não ficam para trás. Salvador se ilumina com possibilidades para o público infantil e suas famílias, colorindo as avenidas da capital baiana e da Região Metropolitana.
Com atrações como Tio Paulinho, a pipoca Algodão Doce, que em 2026 marca a despedida de Carla Perez dos trios infantis, e festas gratuitas nos shoppings da cidade, opções não faltam para curtir o Carnaval com segurança e alegria.
Ainda não sabe para onde levar seu filho? O Portal A TARDE separou os melhores eventos para você curtir com sua família. Confira!
Leia Também:
🎉Bloquinhos infantis
✨Paralela Folia
- Local: Shopping Paralela
- Data: 7 de fevereiro
- Horário:16h
- Entrada: Gratuito
✨Carnaval do Paseo
- Local: Shopping Paseo
- Data: 7 de fevereiro
- Horário: 17h
- Entrada: Gratuito
✨ Furduncinho Center Lapa
- Local: Center Lapa
- Data: 7 de fevereiro
- Entrada: Gratuito
✨ Vitória Folia
- Local: Vitória Boulevard
- Data: 7 de fevereiro
- Horário: 15h
- Entrada: Gratuito
✨Bailinho de Carnaval - Com Tia Leide
- Local: Shopping Piedade
- Data: 7 de fevereiro
- Horário: 13h
- Entrada: Gratuito
✨ Bailinho de Carnaval
- Local: Shopping Cajazeiras
- Data: 7 de fevereiro
- Horário: 17h
- Entrada: Gratuito
✨ Bloco Pão na Chapa
- Local: Cruz do Pascoal, Santo Antônio
- Data: 8 de fevereiro
- Horário: 15h
- Entrada: Gratuito
✨ Abre Alas com Tio Paulinho
- Local: Outlet Premium
- Data: 8 de fevereiro
- Horário: 10h
- Entrada: Gratuito
✨Paralela Folia
- Local: Shopping Paralela
- Data: 8 de fevereiro
- Horário: 16h
- Entrada: Gratuito
✨ Bloco Happy
- Local: Campo Grande
- Data: 14 de fevereiro
- Horário: 11h
- Entrada: Pago
- Vendas: Neste link
✨ Carnaval com Tio Paulinho
- Local: Outlet Premium
- Data: 14 de fevereiro
- Horário: 16h
- Entrada: Gratuito
✨ Sonho de Criança - Pipoca Doce
- Local: Campo Grande
- Data: 14 de fevereiro
- Horário: 11h
- Entrada: Gratuito
✨ Bailinho de Carnaval
- Local: Camarão Vilas, Vilas do Atlântico
- Data: 14 de fevereiro
- Horário: 12h
- Entrada: Pago
✨ Sonho de Criança - Pipoca Doce
- Local: Campo Grande
- Data: 15 de fevereiro
- Horário: 11h
- Entrada: Gratuito
✨ Pipoquinha da Bahia
- Local: Campo Grande
- Data: 16 de fevereiro
- Horário: 10:30h
- Entrada: Gratuito
✨ Pipoquinha da Bahia
- Local: Campo Grande
- Data: 17 de fevereiro
- Horário: 10:30h
- Entrada: Gratuito
✨ Aquarius Folia 3
- Local: Anfiteatro Praça Aquarius
- Data: 7 de fevereiro
- Horário: 9h
- Entrada: Gratuito
✨ Bailinho de Carnaval
- Local: Museu da Arte Moderna (MAM)
- Data: 7 de fevereiro
- Horário: 17h
- Entrada: Gratuito
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes