Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FOLIA

Saiba onde levar seu filho para curtir o Carnaval de Salvador

Cidade tem muitas possibilidades para o público infantil nas avenidas

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

03/02/2026 - 18:07 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Confira os blocos e folia infantis de 2026
Confira os blocos e folia infantis de 2026 -

A folia também chega para os pequenos! Entre inúmeras pipocas para o público da capital, as crianças não ficam para trás. Salvador se ilumina com possibilidades para o público infantil e suas famílias, colorindo as avenidas da capital baiana e da Região Metropolitana.

​Com atrações como Tio Paulinho, a pipoca Algodão Doce, que em 2026 marca a despedida de Carla Perez dos trios infantis, e festas gratuitas nos shoppings da cidade, opções não faltam para curtir o Carnaval com segurança e alegria.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

​Ainda não sabe para onde levar seu filho? O Portal A TARDE separou os melhores eventos para você curtir com sua família. Confira!

Leia Também:

Salvador é o destino mais procurado pelos sugar daddies no Carnaval
"Não é de fácil solução", dispara deputada sobre mudança no Carnaval
Baile à fantasia leva samba e Carnaval para as águas de Salvador

🎉Bloquinhos infantis

Confira os blocos e folia infantis de 2026
Confira os blocos e folia infantis de 2026 | Foto: Raul Spinassé / Ag. A TARDE

Paralela Folia

  • Local: Shopping Paralela
  • Data: 7 de fevereiro
  • Horário:16h
  • Entrada: Gratuito

Carnaval do Paseo

  • Local: Shopping Paseo
  • Data: 7 de fevereiro
  • Horário: 17h
  • Entrada: Gratuito

Furduncinho Center Lapa

  • Local: Center Lapa
  • Data: 7 de fevereiro
  • Entrada: Gratuito

Vitória Folia

  • Local: Vitória Boulevard
  • Data: 7 de fevereiro
  • Horário: 15h
  • Entrada: Gratuito

Bailinho de Carnaval - Com Tia Leide

  • Local: Shopping Piedade
  • Data: 7 de fevereiro
  • Horário: 13h
  • Entrada: Gratuito

Bailinho de Carnaval

  • Local: Shopping Cajazeiras
  • Data: 7 de fevereiro
  • Horário: 17h
  • Entrada: Gratuito

Bloco Pão na Chapa

  • Local: Cruz do Pascoal, Santo Antônio
  • Data: 8 de fevereiro
  • Horário: 15h
  • Entrada: Gratuito

Abre Alas com Tio Paulinho

  • Local: Outlet Premium
  • Data: 8 de fevereiro
  • Horário: 10h
  • Entrada: Gratuito

Paralela Folia

  • Local: Shopping Paralela
  • Data: 8 de fevereiro
  • Horário: 16h
  • Entrada: Gratuito

Bloco Happy

  • Local: Campo Grande
  • Data: 14 de fevereiro
  • Horário: 11h
  • Entrada: Pago
  • Vendas: Neste link

Carnaval com Tio Paulinho

  • Local: Outlet Premium
  • Data: 14 de fevereiro
  • Horário: 16h
  • Entrada: Gratuito

Sonho de Criança - Pipoca Doce

  • Local: Campo Grande
  • Data: 14 de fevereiro
  • Horário: 11h
  • Entrada: Gratuito

Bailinho de Carnaval

  • Local: Camarão Vilas, Vilas do Atlântico
  • Data: 14 de fevereiro
  • Horário: 12h
  • Entrada: Pago

Sonho de Criança - Pipoca Doce

  • Local: Campo Grande
  • Data: 15 de fevereiro
  • Horário: 11h
  • Entrada: Gratuito

Pipoquinha da Bahia

  • Local: Campo Grande
  • Data: 16 de fevereiro
  • Horário: 10:30h
  • Entrada: Gratuito

Pipoquinha da Bahia

  • Local: Campo Grande
  • Data: 17 de fevereiro
  • Horário: 10:30h
  • Entrada: Gratuito

Aquarius Folia 3

  • Local: Anfiteatro Praça Aquarius
  • Data: 7 de fevereiro
  • Horário: 9h
  • Entrada: Gratuito

Bailinho de Carnaval

  • Local: Museu da Arte Moderna (MAM)
  • Data: 7 de fevereiro
  • Horário: 17h
  • Entrada: Gratuito

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carnaval de 2026 Carnaval infantil Carnaval infantil Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Confira os blocos e folia infantis de 2026
Play

Banda Guig leva clima de carnaval para gravação de nova música

Confira os blocos e folia infantis de 2026
Play

Claudia Leitte promete transformar o Carnaval de Salvador em grande "feira"

Confira os blocos e folia infantis de 2026
Play

Música do carnaval 2026: conheça os hits na disputa

Confira os blocos e folia infantis de 2026
Play

Preta Gil recebe homenagem de Luiz Caldas no Carnaval; assista

x