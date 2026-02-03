Saiba onde levar seu filho para curtir o Carnaval de Salvador

Siga o A TARDE no Google

Confira os blocos e folia infantis de 2026 - Foto: Shirley Stolze / Ag A Tarde

A folia também chega para os pequenos! Entre inúmeras pipocas para o público da capital, as crianças não ficam para trás. Salvador se ilumina com possibilidades para o público infantil e suas famílias, colorindo as avenidas da capital baiana e da Região Metropolitana.

​Com atrações como Tio Paulinho, a pipoca Algodão Doce, que em 2026 marca a despedida de Carla Perez dos trios infantis, e festas gratuitas nos shoppings da cidade, opções não faltam para curtir o Carnaval com segurança e alegria.

​Ainda não sabe para onde levar seu filho? O Portal A TARDE separou os melhores eventos para você curtir com sua família. Confira!

🎉Bloquinhos infantis

Confira os blocos e folia infantis de 2026 | Foto: Raul Spinassé / Ag. A TARDE

✨Paralela Folia

Local: Shopping Paralela

Shopping Paralela Data: 7 de fevereiro

7 de fevereiro Horário: 16h

16h Entrada: Gratuito

✨ Carnaval do Paseo

Local: Shopping Paseo

Data: 7 de fevereiro

7 de fevereiro Horário: 17h

17h Entrada: Gratuito

✨ Furduncinho Center Lapa

Local: Center Lapa

Center Lapa Data: 7 de fevereiro

7 de fevereiro Entrada: Gratuito

✨ Vitória Folia

Local: Vitória Boulevard

Vitória Boulevard Data: 7 de fevereiro

7 de fevereiro Horário: 15h

15h Entrada: Gratuito

✨ Bailinho de Carnaval - Com Tia Leide

Local: Shopping Piedade

Shopping Piedade Data: 7 de fevereiro

7 de fevereiro Horário : 13h

: 13h Entrada: Gratuito

✨ Bailinho de Carnaval

Local: Shopping Cajazeiras

Data: 7 de fevereiro

7 de fevereiro Horário: 17h

17h Entrada: Gratuito

✨ Bloco Pão na Chapa

Local: Cruz do Pascoal, Santo Antônio

Data: 8 de fevereiro

8 de fevereiro Horário: 15h

15h Entrada: Gratuito

✨ Abre Alas com Tio Paulinho

Local: Outlet Premium

Outlet Premium Data: 8 de fevereiro

8 de fevereiro Horário: 10h

10h Entrada: Gratuito

✨ Paralela Folia

Local: Shopping Paralela

Shopping Paralela Data: 8 de fevereiro

8 de fevereiro Horário: 16h

16h Entrada: Gratuito

✨ Bloco Happy

Local: Campo Grande

Campo Grande Data : 14 de fevereiro

: 14 de fevereiro Horário: 11h

11h Entrada: Pago

Vendas: Neste link

✨ Carnaval com Tio Paulinho

Local: Outlet Premium

Outlet Premium Data: 14 de fevereiro

14 de fevereiro Horário: 16h

16h Entrada: Gratuito

✨ Sonho de Criança - Pipoca Doce

Local: Campo Grande

Campo Grande Data: 14 de fevereiro

Horário: 11h

Entrada: Gratuito

✨ Bailinho de Carnaval

Local: Camarão Vilas, Vilas do Atlântico

Camarão Vilas, Vilas do Atlântico Data: 14 de fevereiro

14 de fevereiro Horário: 12h

Entrada: Pago

✨ Sonho de Criança - Pipoca Doce

Local: Campo Grande

Campo Grande Data: 15 de fevereiro

Horário: 11h

Entrada : Gratuito

✨ Pipoquinha da Bahia

Local: Campo Grande

Campo Grande Data: 16 de fevereiro

Horário: 10:30h

Entrada: Gratuito

✨ Pipoquinha da Bahia

Local: Campo Grande

Campo Grande Data: 17 de fevereiro

Horário : 10:30h

Entrada: Gratuito

✨ Aquarius Folia 3

Local: Anfiteatro Praça Aquarius

Data: 7 de fevereiro

Horário: 9h

Entrada: Gratuito

✨ Bailinho de Carnaval