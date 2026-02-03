Baile à fantasia leva samba e Carnaval para as águas de Salvador

O Barco do Samba é uma iniciativa independente - Foto: Divulgação

No próximo sábado, 7, o pré-Carnaval de Salvador ganha um cenário todo azul: o mar. O Baile à Fantasia no Barco do Samba, comandado pelo Grupo Aquarela do Samba, ocupa as águas da Baía de Todos-os-Santos com uma escuna que parte do Terminal Náutico do Comércio, às 16h, para um passeio musical que reúne samba, marchinhas e clássicos carnavalescos, em uma experiência que mistura festa, paisagem e memória afetiva.

Os ingressos saem por R$ 130 e R$ 240 (casadinha) e podem ser adquiridos pelos telefones (71) 99199-7411 ou (71) 99922-1308.

Realizado há quase duas décadas, o Barco do Samba é uma iniciativa independente, idealizada e bancada pelo próprio grupo. “É um projeto único e muito caro, feito por nós mesmos.

Há 19 anos a banda Aquarela do Samba banca tudo”, afirma Wilson Salles, cantor, compositor e fundador do grupo ao lado do percussionista Edmar Cardim. “Mas o que nos move é a felicidade de ver o povo feliz”, complementa.

Camarote flutuante

A proposta do baile surgiu da vontade de criar um evento de pré-Carnaval que dialogasse com os carnavais antigos, longe da lógica da avenida e da multidão. “A gente pensou em fazer algo antes do Carnaval, um baile à fantasia no mar, relembrando os carnavais de antigamente. É um camarote flutuante”, resume Wilson.

Com capacidade limitada a 180 pessoas, o barco oferece estrutura, conforto e segurança. A intenção é oferecer um ambiente propício para dançar, cantar e circular livremente. “A gente poderia colocar mais gente, mas prefere reduzir para dar tranquilidade, segurança e conforto. É para curtir, tirar foto, se divertir e ser feliz”, destaca o idealizador.

O repertório é um dos grandes diferenciais do evento. O Aquarela do Samba, conhecido pelo resgate do samba clássico, constrói uma curadoria que atravessa gerações.

“São músicas que sua avó, sua mãe, seu pai conhecem e cantam juntos. Letras bonitas, harmonias bem feitas, músicas que não estão mais em evidência, mas vivem na memória das pessoas”, explica Wilson. Para ampliar a experiência carnavalesca, o baile conta ainda com a presença de Henrique e sua Charanga, responsável pelas marchinhas tradicionais.

Pôr do sol na Barra

Nesta edição, o Barco do Samba recebe convidados especiais como Jota Zô e Girlene Bastos, além de Janne Lucy e Tammy Sena, artistas que ampliam o diálogo musical. “O barco é uma vitrine, um espaço democrático. A gente convida quem está disposto a mostrar seu trabalho e somar nessa energia”, afirma.

Um dos momentos mais simbólicos do passeio é a parada no Porto da Barra, durante o pôr do sol. Ali, a música dá lugar ao silêncio coletivo e aos aplausos diante da paisagem. “É um momento muito especial. A gente agradece, toca uma Ave Maria, canta uma música autoral e aplaude o pôr do sol no mar. É emocionante”, conta Wilson, que credita a ideia a um amigo.

A fantasia é elemento central da proposta e ajuda a criar o clima lúdico do baile. “Se é um baile à fantasia, o intuito é esse: todo mundo fantasiado, bonito, brincando, se divertindo”, reforça o artista.

Ao final do passeio, a expectativa é simples e direta. “A gente espera que o público leve alegria, êxtase, felicidade. Que volte para casa realizado, cantando, dançando, interagindo com a gente”, diz Wilson. “Nossa missão é essa: levar, trazer e estar o tempo todo com alegria”.

Baile à Fantasia no Barco do Samba – Aquarela do Samba / Sábado (07), embarque a partir das 15h, saída do barco às 16h / Terminal Náutico do Comércio / Encerramento previsto: 19h / Ingressos (Pix): Individual: R$ 130 e casadinha: R$ 240 / Vendas e informações: (71) 99199-7411 – Wilson Sales e (71) 99922-1308 – Jota Zô

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.