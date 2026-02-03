FOLIA
Pré-Carnaval em Salvador ganha força com Festa das Caretas
Cortejo tradicional ocupa as ruas de Tubarão e reforça identidade cultural
Por Beatriz Santos
A XI Festa das Caretas de Tubarão acontece no dia 7 de fevereiro, a partir das 15h, e promete aquecer o pré-Carnaval em Salvador com um cortejo que une arte, memória e celebração popular. A concentração será na Creche Municipal Primeiro Passo de Tubarão, na Rua Ray Charles, no bairro de Paripe.
Realizada há mais de uma década, a festa é organizada pelo Quilombo Aldeia Tubarão (QUIAL) e conta com o envolvimento direto da comunidade, que transforma as ruas em palco de encontros, criatividade e pertencimento.
A cada edição, o evento reafirma a força das tradições locais e o papel do território na preservação da cultura popular.
As caretas, personagens centrais da celebração, tomam conta do percurso e conduzem os foliões por uma experiência que atravessa gerações. Com máscaras e performances, elas simbolizam uma herança cultural viva, transmitida ao longo do tempo e fortalecida pela participação coletiva.
Mais do que um evento festivo, a Festa das Caretas se consolida como um ato de resistência cultural. Ao ocupar o espaço público com alegria e identidade, Tubarão reafirma seu lugar no calendário do pré-Carnaval, mostrando que a folia também é feita de história, afeto e memória compartilhada.
XI Festa das Caretas de Tubarão
- Data: 7 de fevereiro
- Horário: A partir das 15h
- Saída: Creche Municipal Primeiro Passo de Tubarão – Rua Ray Charles, Tubarão (Paripe)
