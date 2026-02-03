Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FOLIA

Pré-Carnaval em Salvador ganha força com Festa das Caretas

Cortejo tradicional ocupa as ruas de Tubarão e reforça identidade cultural

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

03/02/2026 - 13:23 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
As caretas tomam conta do percurso e conduzem os foliões
As caretas tomam conta do percurso e conduzem os foliões -

A XI Festa das Caretas de Tubarão acontece no dia 7 de fevereiro, a partir das 15h, e promete aquecer o pré-Carnaval em Salvador com um cortejo que une arte, memória e celebração popular. A concentração será na Creche Municipal Primeiro Passo de Tubarão, na Rua Ray Charles, no bairro de Paripe.

Realizada há mais de uma década, a festa é organizada pelo Quilombo Aldeia Tubarão (QUIAL) e conta com o envolvimento direto da comunidade, que transforma as ruas em palco de encontros, criatividade e pertencimento.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Carnaval é feriado? Os direitos do trabalhador na folia
Fiscalização e educação: Detran amplia serviços durante o Carnaval
Por que o mundo escolheu a Bahia? Voos internacionais crescem 43%

A cada edição, o evento reafirma a força das tradições locais e o papel do território na preservação da cultura popular.

As caretas, personagens centrais da celebração, tomam conta do percurso e conduzem os foliões por uma experiência que atravessa gerações. Com máscaras e performances, elas simbolizam uma herança cultural viva, transmitida ao longo do tempo e fortalecida pela participação coletiva.

Mais do que um evento festivo, a Festa das Caretas se consolida como um ato de resistência cultural. Ao ocupar o espaço público com alegria e identidade, Tubarão reafirma seu lugar no calendário do pré-Carnaval, mostrando que a folia também é feita de história, afeto e memória compartilhada.

XI Festa das Caretas de Tubarão

  • Data: 7 de fevereiro
  • Horário: A partir das 15h
  • Saída: Creche Municipal Primeiro Passo de Tubarão – Rua Ray Charles, Tubarão (Paripe)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carnaval Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
As caretas tomam conta do percurso e conduzem os foliões
Play

Banda Guig leva clima de carnaval para gravação de nova música

As caretas tomam conta do percurso e conduzem os foliões
Play

Claudia Leitte promete transformar o Carnaval de Salvador em grande "feira"

As caretas tomam conta do percurso e conduzem os foliões
Play

Música do carnaval 2026: conheça os hits na disputa

As caretas tomam conta do percurso e conduzem os foliões
Play

Preta Gil recebe homenagem de Luiz Caldas no Carnaval; assista

x