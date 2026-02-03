Fiscalização e educação: Detran amplia serviços durante o Carnaval

Confira ações - Foto: Feijão Almeida/GOVBA

Há poucos dias do Carnaval de Salvador, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) anunciou a ampliação das ações para o pré, durante e após a folia momesca. Neste ano, o órgão reforça e expande os serviços já ofertados em edições anteriores.

Além das vistorias dos trios elétricos e carros de apoio – no pré-carnaval -, o departamento oferece cursos para os condutores, realiza a fiscalização dentro dos circuitos da folia, blitzes nas ruas do entorno para garantir o ir e vir dos foliões com segurança, postos de atendimento e monitoramento, observatório e a novidade esse ano é o espaço de descompressão/descanso para motoristas.

Pré-carnaval

A previsão é que cerca de 200 veículos – da categoria carroceria trio elétrico - sejam vistoriados pelo departamento para estar aptos a desfilar nos circuitos. Além de toda parte documental de veículos e também dos condutores, equipamentos obrigatórios, pneus, itens de segurança (cinto, faróis, etc). Serão mais de 20 agentes vistoriadores, atuando com o que há de mais moderno em sistemas de informação para captação, armazenamento e validação das análises.

Após a checagem, o departamento emite o adesivo de ‘veículo vistoriado’, que deve ser fixado na carroceria e visível para o desfile. Outra inovação é que, desde 2025, todo o processo é feito no formato digital.

Curso de condutores

O Seminário de Condutores de trios elétricos e carros de apoio - promovido pelo Detran e o Grupo Neoenergia Coelba, ocorre anualmente. Em 2026, as palestras serão ministradas na sede do departamento entre os dias 09 a 11 de fevereiro, com duas turmas diárias.

O encontro promove a atualização sobre as regras de trânsito, direção defensiva, cuidados para dirigir em meio a milhares de foliões e outras dicas importantes para prevenção de sinistros com a rede elétrica. O Detran-BA reforça os protocolos necessários para os condutores. Como só é permitido dirigir os veículos grandes quem possui a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nas categorias D e E, os motoristas são atualizados sobre legislação, conformidade da saúde física e emocional.

Educação para o trânsito nas ruas

Equipes de segurança e educação para o trânsito estarão distribuídas nos circuitos da folia. Além de material informativo e educativo, o Detran leva a mensagem para a avenida “Alegria sim. Imprudência no trânsito, não!”. Nas redes sociais, veículos de imprensa e streaming.

Espaço de descompressão

A novidade em 2026 é o projeto social “Cuidando de quem conduz a alegria do Carnaval”. Pela primeira vez, condutores de trio e carro de apoio terão um “espaço de descompressão” exclusivo, projetado para oferecer conforto, segurança e um ambiente propício para o descanso e a recuperação física e mental.

O local já é considerado como uma intervenção de saúde ocupacional e segurança operacional, cujo espaço é estrategicamente posicionado em local de fácil acesso para a categoria, preferencialmente próximo às áreas de concentração, ou seja, Campo Grande (Passeio Público) e Barra/Hospital 02 de Julho. A operação ocorre das 10h às 22h, com um tempo médio de permanência de 1h30 por condutor. A expectativa é de que sejam atendidos, aproximadamente, 160 pessoas por dia, durante os sete dias de evento.

Operação Lei Seca

Durante os dias da festa, blitzes são montadas nas áreas com fluxo de veículos, considerando a trafegabilidade dos foliões, mas com o intuito de coibir que condutores que ainda insistem em beber e dirigir não estejam em circulação. Em parceria com a Polícia Militar (PM), as blitzes da “Lei Seca” garantem o ir e vir de quem busca curtir a festa com muita alegria e responsabilidade.

Postos de atendimento

Quase 100 servidores envolvidos – direta e indiretamente -, quatro postos de fiscalização e estrutura administrativa, além das equipes distribuídas no entorno dos circuitos. Essa é parte da estrutura do Detran que vai atuar no Carnaval 2026. As unidades do departamento estão distribuídos na Barra, Ondina, Campo Grande e Pelourinho.

Durante os dias de folia, o Detran-BA realiza a fiscalização nos circuitos observando a regularidade de trios elétricos e carros de apoio, documentação e realizando testes de alcoolemia nos condutores desses veículos. Além disso, parte da estrutura administrativa do órgão trabalha entre os caminhos da folia para assegurar a eficiência das ações.

Fiscalização no circuito

Cartilha, confere. Documentação, confere. Teste de alcoolemia, confere. Após às vistorias prévias, o Governo do Estado garante a segurança de milhões de foliões, antes da entrada dos trios e carros de apoio nos circuitos.

Todo processo ocorre com a utilização de um aplicativo, disponibilizado pelo departamento, que traz todas as informações on-line.