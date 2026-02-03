Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CARNAVAL

Deputado quer vetar dinheiro público para Carnaval após homenagem a Lula

Parlamentar afirmou que medida abre espaço para "promoção pessoal indevida"

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

03/02/2026 - 8:19 h | Atualizada em 03/02/2026 - 9:05

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Presidente Lula será enredo de escola de samba no Carnaval do Rio de Janeiro
Presidente Lula será enredo de escola de samba no Carnaval do Rio de Janeiro -

O deputado federal Zé Trovão (PL-SC) protocolou um projeto de lei que proíbe a destinação de dinheiro público a eventos que façam homenagem ou promoção de políticos em ano eleitoral.

A medida do parlamentar bolsonarista ocorre após a escola de samba Acadêmicos de Niterói, do Carnaval do Rio de Janeiro, retratar a trajetória do presidente Lula (PT) no seu enredo.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Promoção indevida

O texto do liberal menciona ainda a autorização do governo federal para o repasse de R$ 12 milhões às escolas de samba do Grupo Especial do carnaval carioca, valor destinado à folia e ao dividido entre as agremiações.

Na justificativa, o parlamentar afirma que o uso de verbas públicas para “patrocinar e impulsionar eventos com discurso nitidamente dedicado a um agente político” abre espaço para promoção pessoal indevida.

Leia Também:

Lula envia acordo Mercosul-União Europeia para análise do Congresso
Lula reafirma compromisso com o desenvolvimento e projeta fim da escala 6x1 em 2026
Zé Trovão apoia candidatura e Marçal e desabafa: "Destroçado"
Zé Trovão compra mansão e quatro carros após virar deputado

Em caso descumprimento, o texto estabelece sanções como restituição integral e atualizada dos valores repassados, a apuração de improbidade administrativa e a responsabilização solidária — quando duas ou mais pessoas respondem por um mesmo ato danoso — do agente público que autorizou o repasse e do dirigente da entidade beneficiada.

Homenagem a Lula

A escola de samba Acadêmicos de Niterói apresentará como enredo do Carnaval 2026 o samba “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”.

A história narra a trajetória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desde a infância, em Pernambuco, até sua projeção como líder sindical, político e presidente da República.

O enredo foi desenvolvido pelo carnavalesco Tiago Martins e pelo enredista Igor Ricardo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carnaval 2026 Lula zé trovão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente Lula será enredo de escola de samba no Carnaval do Rio de Janeiro
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Presidente Lula será enredo de escola de samba no Carnaval do Rio de Janeiro
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Presidente Lula será enredo de escola de samba no Carnaval do Rio de Janeiro
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

Presidente Lula será enredo de escola de samba no Carnaval do Rio de Janeiro
Play

‘TromPetista’ toca berrante durante caminhada de bolsonaristas

x