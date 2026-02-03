Confira guia completo de festas antes do Carnaval oficial de Salvador

Siga o A TARDE no Google

O Carnaval de Salvador 2026 começa oficialmente no dia 12 de fevereiro, no entanto, os ansiosos não precisam mais esperar, pois eventos que antecedem a folia momesca já estão acontecendo, garantindo o esquenta para quem deseja prolongar os dias de festa.

Pensando nesses foliões, o Portal A TARDE preparou uma lista de eventos gratuitos e pagos, para todos os gostos e bolsos. Escolha o seu preferido, separe a fantasia e curta o período mágico da maior festa de rua do planeta.

Confira os eventos:

Bailinho de Carnaval

Atrações: Gabriel Mercury com participação de Daniela Mercury

Data: 3 de fevereiro, 20h

Local: Casa da Mãe - Rio Vermelho

Valor: A partir de R$ 50

Os foliões devem comparecer ao local usando máscara ou fantasia. Vestimentas também estarão à venda na entrada da festa.

Benção do Olodum

Atrações: Olodum com participação de Daniela Mercury, Margareth Menezes, Os Autorais e Carla Visi

Data: 3 de fevereiro, 19h

Local: Praça das Artes Maestro Neguinho do Samba

Valor: a partir de R$ 150

Ensaio do Araketu (Gratuito)

Atração: Araketu

Data: 5 de fevereiro

Local: Praça Neguinho do Samba - Pelourinho

Ensaios de Tatau

Atrações: Show de Tatau e participações especiais, com abertura da cantora Jéssica Montez

Data: 5 de fevereiro, 20h

Local: Casa Rosa Salvador - Rio Vermelho

Valor: R$ 150

Lavagem de Itapuã (Gratuito)

Data: 5 de fevereiro

Local: Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Itapuã – Itapuã

Bloco Venha Vê (Gratuito)

Data: 5 de fevereiro - 19h

Local: Santo Antônio Além do Carmo

Bloco Urso da Meia Noite (Gratuito)

Data: 5 de fevereiro - 20h

Local: Santo Antônio Além do Carmo

Carnaval Etílico do MEB 2026

Atrações: Suinga, Os Thiagos e Guigga & Batucada Moraes Moreira

Data: 6 de fevereiro, 20h

Local: Clube do Samba - Terreiro de Jesus

Valor: R$ 60

Uso de fantasia é obrigatório e, no local, acontecerá um concurso para eleger o melhor figurino.

Bloco Ki Beleza! (Gratuito)

Data: 6 de fevereiro -18h

Local: Santo Antônio Além do Carmo

Salceruh

Data: 6 de fevereiro

Local: Largo Tereza Batista – Pelourinho

Bloco 15 Mistérios (Gratuito)

Data: 6 de fevereiro -19h

Local: Santo Antônio Além do Carmo

Bloco Luzes da Ribalta (Gratuito)

Data: 6 de fevereiro -20h

Local: Santo Antônio Além do Carmo

Bloco Não Largo do Santo Antônio (Gratuito)

Data: 6 de fevereiro -20h30

Local: Santo Antônio Além do Carmo

Samba Trator + Omo Obá (Gratuito)

Data: 6 de fevereiro

Local: Praça das Artes Neguinho do Samba

Furdunço (Gratuito)

Atrações: Kangozeiras da Bahia; Estylo Candeal; A Kombi do Zé Livrório; Maira Lins; Sylvia Patrícia & Tuk Tuk; Sonoro; Di Fabão; Banda Flor Serena; Peu Carvalho; Gutto Cabaré; Grupo Corrupio; Lui; Samba Diretoria; Coxtel Baiano; Chico Marana; Electric Team; Banda Afro Araiyê; Bambolê; Quabales; Banda Viola de Doze; A Tapa; Bruno Barroso; Parangolé; Guga Meyra; Pagodart; Forró do Tico; TK Rei do Bar; Linnoy; Filhos de Jorge; Escandurras; Viviane Tripodi; Armandinho e Irmãos Macedo; Diego Moraes; Daniel Vieira; Microtrio Takombin’Arte; Wilson Café; Negracor; Kart Love; Marculino e Seus Belezas; Grupo Seu Cupido; Breno Casagrande; Os Informais; Chaverinho do Arrocha; Tio Barnabé; Renazinho CBX; Mavt; Pretos do Bairro; Fit Dance; Daniela Mercury; Julio e Jonathan; Dan Valente; Mambolada; Di Dengo; Banda Pena Branca; Diego Henrique; Norberto Curvello; Lucas Babidi; BaianaSystem.

Data: 7 de fevereiro, 14h

Local: Circuito Orlando Tapajós (Ondina–Barra)

Bloco De Hoje a Oito (Gratuito)

Data: 7 de fevereiro - 10h

Local: Santo Antônio Além do Carmo

Bloco da Resenha

Data: 7 de fevereiro

Local: Rua Pará – Pituba

Sylvia Patricia & O Tuk Tuk Sonoro - Ensaio de Verão

Data: 8 de fevereiro, 21h

Local: Casa da Mãe - Rio Vermelho

Valor: R$ 60

Banho de Mar à Fantasia (Gratuito)

Data: 8 de fevereiro - 9h

Local: Ladeira da Preguiça

Fuzuê (Gratuito)

Atrações: Grupo Folclórico Zambiapunga, Bamcac, A Mulherada, Quabales, Pierrot Tradição de Plataforma, Fanfarra Bamupi, Escola de Samba Filhos da Feira, Charanga Tamirzinho KDS, Filo Brincante, Paroano Sai Milhó, Afoxé Relíquias Africanas, Grupo Cultural Imperatriz, Quadrilha Junina Forró Mandacaru, Chegança dos Marujos Fragata Brasileira, A Orquestra Popular e os Mascarados de Maragojipe, Cangaceiros de Ipitanga, Quadrilha Junina Imperatriz do Forró, Fuzuê Junino, Baianas do Reino, Afoxé Filhos de Korin Efan, Quadrilha Junina Capelinha do Forró, Cia de Danças e Folguedos, Afoxé Baba Afoman, Bandinha Samba Folia, Bando Anunciador, Leva Eu, Comanche do Pelô, Grupo Cultural Folguedo Lindroamor Axé, Grupo Cultural Bambolê, Bloco Afro Araiye, Orquestra Popular Violinha Boa, Afoxé Ayralogum, Samba de Bumba Meu Boi de Maragojipe, Grupo Ska Reggae, Oficina de Frevos e Dobrados, Boi Tricotado, Afoxé Korin Nagô

Data: 8 de fevereiro - 14h

Local: Circuito Orlando Tapajós (Ondina–Barra)

Baile do Luiz

Atrações: Luiz Caldas e Pedro Pondé

Data: 8 de fevereiro

Local: Chácara Baluarte – Santo Antônio Além do Carmo

Bloco Baba de Saia dos Klhordas (Gratuito)

Data: 8 de fevereiro - 12h

Local: Santo Antônio Além do Carmo

MSC – Movimento Sem Corda (Gratuito)

Data: 8 de fevereiro - 15h

Local: Santo Antônio Além do Carmo

Bloco Noviças (Gratuito)

Data: 8 de fevereiro - 16h

Local: Santo Antônio Além do Carmo

Bloco Pão na Chapa (Gratuito)

Data: 8 de fevereiro - 16h

Local: Santo Antônio Além do Carmo

Melhor Segunda-Feira do Mundo (Gratuito)

Atração: Xanddy Harmonia

Data: 9 de fevereiro

Local: Circuito Morro do Gato – Barra

Carnaval no Centro (Gratuito)

Atrações: É o Tchan

Data: 9 de fevereiro

Local: Avenida Marechal Castelo Branco

Os Irmãos Macedo - Ensaio aberto

Atrações: Armandinho, Betinho e André

Data: 9 de fevereiro, 20h30

Local: Casa Rosa - Rio Vermelho

Valor: R$ 100

Pipoco (Gratuito)

Atração: Léo Santana

Data: 10 de fevereiro

Local: Circuito Morro do Gato – Barra

Habeas Corpus (Gratuito)

Data: 11 de fevereiro

Local: Circuito Sérgio Bezerra (Farol da Barra - Morro do Cristo)

Abre Alas

Atrações: Saulo, Filhos de Jorge e Samba de Dom

Data: 11 de fevereiro

Local: Área Verde do Othon

Valor: R$ 290