EVENTOS
Confira guia completo de festas antes do Carnaval oficial de Salvador
O Portal A TARDE preparou uma lista de eventos para todos os gostos, para o folião que está ansioso para os festejos
Por Luiza Nascimento
Siga o A TARDE no Google
O Carnaval de Salvador 2026 começa oficialmente no dia 12 de fevereiro, no entanto, os ansiosos não precisam mais esperar, pois eventos que antecedem a folia momesca já estão acontecendo, garantindo o esquenta para quem deseja prolongar os dias de festa.
Pensando nesses foliões, o Portal A TARDE preparou uma lista de eventos gratuitos e pagos, para todos os gostos e bolsos. Escolha o seu preferido, separe a fantasia e curta o período mágico da maior festa de rua do planeta.
Confira os eventos:
Bailinho de Carnaval
Atrações: Gabriel Mercury com participação de Daniela Mercury
Data: 3 de fevereiro, 20h
Local: Casa da Mãe - Rio Vermelho
Valor: A partir de R$ 50
Os foliões devem comparecer ao local usando máscara ou fantasia. Vestimentas também estarão à venda na entrada da festa.
Benção do Olodum
Atrações: Olodum com participação de Daniela Mercury, Margareth Menezes, Os Autorais e Carla Visi
Data: 3 de fevereiro, 19h
Local: Praça das Artes Maestro Neguinho do Samba
Valor: a partir de R$ 150
Ensaio do Araketu (Gratuito)
Atração: Araketu
Data: 5 de fevereiro
Local: Praça Neguinho do Samba - Pelourinho
Ensaios de Tatau
Atrações: Show de Tatau e participações especiais, com abertura da cantora Jéssica Montez
Data: 5 de fevereiro, 20h
Local: Casa Rosa Salvador - Rio Vermelho
Valor: R$ 150
Lavagem de Itapuã (Gratuito)
Data: 5 de fevereiro
Local: Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Itapuã – Itapuã
Bloco Venha Vê (Gratuito)
Data: 5 de fevereiro - 19h
Local: Santo Antônio Além do Carmo
Bloco Urso da Meia Noite (Gratuito)
Data: 5 de fevereiro - 20h
Local: Santo Antônio Além do Carmo
Leia Também:
Carnaval Etílico do MEB 2026
Atrações: Suinga, Os Thiagos e Guigga & Batucada Moraes Moreira
Data: 6 de fevereiro, 20h
Local: Clube do Samba - Terreiro de Jesus
Valor: R$ 60
Uso de fantasia é obrigatório e, no local, acontecerá um concurso para eleger o melhor figurino.
Bloco Ki Beleza! (Gratuito)
Data: 6 de fevereiro -18h
Local: Santo Antônio Além do Carmo
Salceruh
Data: 6 de fevereiro
Local: Largo Tereza Batista – Pelourinho
Bloco 15 Mistérios (Gratuito)
Data: 6 de fevereiro -19h
Local: Santo Antônio Além do Carmo
Bloco Luzes da Ribalta (Gratuito)
Data: 6 de fevereiro -20h
Local: Santo Antônio Além do Carmo
Bloco Não Largo do Santo Antônio (Gratuito)
Data: 6 de fevereiro -20h30
Local: Santo Antônio Além do Carmo
Samba Trator + Omo Obá (Gratuito)
Data: 6 de fevereiro
Local: Praça das Artes Neguinho do Samba
Furdunço (Gratuito)
Atrações: Kangozeiras da Bahia; Estylo Candeal; A Kombi do Zé Livrório; Maira Lins; Sylvia Patrícia & Tuk Tuk; Sonoro; Di Fabão; Banda Flor Serena; Peu Carvalho; Gutto Cabaré; Grupo Corrupio; Lui; Samba Diretoria; Coxtel Baiano; Chico Marana; Electric Team; Banda Afro Araiyê; Bambolê; Quabales; Banda Viola de Doze; A Tapa; Bruno Barroso; Parangolé; Guga Meyra; Pagodart; Forró do Tico; TK Rei do Bar; Linnoy; Filhos de Jorge; Escandurras; Viviane Tripodi; Armandinho e Irmãos Macedo; Diego Moraes; Daniel Vieira; Microtrio Takombin’Arte; Wilson Café; Negracor; Kart Love; Marculino e Seus Belezas; Grupo Seu Cupido; Breno Casagrande; Os Informais; Chaverinho do Arrocha; Tio Barnabé; Renazinho CBX; Mavt; Pretos do Bairro; Fit Dance; Daniela Mercury; Julio e Jonathan; Dan Valente; Mambolada; Di Dengo; Banda Pena Branca; Diego Henrique; Norberto Curvello; Lucas Babidi; BaianaSystem.
Data: 7 de fevereiro, 14h
Local: Circuito Orlando Tapajós (Ondina–Barra)
Bloco De Hoje a Oito (Gratuito)
Data: 7 de fevereiro - 10h
Local: Santo Antônio Além do Carmo
Bloco da Resenha
Data: 7 de fevereiro
Local: Rua Pará – Pituba
Sylvia Patricia & O Tuk Tuk Sonoro - Ensaio de Verão
Data: 8 de fevereiro, 21h
Local: Casa da Mãe - Rio Vermelho
Valor: R$ 60
Banho de Mar à Fantasia (Gratuito)
Data: 8 de fevereiro - 9h
Local: Ladeira da Preguiça
Fuzuê (Gratuito)
Atrações: Grupo Folclórico Zambiapunga, Bamcac, A Mulherada, Quabales, Pierrot Tradição de Plataforma, Fanfarra Bamupi, Escola de Samba Filhos da Feira, Charanga Tamirzinho KDS, Filo Brincante, Paroano Sai Milhó, Afoxé Relíquias Africanas, Grupo Cultural Imperatriz, Quadrilha Junina Forró Mandacaru, Chegança dos Marujos Fragata Brasileira, A Orquestra Popular e os Mascarados de Maragojipe, Cangaceiros de Ipitanga, Quadrilha Junina Imperatriz do Forró, Fuzuê Junino, Baianas do Reino, Afoxé Filhos de Korin Efan, Quadrilha Junina Capelinha do Forró, Cia de Danças e Folguedos, Afoxé Baba Afoman, Bandinha Samba Folia, Bando Anunciador, Leva Eu, Comanche do Pelô, Grupo Cultural Folguedo Lindroamor Axé, Grupo Cultural Bambolê, Bloco Afro Araiye, Orquestra Popular Violinha Boa, Afoxé Ayralogum, Samba de Bumba Meu Boi de Maragojipe, Grupo Ska Reggae, Oficina de Frevos e Dobrados, Boi Tricotado, Afoxé Korin Nagô
Data: 8 de fevereiro - 14h
Local: Circuito Orlando Tapajós (Ondina–Barra)
Baile do Luiz
Atrações: Luiz Caldas e Pedro Pondé
Data: 8 de fevereiro
Local: Chácara Baluarte – Santo Antônio Além do Carmo
Bloco Baba de Saia dos Klhordas (Gratuito)
Data: 8 de fevereiro - 12h
Local: Santo Antônio Além do Carmo
MSC – Movimento Sem Corda (Gratuito)
Data: 8 de fevereiro - 15h
Local: Santo Antônio Além do Carmo
Bloco Noviças (Gratuito)
Data: 8 de fevereiro - 16h
Local: Santo Antônio Além do Carmo
Bloco Pão na Chapa (Gratuito)
Data: 8 de fevereiro - 16h
Local: Santo Antônio Além do Carmo
Melhor Segunda-Feira do Mundo (Gratuito)
Atração: Xanddy Harmonia
Data: 9 de fevereiro
Local: Circuito Morro do Gato – Barra
Carnaval no Centro (Gratuito)
Atrações: É o Tchan
Data: 9 de fevereiro
Local: Avenida Marechal Castelo Branco
Os Irmãos Macedo - Ensaio aberto
Atrações: Armandinho, Betinho e André
Data: 9 de fevereiro, 20h30
Local: Casa Rosa - Rio Vermelho
Valor: R$ 100
Pipoco (Gratuito)
Atração: Léo Santana
Data: 10 de fevereiro
Local: Circuito Morro do Gato – Barra
Habeas Corpus (Gratuito)
Data: 11 de fevereiro
Local: Circuito Sérgio Bezerra (Farol da Barra - Morro do Cristo)
Abre Alas
Atrações: Saulo, Filhos de Jorge e Samba de Dom
Data: 11 de fevereiro
Local: Área Verde do Othon
Valor: R$ 290
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes