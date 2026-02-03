"Não é de fácil solução", dispara deputada sobre mudança no Carnaval

Carnaval de Salvador pode ganhar novo circuito - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

A possibilidade de mudança no circuito do Carnaval de Salvador, tema que havia esfriado, voltou a ser pauta no debate político nos últimos dias. Nesta terça-feira, 3, na abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), a deputada estadual Olívia Santana (PCdoB).

Questionada, Olívia afirmou que a discussão "não é uma situação de fácil solução", mas pontuou que o cenário pede uma discussão mais ampla, ouvindo entidades ligadas ao Carnaval e as forças políticas do município e do estado.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Olívia ainda frisou que os blocos afro precisam participar de qualquer debate sobre o tema.

"Não é uma situação de fácil solução, mas eu acredito que com o diálogo coletivo das entidades afro, que têm que ser ouvidas, e a vontade política dos governos, não só do governo do Estado, mas também da Prefeitura, nós teremos condições de ajustar as coisas para que no próximo Carnaval haja uma solução que fique confortável para todo mundo", iniciou Olívia, que continuou.

"Este ano, nós ainda estaremos no Campo Grande, fervendo. As pipocas, os blocos que fazem a alegria do Carnaval da Bahia. Não se pode perder de vista que toda a cultura baiana tem raiz africana. Os blocos afros são o principal alimento do Carnaval da Bahia", completou a deputada.

Jerônimo admite novo circuito

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) falou, na segunda-feira, 2, sobre o assunto, admitindo que os atuais circuitos da festa já não comportam a quantidade de foliões.

"Nós sempre nos pronunciamos que a cidade de Salvador ficou pequena para isso, é uma coisa boa isso. O Campo Grande ficou pequeno, o carnaval foi se dirigindo para a Orla, agora a Orla também, e às vezes é transtorno", afirmou.

Bruno descarta mudança

Na contramão, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), descartou qualquer mudança momentânea de circuitos da folia. O gestor apontou que, enquanto a cidade estiver sob sua administração, não haverá qualquer alteração.

"Enquanto eu for prefeito de Salvador, o Carnaval permanece na Barra-Ondina e no Centro da cidade. O nosso foco atual é o fortalecimento do Circuito Osmar e a consolidação logística da nossa festa onde o povo já está acostumado", afirmou.