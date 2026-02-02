Arena Multiuso, mais ônibus e teleférico: o plano bilionário para Salvador em 2026

Siga o A TARDE no Google

Arena Multiuso, que está sendo construído em Salvador

A prefeitura de Salvador projeta inaugurações históricas para este semestre do ano, conforme anunciou o prefeito Bruno Reis (União Brasil), durante discurso na abertura dos trabalhos legislativos na manhã desta segunda-feira, 2.

Neste ano, a capital baiana conta com orçamento recorde de R$ 16 bilhões, como consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Entre as entregas que devem transformar a cidade serão nas seguintes áreas:

mobilidade;

a saúde;

a infraestrutura dos bairros.

"Nós sabemos que cada entrega puxa a régua para cima. Por isso, 2026 começa do jeito que Salvador espera: com responsabilidade fiscal, resultado na ponta e trabalho duro", disse o prefeito.

| Foto: Ane Catarine | Ag. A TARDE

As principais obras que serão entregues em 2026

Inauguração do Hospital Maternidade e da Criança

Uma das grandes prioridades da gestão para este semestre é a entrega do Hospital Maternidade e da Criança. A unidade contará com:

260 leitos de alta complexidade;

Atendimento de urgência e emergência;

Rede completa de especialidades pediátricas.

Além disso, a prefeitura confirmou a contratação de 582 novos médicos para reforçar o atendimento em toda a rede municipal, incluindo a entrega de três novos CAPS (Centros de Atenção Psicossocial).

Mobilidade: novos ônibus e Teleférico do Subúrbio

A mobilidade urbana é um dos pilares do plano de governo para 2026. Os destaques são:

Frota renovada

Entrega de 700 novos ônibus com ar-condicionado e tecnologia Euro 6 (menos poluente), avançando para a meta de 100% da frota climatizada;

Estação de ônibus de Mussurunga

Infraestrutura viária

Conclusão da requalificação da Avenida Dorival Caymmi e da nova ligação entre Pernambués e Bonocô, viaduto José Linhares.

Educação: escolas de alto padrão e climatização

O padrão das escolas municipais de Salvador continua subindo. Para este ano, o governo municipal trabalha com as seguintes metas:

12 novas escolas de alto padrão em andamento;

conclusão de unidades no Residencial Ceasa, Bairro da Paz, Calafate e Subúrbio;

100% das salas de aula climatizadas, garantindo ar-condicionado em todas as unidades da rede.

Lazer e turismo: Arena Multiuso e Centro de Convenções

Salvador ganha novos equipamentos para eventos e cultura.

Arena Multiuso: Localizada na orla, para eventos esportivos e culturais;

Centro de Convenções no Centro Histórico: Impulsionando a economia na região da Praça Municipal;

Casa de Espetáculos Letieres Leite: Focada na formação musical e grandes shows;

Reforma do Teatro Vila Velha;

Entrega da sede do Ilê Aiyê.

Urbanismo: projeto Mané Dendê e Morar Melhor

Mané Dendê: Entrega de terminal de ônibus, novas moradias, CRAS e Arena Aquática no Subúrbio.

Morar Melhor: O programa de reforma de casas segue com a meta de atingir milhares de novas famílias em comunidades como Pé Preto, Nova Constituinte e Alto do Capelão.

Segurança Pública: Instalação de 800 novos abrigos de ônibus com botão de pânico, internet e câmeras de monitoramento

Futuros projetos: Teleférico do Subúrbio

Uma das obras robustas do governo Bruno Reis (União Brasil) é o Teleférico do Subúrbio. Em discurso, o prefeito projetou este ano para o início das obras e avanço do sistema que conectará Praia Grande ao metrô de Campinas de Pirajá, reduzindo o tempo de viagem de 90 para 18 minutos.