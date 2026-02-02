ENTENDA
Arena Multiuso, mais ônibus e teleférico: o plano bilionário para Salvador em 2026
Prefeito detalhou principais entregas e obras previstas para este ano
Por Ane Catarine e Gabriela Araújo
A prefeitura de Salvador projeta inaugurações históricas para este semestre do ano, conforme anunciou o prefeito Bruno Reis (União Brasil), durante discurso na abertura dos trabalhos legislativos na manhã desta segunda-feira, 2.
Neste ano, a capital baiana conta com orçamento recorde de R$ 16 bilhões, como consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Entre as entregas que devem transformar a cidade serão nas seguintes áreas:
- mobilidade;
- a saúde;
- a infraestrutura dos bairros.
"Nós sabemos que cada entrega puxa a régua para cima. Por isso, 2026 começa do jeito que Salvador espera: com responsabilidade fiscal, resultado na ponta e trabalho duro", disse o prefeito.
As principais obras que serão entregues em 2026
Inauguração do Hospital Maternidade e da Criança
Uma das grandes prioridades da gestão para este semestre é a entrega do Hospital Maternidade e da Criança. A unidade contará com:
- 260 leitos de alta complexidade;
- Atendimento de urgência e emergência;
- Rede completa de especialidades pediátricas.
Além disso, a prefeitura confirmou a contratação de 582 novos médicos para reforçar o atendimento em toda a rede municipal, incluindo a entrega de três novos CAPS (Centros de Atenção Psicossocial).
Mobilidade: novos ônibus e Teleférico do Subúrbio
A mobilidade urbana é um dos pilares do plano de governo para 2026. Os destaques são:
Frota renovada
Entrega de 700 novos ônibus com ar-condicionado e tecnologia Euro 6 (menos poluente), avançando para a meta de 100% da frota climatizada;
Infraestrutura viária
Conclusão da requalificação da Avenida Dorival Caymmi e da nova ligação entre Pernambués e Bonocô, viaduto José Linhares.
Educação: escolas de alto padrão e climatização
O padrão das escolas municipais de Salvador continua subindo. Para este ano, o governo municipal trabalha com as seguintes metas:
- 12 novas escolas de alto padrão em andamento;
- conclusão de unidades no Residencial Ceasa, Bairro da Paz, Calafate e Subúrbio;
- 100% das salas de aula climatizadas, garantindo ar-condicionado em todas as unidades da rede.
Lazer e turismo: Arena Multiuso e Centro de Convenções
Salvador ganha novos equipamentos para eventos e cultura.
- Arena Multiuso: Localizada na orla, para eventos esportivos e culturais;
- Centro de Convenções no Centro Histórico: Impulsionando a economia na região da Praça Municipal;
- Casa de Espetáculos Letieres Leite: Focada na formação musical e grandes shows;
- Reforma do Teatro Vila Velha;
- Entrega da sede do Ilê Aiyê.
Urbanismo: projeto Mané Dendê e Morar Melhor
- Mané Dendê: Entrega de terminal de ônibus, novas moradias, CRAS e Arena Aquática no Subúrbio.
- Morar Melhor: O programa de reforma de casas segue com a meta de atingir milhares de novas famílias em comunidades como Pé Preto, Nova Constituinte e Alto do Capelão.
- Segurança Pública: Instalação de 800 novos abrigos de ônibus com botão de pânico, internet e câmeras de monitoramento
Futuros projetos: Teleférico do Subúrbio
Uma das obras robustas do governo Bruno Reis (União Brasil) é o Teleférico do Subúrbio. Em discurso, o prefeito projetou este ano para o início das obras e avanço do sistema que conectará Praia Grande ao metrô de Campinas de Pirajá, reduzindo o tempo de viagem de 90 para 18 minutos.
