Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches
Unidade de saúde está previsto para ser entregue no primeiro semestre deste ano
Por Ane Catarine e Gabriela Araújo
O Hospital da Criança e Maternidade, que será inaugurado no primeiro semestre deste ano pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), levará o nome do deputado estadual Alan Sanches (União), que morreu no dia 17 de janeiro, vítima de um infarto.
A homenagem póstuma foi anunciada pelo chefe do Executivo municipal nesta segunda-feira, 2, durante discurso na abertura dos trabalhos do legislativo na Câmara Municipal de Salvador (CMS).
"Essa história continua em você [Duda Sanches, filho do parlamentar], nos seus irmãos. Então, com muita energia, amor no coração, para seguir firme o seu propósito", diz Bruno ao se direcionar ao vereador Duda.
Após o anúncio, o prefeito também pediu um minuto de silêncio para os presentes na sessão solene. Reis destacou o legado deixado por Alan Sanches na política baiana, especialmente na área da saúde.
Justa homenagem
À imprensa, o vereador Duda Sanches(União Brasil) agradeceu a homenagem feita pelo gestor municipal e relembrou a trajetória do pai na medicina.
"A gente aqui em Salvador pode dividir a história da saúde em antes de doutor Alan e depois de doutor Alan. Então, o nosso coração não poderia estar mais feliz, alegre, mais preenchido do que com essa justa homenagem", afirmou.
O edil ainda afirmou que foi "pego de surpresa" com a novidade. "Isso mostra o tamanho do trabalho do meu pai por toda a Bahia. Diga-se de passagem, esse trabalho tem que continuar".
Trajetória do deputado Alan Saches
Médico e deputado estadual, ele construiu sua trajetória política marcada pelo compromisso com a saúde pública e pelo diálogo institucional, deixando uma referência reconhecida por aliados e pela população.
