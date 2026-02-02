Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Unidade de saúde está previsto para ser entregue no primeiro semestre deste ano

Ane Catarine e Gabriela Araújo

Por Ane Catarine e Gabriela Araújo

02/02/2026 - 12:04 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Hospital da Criança e Maternidade de Salvador
Hospital da Criança e Maternidade de Salvador -

O Hospital da Criança e Maternidade, que será inaugurado no primeiro semestre deste ano pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), levará o nome do deputado estadual Alan Sanches (União), que morreu no dia 17 de janeiro, vítima de um infarto.

A homenagem póstuma foi anunciada pelo chefe do Executivo municipal nesta segunda-feira, 2, durante discurso na abertura dos trabalhos do legislativo na Câmara Municipal de Salvador (CMS).

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Essa história continua em você [Duda Sanches, filho do parlamentar], nos seus irmãos. Então, com muita energia, amor no coração, para seguir firme o seu propósito", diz Bruno ao se direcionar ao vereador Duda.

Leia Também:

Arena Multiuso, mais ônibus e teleférico: o plano bilionário para Salvador em 2026
Hospital da Criança ganha certificação de padrões de segurança
Saiba como ajudar o estoque do banco de leite do Hospital da Criança
Bruno Reis anuncia licitação de Hospital da Criança de Salvador

Após o anúncio, o prefeito também pediu um minuto de silêncio para os presentes na sessão solene. Reis destacou o legado deixado por Alan Sanches na política baiana, especialmente na área da saúde.

Veja vídeo

Justa homenagem

À imprensa, o vereador Duda Sanches(União Brasil) agradeceu a homenagem feita pelo gestor municipal e relembrou a trajetória do pai na medicina.

"A gente aqui em Salvador pode dividir a história da saúde em antes de doutor Alan e depois de doutor Alan. Então, o nosso coração não poderia estar mais feliz, alegre, mais preenchido do que com essa justa homenagem", afirmou.

Bruno Reis e o deputado Alan Sanches e o vereador Duda
Bruno Reis e o deputado Alan Sanches e o vereador Duda | Foto: Reprodução | Assessoria

O edil ainda afirmou que foi "pego de surpresa" com a novidade. "Isso mostra o tamanho do trabalho do meu pai por toda a Bahia. Diga-se de passagem, esse trabalho tem que continuar".

Trajetória do deputado Alan Saches

Médico e deputado estadual, ele construiu sua trajetória política marcada pelo compromisso com a saúde pública e pelo diálogo institucional, deixando uma referência reconhecida por aliados e pela população.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alan Sanches Bruno Reis Hospital da Criança de Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Hospital da Criança e Maternidade de Salvador
Play

Vídeo: caminhão perde o controle e bate em canteiro de obras do VLT

Hospital da Criança e Maternidade de Salvador
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Hospital da Criança e Maternidade de Salvador
Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

Hospital da Criança e Maternidade de Salvador
Play

Polícia Civil ocupa Centro Histórico de Salvador e apreende drogas

x